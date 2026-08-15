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Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και οχήματα της Πυροσβεστικής.

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε αύλειο χώρο επιχείρησης στη βιομηχανική περιοχή του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, στον Δήμο Δέλτα.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 16:00 και οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα για να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2088634925075386572}

Η περιοχή είναι ιδιαίτερα βιομηχανικά επιβαρυμένη, γεγονός που καθιστά κρίσιμο τον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, προκειμένου να μην επεκταθεί σε άλλες επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ενώ παράλληλα αξιολογείται συνεχώς η εικόνα του μετώπου.

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Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης.