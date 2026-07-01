«Ήταν μία απαράδεκτη συμπεριφορά, μία ξεκάθαρη, έμμεση αλλά ξεκάθαρη απειλή προς τον κ. Ζαχαρό ότι θα χάσει και τη δουλειά του», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

ΟΠαύλος Μαρινάκης ζητά από τον Νίκο Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Γιάννη Σγουρό από το ΠΑΣΟΚ με αφορμή το επεισόδιο που σημειώθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό One ανάμεσα στον υποψήφιο βουλευτή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό.

«Είχα σκοπό να ξεκινήσω τη σημερινή μου συνέντευξη με αυτό το οποίο είδα χθες, το βίντεο που είδα χθες που ανέβασε ο κ. Ζαχαρός και λόγω και της ιδιότητάς μου, Υφυπουργός, δηλαδή αρμόδιος για τον Τύπο. Πρέπει να το δουν το βίντεο αυτό και οι δημοσιογραφικές ενώσεις. Πρέπει να το δει και ο κ. Ανδρουλάκης το βίντεο αυτό. Ο κ. Σγουρός, πέραν από πρώην περιφερειάρχης και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είναι ανακοινωμένος και υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μία απαράδεκτη συμπεριφορά, μία ξεκάθαρη, έμμεση αλλά ξεκάθαρη απειλή προς τον κ. Ζαχαρό ότι θα χάσει και τη δουλειά του ενδεχομένως, όταν του λέει «ελπίζω να βλέπει ο εργοδότης σου», σημαίνει «ελπίζω μήπως και σε διώξει κιόλας». Και είναι κι άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποκρισίας όλου αυτού του πολιτικού χώρου ευρύτερα, που φωνάζει για την ελευθερία του Τύπου, για το Κράτος Δικαίου, ενώ η ίδια η Κομισιόν λέει ότι τα χρόνια αυτά έχουμε αξιοσημείωτη πρόοδο. Και όταν συμβαίνει κάτι - 99% συμβαίνει από δικά τους στελέχη - κάνουν ότι δεν βλέπουν», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον ΣΚΑΪ και πρόσθεσε: «Ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κρύβεται. Θεωρώ ότι δεν έχει θέση σε ένα κόμμα ο κ. Σγουρός με τέτοια συμπεριφορά. Και εφόσον δεν διαγράψει ο κ. Ανδρουλάκης τον κ. Σγουρό, στην πραγματικότητα επαινεί τη συγκεκριμένη συμπεριφορά».

Για τα «προσφυγικά» της Λεωφόρου Αλεξάνδρας

«Γιατί έχει αξία να το αναφέρουμε το συγκεκριμένο θέμα με αφορμή αυτό το οποίο συνέβη σήμερα. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία ότι σχετίζονται, ούτε κάποια τέτοια αίσθηση, αλλά η νοοτροπία στο πώς αντιμετωπίζουμε την εγκληματικότητα είναι κοινή. Είναι μία και το αντιμετωπίζουμε, είναι πληθυντικό ευγενείας και αναφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, το χώρο της Αριστεράς και κάποιες φορές και της κεντροαριστεράς που κάνει ότι δεν βλέπει. Γιατί «έλα μωρέ, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι». Ένας δημόσιος χώρος, γιατί είναι ένα κτίριο το οποίο ανήκει στους Έλληνες φορολογούμενους, ήταν για πάρα πολλά χρόνια υπό κατάληψη. Πολλές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων και δικών μας κυβερνήσεων, έκαναν ότι δεν έβλεπαν. Έρχεται λοιπόν μία κυβέρνηση, η δική μας και η Περιφέρεια Αττικής, ο κύριος Χαρδαλιάς και λέει το εξής πάρα πολύ απλό: δεν μπορεί να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος για να 'ναι μέσα όποιος είναι μέσα. Αν είναι μέσα κάποιοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να φιλοξενηθούν, αν είναι μέσα παιδιά να μην πεταχτούν στο δρόμο, δεν το συζητάμε αυτό. Μέσα δυστυχώς όμως ήτανε και συγκεκριμένοι από συγκεκριμένο ακραίο χώρο, απ' ό,τι φαίνεται, έτσι;

Ήτανε, έχουμε δει πάρα πολλές φορές πανό στα προσφυγικά με τα συγκεκριμένα σήματα, των ανθρώπων αυτών. Έρχεται λοιπόν, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι, έρχεται μια κυβέρνηση και μια περιφέρεια, περιφερειακή αρχή, και λέει: «Τέλος στο πάρτι και εκεί» και σε συνέχεια της εκκένωσης πολλών χώρων, σας θυμίζω, πριν από λίγες εβδομάδες, εκκενώθηκαν καταλήψεις σε εστίες. Τις εστίες στην Αθήνα τις εκκένωσε η κυβέρνηση αυτή. Είχε πάει τότε, ο Πρύτανης, ο κύριος Σιάσος, η κυρία Ροκοφύλλου, η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και εκκένωσαν πολλές καταλήψεις σε εστίες Αθηνών. Αντίστοιχα λοιπόν, παίρνει μια απόφαση η κυβέρνηση και λέει: «Τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα γίνουν κοιτώνες φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών του Άγιου Σάββα. Και τι περιμένεις; Ναι. Και να αναμορφωθεί ο χώρος. Και τι περιμένεις; Το 100% της ελληνικής κοινωνίας να πει «και αργήσατε». Και υπάρχει ένα κομμάτι συγκεκριμένου πολιτικού χώρου και κάποιων ακόμα, οι οποίοι κάνουν πορείες, πορείες διαμαρτυρίας και συναυλίες…

Επειδή ο κόσμος ψήφισε μια κυβέρνηση ακριβώς γι' αυτόν το λόγο, η κυβέρνηση αυτή, σε αντίθεση με πολλές άλλες, σχεδόν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, μετατρέπει και τη συγκεκριμένη κατάληψη, αφού γίνει η επιχείρηση που έπρεπε να γίνει σωστά, σε έναν κοιτώνα φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών. Το δρόμο λοιπόν για όλα, μας τον δείχνουν οι δεκάδες επιτυχημένες επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να σταματήσουμε πουθενά, με οποιοδήποτε κόστος και κάθε παραβατικός, όπου και αν ανήκει, σε όποιον πολιτικό χώρο και αν ανήκει, να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Γιατί το λέω αυτό; Επειδή έχω τελειώσει δημόσιο πανεπιστήμιο, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι για 45 χρόνια στη μεταπολίτευση, από το 1974 μέχρι το 2019, επί των ημερών δεξιών, αριστερών, κεντροαριστερών κυβερνήσεων, όταν γινόταν μια κατάληψη σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, έλεγαν: «Α, πήρε απόφαση η γενική συνέλευση των φοιτητών» για μια παράνομη πράξη. Άλλαξε αυτό από το '19 και μετά; Άλλαξε. Να μην το πούμε αυτό, δηλαδή;»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Για την υλοποίηση του προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής στα Προσφυγικά

«Θα υλοποιηθεί. Προφανώς θα υλοποιηθεί. Επειδή όμως, συμφωνώ ότι το κράτος το κυβερνά κάθε φορά αυτοί που επιλέγουν οι πολίτες, η Κυβέρνηση. Συμφωνούμε σε αυτό. Αντίστοιχα όμως, μεγάλη ευθύνη διοίκησης έχουνε και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και οι Περιφέρειες και οι Δήμοι και η πολιτική στάση καθενός, ο οποίος έχει την οποιαδήποτε δημόσια θέση, έχει αξία. Ναι, κυβερνάει η Κυβέρνηση και γι' αυτό και εφαρμόζει το νόμο. Και όπου δεν εφαρμόζεται όπως πρέπει ο νόμος, πρέπει να, τρέξουμε πιο γρήγορα και να ακούμε τις φωνές εκείνες, τις υγιείς φωνές που λένε ‘τρέξτε πιο γρήγορα’».

Για το σχέδιο του Υπουργείο Άμυνας όσον αφορά στο αυτοσχέδιο μνημείο στο Σύνταγμα

«Δεν το γνωρίζω αυτό να σας απαντήσω τώρα, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί κι αυτό, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Δεν έχει να κάνει με τις εκλογές. Το ιερό μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το οποίο είναι εκεί για να τιμώνται οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, θυσιάστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι, δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι με οτιδήποτε άλλο. Οπότε η αναμόρφωσή του είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που δεν έχει να κάνει με τις εκλογές και φαντάζομαι ότι θα υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Τα Τέμπη ήταν μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έζησε η χώρα. Ο κόσμος δικαιολογημένα και πριν και πάνω από όλα οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν Δικαιοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί το οποιοδήποτε μνημείο, είτε στο χώρο που έγινε το δυστύχημα είτε οπουδήποτε αλλού μπορεί να γίνει. Όλο αυτό πρέπει να μπλέκεται με το ιερό μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Τα 'χουμε πει αυτά, είναι λυμένα. Δυστυχώς δεν συμφωνούσαν όλοι σε αυτό αλλά νομίζω ότι καθήκον της Κυβέρνησης είναι να πηγαίνει με τις σιωπηρές πλειοψηφίες που εκφράζουν τη λογική και το αυτονόητο».

Για τις περιοδείες του Πρωθυπουργού και αν αυτό σηματοδοτεί προεκλογική εκστρατεία

«Τυχαίνει και συνομιλείτε με τον άνθρωπο που είχε εκλεγεί με την πρόταση του Πρωθυπουργού, ήμουν Γραμματέας του κόμματος στις προηγούμενες εκλογές και έχω ζήσει από κοντά τη λογική του Πρωθυπουργού τα προηγούμενα χρόνια και τώρα ως συνεργάτης του στο Μέγαρο Μαξίμου. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι εκλογές δεν κερδίζονται την προεκλογική περίοδο. Η προεκλογική περίοδος ξεκινάει την επόμενη των προηγούμενων εκλογών. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα, δεν ξεκίνησε τώρα για να πει κανείς ότι ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος. Δεν έχει σταματήσει ποτέ. Ο Πρωθυπουργός κάθε εβδομάδα βρίσκεται είτε στην Περιφέρεια, είτε στο Λεκανοπέδιο. Προφανώς η συχνότητα έχει να κάνει και με τις υποχρεώσεις του στο εξωτερικό, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν ως προς την επικαιρότητα και τις ανάγκες νομοθέτησης. Αυτό θα συνεχίσει να κάνει μέχρι και τις εκλογές και πρώτα ο Θεός, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες ξανά και μετά τις εκλογές. Τα προβλήματα δεν αλλάζουν ως προς την έντασή τους ή συσσωρεύονται με βάση το αν είσαι ή όχι σε προεκλογική περίοδο».

Για τον χρόνο των εκλογών και το ότι οι εκλογές θα είναι σε «μια Κυριακή»

«Εννοείτε το χρόνο των εκλογών; Θεωρώ ότι ο χρόνος των εκλογών έχει προσδιοριστεί από τον Πρωθυπουργό για το 2027 για δύο λόγους. Και άνοιξε λόγω της επικείμενης προεδρίας της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί πρέπει να καθιερωθεί αυτή η λογική των σταθερών εκλογικών κύκλων. Το είδαμε το '23, θέλουμε να το δούμε και θα το δούμε και το '27 και πρέπει αυτό να μείνει ως μία σταθερά, εκτός προφανώς συγκλονιστικών ή σημαντικών εξελίξεων, όπου μπορεί να είναι εξαιρέσεις στον κανόνα. Άρα αυτός είναι ο πρώτος λόγος που θέλουμε και θα κάνουμε εκλογές το '27. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι κάθε μέρα παραπάνω την οποία θα έχουμε μπροστά μας, είναι μία μέρα να παραδώσουμε ένα ακόμα Κέντρο Υγείας ανακαινισμένο, ένα ακόμα ανακαινισμένο νοσοκομείο, ένα ακόμα καλύτερο σχολείο, μία ακόμα δέσμη φοροελαφρύνσεων, όπως αυτές τις οποίες θα ανακοινώσουμε στη ΔΕΘ, σε συνέχεια των προηγούμενων και θα εφαρμοστούν από 1/1 του '27. Ναι, θα έχουμε μείωση φορολογικών συντελεστών με έμφαση, από ό,τι φαίνεται, στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες. Το 2026, η ΔΕΘ του '25, άρα το 2026 είναι η χρονιά των φοροελαφρύνσεων για τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις. Είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση φόρου εισοδήματος που μπορεί να θυμηθεί κανείς».

Για τη ΔΕΘ και αν θα αυξηθεί ο φόρος στα μερίσματα

«Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Να πω ότι όταν μειώσαμε τον φόρο των μερισμάτων, εμείς τον μειώσαμε στο 5% από το 10%. Όταν ήταν 10% ο φόρος για τα μερίσματα, τα έσοδα του κράτους από τα μερίσματα ήταν 170 εκατομμύρια. Όταν πήγε στο 5%, τα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν. Ξεπέρασαν τα 310 και έφτασαν τα 320 εκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει, εδώ είναι μια πάρα πολύ χαρακτηριστική περίπτωση που αναδεικνύει και τον οικονομικό αναλφαβητισμό της αντιπολίτευσης. Τι λέει η αντιπολίτευση; Έχετε παραπάνω φορολογικά έσοδα, άρα βάζετε παραπάνω φόρους. Το αντίθετο ισχύει. Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές και παρόλα αυτά έχουμε παραπάνω φορολογικά έσοδα. Γιατί; Πρώτον, γιατί με την πολιτική μας δημιουργούνται δουλειές. 560.000 άνθρωποι που δεν είχανε δουλειά μέχρι πρότινος, βρήκανε δουλειά. Άρα, εκεί που πληρώνονταν από το κράτος με το επίδομα ανεργίας, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Και δεύτερον, αντιμετωπίζουμε τη φοροδιαφυγή και μεγαλώνει η πίτα».

Για το αν έχει μέρισμα το Κράτος από τις μετοχές του στην Εθνική Τράπεζα και για τις δηλώσεις του Α. Τσίπρα

«Τα προβλεπόμενα. Δεν το ξέρω λεπτομερώς… Εδώ να πούμε καταρχάς, μισό λεπτό, ο κύριος Τσίπρας, καταρχάς, είναι και ο πρωθυπουργός του αναβαλλόμενου φόρου, αλλά πέραν του αναβαλλόμενου φόρου, γιατί μιλάμε για τον αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή την αναβολή υποχρέωσης των τραπεζών να πληρώσουν φόρο. Γιατί; Γιατί οι τράπεζες έκλεισαν. Γιατί στη χώρα αυτή, η χώρα αυτή είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη, καμία άλλη χώρα δεν ξέρω που έκλεισαν οι τράπεζες και το χρηματιστήριο. Δηλαδή, βρέθηκαν στο «χείλος του γκρεμού». Όχι οι τράπεζες ως κάτι άυλο, αόριστο. Οι καταθέσεις μας, οι κόποι μας, το βιος των ανθρώπων. Και βέβαια ένας από τους πιο βασικούς πυλώνες, ο πιο βασικός πυλώνας της οικονομίας μας. Γιατί σε μια οικονομία που καταρρέουν οι τράπεζες, δεν μπορεί να μιλάει ούτε για ανάπτυξη, ούτε για θέσεις εργασίας, ούτε για τίποτα. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έκλεισε τις τράπεζες και μάλιστα κυνικά είπε 11 χρόνια μετά ότι «θα έπρεπε να τις κλείσω από την πρώτη μέρα», όχι απλά δηλαδή δεν ζήτησε συγγνώμη για αυτό το οποίο έκανε, αλλά είπε ότι «θα έπρεπε να το έχω κάνει και νωρίτερα», και παραδίδει μαθήματα για το τραπεζικό σύστημα. Ο κύριος Τσίπρας αν τα μετρήσετε, μέσα σε μία, δύο εβδομάδες μας έχει βρει ως κράτος γύρω στα 10 - 15 δισ., 4 - 5 δισεκατομμύρια από τις τράπεζες, γύρω στα 5 - 6 δισεκατομμύρια από την εντιμότητά του. Όπως είπα, το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Δηλαδή λίγες εβδομάδες και βρήκε 10 - 15 δις.

Έχει μια διαφορά ο κύριος Τσίπρας από τους υπόλοιπους εν δυνάμει πρωθυπουργούς, πολιτικούς αρχηγούς. Κυβέρνησε 4,5 χρόνια. Τιμήθηκε από τους πολίτες κατά πλειοψηφία και πήρε την μπαγκέτα του Κράτους. Δηλαδή είχε τη δυνατότητα να αποφασίζει. Ήρθε λοιπόν τότε ο κύριος Γιούνκερ και του είπε, γιατί ήμασταν όντως σε περιβάλλον μνημονίων (τα οποία θα καταργούσε ο κύριος Τσίπρας και μας φόρτωσε 120 αχρείαστα δις και ένα αχρείαστο μνημόνιο. Άρα, το τρίτο μνημόνιο δεν ήταν αναγκαίο κακό ή τέλος πάντων κάτι αναπόφευκτο. Ήταν μετά τους χειρισμούς της κυβέρνησης Τσίπρα και προσωπικά του ιδίου. Γιατί λένε, τι λένε οι συριζαίοι ή οι νεόκοποι της ΕΛΑΣ ή οι παλαιότεροι; «Ναι, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αλλιώς, είχαμε μνημόνιο». Αν δεν ήσασταν εσείς, θα είχαμε βγει πολύ νωρίτερα είναι η απάντηση, γιατί δεν θα φορτωνόμασταν το τρίτο μνημόνιο 120 δισ.).

Ήρθε λοιπόν ο κύριος Γιούνκερ τότε και του είπε να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Εγώ δεν είμαι υπέρ της φορολόγησης κανενός. Σας προλαβαίνω. Ούτε εγώ, ούτε πολύ περισσότερο ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση που εκπροσωπώ και η παράταξη που ανήκω. Και επέλεξε ο κύριος Τσίπρας να φορολογήσει τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Σας θυμίζω ότι επέβαλε ή αύξησε 30 φορολογικούς συντελεστές. Παραδείγματος χάρη, τον ΕΝΦΙΑ, την προκαταβολή φόρου για όλες τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα… Έκανε ένα ασφαλιστικό που είχε… Για μένα όμως, για να μην μπούμε στη διαδικασία τώρα ποιον θα φορολογήσουμε, εγώ σας απαντώ καθαρά. Εμείς όσο είμαστε Κυβέρνηση δεν θα φορολογήσουμε κανέναν. Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους για όλους, πολύ περισσότερο για τη μεσαία τάξη, αλλά δε θέλουμε να φορολογήσουμε ούτε το 1%, ούτε κανέναν. Γιατί; Γιατί αυτό το δήθεν κακό 1%, που ουδέποτε φορολόγησε ο κύριος Τσίπρας, εμείς τι θέλουμε; Πάντοτε υπό τους κανόνες της αγοράς, να δημιουργεί παραπάνω θέσεις εργασίας, να προσφέρει καλύτερες δουλειές στον κόσμο, να φέρνει περισσότερα έσοδα στο Κράτος, όπως συμβαίνει αυτό που σας είπα με τα μερίσματα. Έτσι το Κράτος να έχει τη δυνατότητα να μειώνει κι άλλο τους φόρους, να στηρίζει κι άλλο την κοινωνία, να αυξάνει κι άλλο τις συντάξεις».

Για τις φοροελαφρύνσεις

«Τι κάναμε τώρα; Από 1/1/26 πήγαμε τον φόρο εισοδήματος από το 29 που ήταν το 2019, στο 22 το είχαμε πάει μέχρι το 2025, το πήγαμε στο 20%, 18% αν έχεις ένα παιδί, 16% αν έχεις δύο παιδιά, 9% αν έχεις τρία παιδιά, 0% αν είσαι νέος ή πολύτεκνος και 9% αν είσαι μέχρι 30 ετών. Αυτό τι σημαίνει; Ότι εκεί που σου παρακρατείτο από τον μισθό σου το 29%, τώρα σου παρακρατείται, αν έχεις και τρία παιδιά, μέχρι και το 9%, αν έχεις δύο το 16%. Δηλαδή, περίπου το μισό απ’ ό,τι σου παρακρατείτο, αν έχεις δύο παιδιά. Αυτό σημαίνει μία σταθερή έμμεση, αλλά ξεκάθαρη, αύξηση του εισοδήματος. Αυτό για ποιους ισχύει; Για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Τώρα τι θέλουμε να κάνουμε; Τώρα θέλουμε να στηρίξουμε ακόμα παραπάνω τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Έχουμε μειώσει τον φόρο των επιχειρήσεων».

Για το αν θα διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να δώσουν αυξήσεις στους εργαζόμενους

«Αναφέρεστε στο μη μισθολογικό κόστος, το οποίο το έχουμε μειώσει μεν, αλλά έχει αυξηθεί σε κάποιους παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα στο ρεύμα. Είναι ένα κόστος, δηλαδή, της επιχείρησης, το οποίο στην πραγματικότητα είναι κόστος για το οποίο δεν φταίει ούτε ο επιχειρηματίας, ούτε ο εργαζόμενος. Για το μη μισθολογικό κόστος, όμως, να πω: Έχουμε μειώσει την προκαταβολή φόρου από το 100% στο 50% στα φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις και στο 80% για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα, πρέπει να το μειώσουμε κι άλλο, λέω εγώ. Τον φόρο των επιχειρήσεων τον έχουμε μειώσει από 28% στο 22%, τα μερίσματα στο 5% και τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 6 μονάδες. Δεν λέω ότι αυτά αρκούν. Χρειάζονται κι άλλες ανάσες οι επιχειρήσεις.

Αυτό που έλεγα είναι ότι μιλάμε πάρα πολύ για το τι θα δώσουμε κάθε φορά, ποια θα είναι τα μέτρα, αλλά μιλάμε ελάχιστα, ειδικά τα υπόλοιπα κόμματα, εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε, για το πώς θα τα δώσουμε, δηλαδή από πού θα βρούμε τα λεφτά. Την έχω κάνει πολλές φορές αυτή την ανάλυση. Σημασία έχει, δηλαδή, να μεγαλώνεις την πίτα και από αυτό το μεγάλωμα να δίνεις πίσω στον κόσμο όσα παραπάνω μπορείς και όσο πιο γρήγορα γίνεται και όχι να τάζεις είτε από λεφτά που δεν υπάρχουν, χωρίς να τα κοστολογείς κιόλας, όπως κάνει η αντιπολίτευση, είτε να τα παίρνεις από τις επόμενες γενιές».