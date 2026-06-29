«Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, όπως και να μετριέται, έχει βελτιωθεί στους διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας» απαντά ο Παύλος Μαρινάκης στον Αλέξη Τσίπρα.

Καθολική επίθεση στην ΕΛΑΣ και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών με φόντο την απάντηση του νεοσύστατου κόμματος για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου.

«Χρειάστηκε κάτι παραπάνω από ένα εικοσιτετράωρο στο νεοσύστατο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, νέο το κόμμα, παλιές οι μέθοδοι και το πρόσωπο, για να βγάλει μια απάντηση, η οποία έχει σχεδόν σε κάθε σειρά της ένα μεγάλο ψέμα. Είναι απίστευτο αυτό. Δηλαδή, είναι γνωστός για τα ψέματά του ο κ. Τσίπρας, τα έχει κάνει γνωστά παγκοσμίως, τα ψέματα και τις κωλοτούμπες, αλλά εδώ σχεδόν σε κάθε σειρά έχει ένα ψέμα και είναι μάλιστα και μια πρόχειρη απάντηση με κακή χρήση από ό,τι φαίνεται της τεχνητής νοημοσύνης. Ενδεικτικά, μιλάει για τα 70 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ το σωστό νούμερο είναι 36 δισεκατομμύρια, αλλά αυτό λίγη σημασία έχει. Καταρχάς, προσπαθώ να τα κατηγοριοποιήσω, γιατί έχει σημασία να τα αποδομούμε αυτά, γιατί μετά μένουν στον κόσμο. Λέει ότι έχουμε ανάπτυξη χωρίς αποτέλεσμα για την κοινωνία. Καταρχάς «μιλάει» το κόμμα του κ. Τσίπρα, που όταν ήταν πρωθυπουργός και παρέδωσε την εξουσία, η Ελλάδα ήταν 27η, ουραγός δηλαδή, στις 27 χώρες της Ευρώπης σε ρυθμούς ανάπτυξης και τώρα η Ελλάδα έχει διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και λέει ότι αυτό δεν έχει περάσει στην κοινωνία.

Προφανώς ο στόχος είναι να περάσει ακόμα παραπάνω. Προφανώς ο στόχος είναι αυτό να περάσει παραπάνω στο διαθέσιμο εισόδημα. Αλλά ποιος μιλάει; Αυτός ο οποίος ήταν στο τέλος, στον πάτο; Και εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σημαντικό από αυτή την πολιτική το γεγονός ότι έχουν βρει δουλειά 600.000 άνθρωποι; Αυτό δεν είναι κάτι που περνάει στην κοινωνία; Ήταν άνεργοι όταν παρέδωσε ο κύριος Τσίπρας και σήμερα έχουν βρει δουλειά. Η ανεργία ήταν στο 18% και σήμερα είναι κάτω από το 8%, ενώ έχει πέσει σε ποσοστά ρεκόρ η ανεργία των νέων και η ανεργία των γυναικών. Λέει ψευδώς, ότι η ανταγωνιστικότητα χειροτερεύει. Δεν ισχύει. Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, όπως και να μετριέται, έχει βελτιωθεί στους διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας, όπως ο δείκτης “The Economist Intelligence Unit Business Environment Ranking”.

Η Ελλάδα βελτιώθηκε από την 61η, προσέξτε την 61η το 2019, στην 34η θέση το 2025, αλλά και σε όλους τους αντίστοιχους άλλους δείκτες, ενώ σε ό,τι αφορά το εμπορικό έλλειμμα, η αύξησή του τα τελευταία χρόνια οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πανδημία, την ενεργειακή κρίση του πολέμου στην Ουκρανία και την εισαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών υπέρ των επενδύσεων. Μεγάλο ψέμα, το λέει και ο κ. Τσίπρας, το λένε και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ, ότι το πλεόνασμα χτίζεται πάνω στην ακρίβεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούμε συχνά. Είναι εντελώς αντίθετο το πλεόνασμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη από το πλεόνασμα της κυβέρνησης Τσίπρα. Το πλεόνασμα της κυβέρνησης Τσίπρα όταν το είχαμε, ήταν ένα πλεόνασμα υπερφορολόγησης. Αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους ο κ. Τσίπρας και έπαιρνε από την μία τσέπη 10 ευρώ από τον κόσμο και έδινε στην άλλη τσέπη, σε κάποιους ένα ευρώ, αναλογικά, με το ζόρι. Δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο. Για την ακρίβεια μόνο τον ΕΝΦΙΑ στις τράπεζες για να δώσουν τα κλειστά ακίνητα. Έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους. Εδώ, μαζί με το ψέμα, υπάρχει και ένας οικονομικός αναλφαβητισμός. Είτε το κάνουν σκόπιμα είτε όχι, λίγη σημασία έχει. Είναι άλλο πράγμα οι φορολογικοί συντελεστές που τους μειώνουμε κι άλλο πράγμα τα φορολογικά έσοδα που καλώς αυξάνονται. «Ο ΦΠΑ πληρώνει το success story», λέει σε μια άλλη αποστροφή η, με καθυστέρηση μιας ημέρας, ανακοίνωση του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή ότι αυξάνονται τα έσοδα λόγω του αυξημένου ΦΠΑ. Πρώτον, δεν έχουμε αυξήσει κανέναν ΦΠΑ, κανέναν. Έχουμε μειώσει, στους 83 φόρους που έχουμε μειώσει, οι 23 είναι διαφορετικοί ΦΠΑ που έχουμε μειώσει. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ, αυξάνονται λόγω της αύξησης του ΑΕΠ και της κατανάλωσης, τη μεγάλη άνοδο του τουρισμού και τη μείωση του κενού ΦΠΑ, δηλαδή τη μείωση της φοροδιαφυγής. Έχουμε μείωση, συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, ρεκόρ του κενού ΦΠΑ, δηλαδή των χρημάτων που δεν εισπράττονταν λόγω της φοροδιαφυγής. Ένα άλλο ψέμα, το οποίο ακούμε είναι για το χρέος. «Το χρέος», λέει, «δεν μειώνεται». Και τι λέει; Χρησιμοποιεί το χρέος σε απόλυτους αριθμούς. Μέγιστη λαθροχειρία.

Σε όλο τον κόσμο, όλα τα κράτη μετράνε το χρέος τους ως προς το ΑΕΠ. Σκεφτείτε για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να συγκρίνονταν με μία μικρότερη ευρωπαϊκή χώρα σε απόλυτους αριθμούς. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε ρυθμό μείωσης του χρέους ως προς το ΑΕΠ. Όποιος μετράει διαφορετικά το χρέος και θέλει να κυβερνήσει, όχι μία χώρα, μία μικρή επιχείρηση δύο εργαζομένων είναι ακατάλληλος να το κάνει. Πάμε τώρα και στο άλλο: «Το Κράτος χρωστά περισσότερα στους πολίτες». Λέει, δηλαδή, ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου αυξάνονται. Εδώ, επίσης, αυτό δεν ισχύει. Αναφερόμαστε προφανώς σε ένα πλήθος ΑΦΜ και όχι στην ουσία του ιδιωτικού χρέους. Να πούμε, επίσης, γενικά ως προς το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, ότι και έχουν μειωθεί τα κόκκινα δάνεια από το 43% στο 3%, δεν είναι αληθές, ότι αυτό ισχύει μόνο γιατί δόθηκαν στα funds -παρένθεση τα δάνεια στα funds ο κ. Τσίπρας τα έδωσε, όπως και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς τους καθιέρωσε- η αλήθεια είναι ότι έχουν πάνω από 60.000 συμπολίτες μας προχωρήσει σε ευνοϊκή ρύθμιση εξωδικαστικού μηχανισμού, λόγω διατάξεων τις οποίες ψήφισε η Κυβέρνηση αυτή. Ψέμα και ότι αυξήθηκε η φτώχεια. Έχουν μειωθεί και ο αριθμός του απόλυτου μεγέθους ή της σχετικής φτώχειας. Και αυτά για συντομία του χρόνου δεν σας τα λέω αναλυτικά, τα έχω απαντήσει σε πάρα πολλές ερωτήσεις που μου έχουν γίνει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η οικονομία δεν άλλαξε μοντέλο». Ποιος τα λέει αυτά; Ο κ. Τσίπρας. Εμείς απαντάμε γιατί αυτό δεν ισχύει. Εισαγωγές, εξαγωγές, επενδύσεις ρεκόρ αύξησης. Να σας πω μόνο ότι τα χρόνια από το 2019 μέχρι σήμερα, που επίσης και εδώ κάνει μια λαθροχειρία, το 2019 δεν είναι όλο του κυρίου Τσίπρα, το μισό είναι της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Από τότε που έφυγε ο κύριος Τσίπρας μέχρι σήμερα οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα κατά 95%, το ίδιο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5%. Ο μέσος όρος επενδύσεων προς ΑΕΠ στην Ευρώπη είναι 20%. Όταν έφυγε ο κύριος Τσίπρας από την εξουσία ήταν στο 10%. Η Ελλάδα τώρα είναι στο 17,5%, ενώ στις εξαγωγές ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι στο 50%. Ήμασταν επί Τσίπρα στο 20% και είμαστε στο 40%. Συμπέρασμα για να μην χαθούμε, γιατί όλα αυτά μπορώ να σας πω έχει πει ψέματα για την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, εκείνος την κατήργησε. Για το ιδιωτικό χρέος σας είπα, για τα κόκκινα δάνεια, πολλά ψέματα και εδώ, δεν ισχύει τίποτα από αυτά τα οποία λέει. Για τους πλειστηριασμούς, για τα πλεονάσματα.

Όλα όσα λέει αυτή η ανακοίνωση είναι ψευδή και προφανώς θα ακολουθήσει και πιο αναλυτική ενημέρωση. Αλλά ποιο είναι το συμπέρασμα; Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε ένα περιβάλλον αυξημένων τιμών, πληθωρισμού, ακρίβειας, ο κόσμος, η κοινωνία ζητάει περισσότερα και οφείλουμε να δώσουμε περισσότερα. Δεν υπάρχει, όμως, επίσης καμία αμφιβολία, ότι ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι με μία πολιτική που μειώνει τους φόρους, τους φορολογικούς συντελεστές, αλλά αυξάνει τα φορολογικά έσοδα. Αυτή είναι η πολιτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ναι πρέπει να τρέξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα, πρέπει να δούμε περισσότερο τη μεσαία τάξη, τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσαίες, τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά έχουμε καταφέρει μία χώρα που ήταν το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης σε όλους τους δείκτες, μία χώρα «παρίας» που την πετούσαν έξω από τις συνεδριάσεις της Ευρώπης και αυτά δεν έγιναν πριν από 20 και 30 χρόνια, έγιναν επί των ημερών του κ. Τσίπρα, να είναι μια χώρα που επιστρέφει με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Δεν υπάρχει τρόπος διαφορετικός και ειδικά ο χειρότερος δυνατός τρόπος είναι ο τρόπος που μάθαμε στην Ελλάδα του ‘80 και μετά και ένας από τους εκφραστές αυτής της λογικής, δηλαδή του να «δίνεις λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν», είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεν θα γυρίσουμε λοιπόν εκεί. Δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσουμε εκεί, στα ψεύτικα λεφτά, στα δανεικά λεφτά, στα λεφτά τα οποία μπορεί να δίνονται, που επί Τσίπρα δεν δόθηκαν, γιατί μόνο φόροι αυξήθηκαν στις πλάτες των επόμενων γενιών».

Για τη δήλωση Τσίπρα περί εντιμότητας

«Νομίζω ότι η «εντιμότητα Τσίπρα» είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο των τελευταίων ετών. Δεν υπάρχει πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Ο κ. Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός των δύο καταδικασμένων υπουργών από το Ειδικό Δικαστήριο για αδικήματα που ο ίδιος έδωσε εντολή να τελεστούν στην πραγματικότητα, αναφέρομαι πολιτικά, όχι ποινικά, για να μην παρεξηγηθώ, δηλαδή νομοθετήσεις και πρωτοβουλίες που δεν έγιναν εν αγνοία του κ. Τσίπρα. Είναι ο πρωθυπουργός που γνώριζε για νεκρούς στο Μάτι και έκανε επικοινωνιακό σόου. Είναι ο πρωθυπουργός που του ζήτησαν από την Ευρώπη να φορολογήσει τους εφοπλιστές, παραδοχή Γιούνκερ, και φορολόγησε τους συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη.

Είναι ο πρωθυπουργός που εξαπάτησε έναν ολόκληρο λαό στήνοντας ένα δημοψήφισμα και στη συνέχεια φόρτωσε σε εμάς και τα παιδιά μας 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ο πρωθυπουργός που αποφυλάκισε μαζικά χιλιάδες βαρυποινίτες, μείωσε την ποινή στην ανθρωποκτονία και μέχρι και περιπτώσεις βιασμού που ήταν με αποκλειστική ποινή τα ισόβια πήγαν μέχρι 15 χρόνια με τους ποινικούς κώδικες που ψήφισε. Είναι ο πρωθυπουργός των κατατμήσεων, υποθέσεις στους γνωστούς δρόμους που δεν τελείωναν ποτέ και των παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης. Και ξέρετε κάτι; Με την όποια εμπειρία έχουμε από τη δουλειά μας, υπάρχουν πολύ πιο έμπειροι από εμάς δικηγόροι, όταν έρχεται ένας πελάτης και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να φωνάζει για το πόσο έντιμος είναι, αρχίζεις και ψάχνεσαι».

Για το περιστατικό με τον Ρουβίκωνα

«Θα συμφωνήσω ότι το μόνο που αλλάζει είναι το χρώμα, δηλαδή δεν έχει καμία διαφορά ο ακροαριστερός με τον ακροδεξιό όταν τελούν αδικήματα, εγκληματίας είναι, ούτως ή άλλως το πιστεύω πάρα πολύ ότι ο φασισμός δεν έχει χρώμα και κάθε κανονικός άνθρωπος, αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση, δηλαδή που δεν ανήκει στα άκρα και θέλει απλά να τηρείται ο νόμος, δεν διαχωρίζει τα ρόπαλα αν είναι μαύρα, κόκκινα, τους χρυσαυγίτες, τους ακροαριστερούς. Τώρα η διακύμανση των πράξεων που τελούν είναι θέμα της Δικαιοσύνης, έτσι, προφανώς δεν βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι την τέλεση ποινικών αδικημάτων, αυτό δεν θα το κάνουμε ποτέ, η ποινική αξιολόγηση μιας πράξης από μια άλλη και ο διαχωρισμός της είναι δουλειά της Δικαιοσύνης.

Έχουν γίνει σημαντικά αυτά τα 7 χρόνια σε επίπεδο νομιμότητας και στα γήπεδα, γιατί και εκεί μια σειρά από εγκληματικές οργανώσεις εξαρθρώθηκαν και στα πανεπιστήμια δεκάδες καταλήψεις εκκενώθηκαν και στη συνέχεια εντοπίστηκαν ναρκωτικά, βαρύς οπλισμός, σχηματίστηκαν δικογραφίες, τεράστιες επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνομίας σε επίπεδο εξάρθρωσης εγκληματικών οργανώσεων, η ΔΑΟΕ έχει κάνει όσα δεν είχαν γίνει για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα, το Εσωτερικών Υποθέσεων. Δικαίως πολλοί συμπολίτες μας και ψηφοφόροι μας διαμαρτύρονται για τη δράση ομάδων όπως αυτή την οποία αναφέρατε. Μπορεί η ποινική απαξία να μην είναι ίδια με τα βαριά κακουργήματα σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν έχει σημασία ακόμα και ένα πλημμέλημα όταν τελείται και μάλιστα με έναν τρόπο προκλητικό, η αστυνομία πρέπει να αντιδρά. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να βρεθούν στη Δικαιοσύνη και για όσες μεγάλες επιτυχίες έχουμε πει «συγχαρητήρια», εδώ αναμένουμε από τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και όλοι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να πάρουν το νόμο στα χέρια τους, να πάνε μόνο εκεί που πρέπει να πάνε που είναι στον εισαγγελέα, εκεί είναι ο μόνος φυσικός τους χώρος. Το τι θα κρίνει κάθε φορά ο εισαγγελέας δεν είναι δική μας δουλειά».

Για τη σύσκεψη για την ακρίβεια

«Καταρχάς γίνονται καθημερινά πολλές συσκέψεις και ειδικά για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε συμπολίτης μας, ειδικά όσοι ανήκουν στη μεσαία τάξη και στα χαμηλότερα εισοδήματα που είναι η ακρίβεια. Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Το βασικό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι δημιουργώντας με την πολιτική μας παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους, σε συνέχεια προηγούμενης απάντησης που έδωσα, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών κυρίως με φοροελαφρύνσεις, από κει και πέρα όλο και περισσότεροι έλεγχοι, έχω εδώ τα στοιχεία των ελέγχων, τα οποία δείχνουν ότι επιτέλους δουλεύει ένα κομμάτι του κράτους το οποίο ήταν αδρανές μέχρι το 2020. Για την ακρίβεια των λεγομένων μου να σας πω τον αριθμό των προστίμων που έχουμε συνολικά από το 2021 μέχρι σήμερα. Συνολικά έχουμε τη δεύτερη τετραετία, δηλαδή από το 2023 μέχρι σήμερα, επιβάλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα, 24.900.000 για την ακρίβεια, αυτό είναι σε αριθμό… σε ποσά για την ακρίβεια από το 2021 μέχρι το 2026 είναι 28 εκατομμύρια από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α, χιλιάδες καταλογισμοί. Κάποιοι εξ αυτών έχουν αμφισβητηθεί, κάποιοι έχουν πληρωθεί, έχω αναλυτικά τα στοιχεία από την ανεξάρτητη Αρχή.

Παράλληλα γίνονται συνεχείς συσκέψεις, επαφές, αυτό που μπορώ να σας πω γιατί είναι εν εξελίξει η συγκεκριμένη σύσκεψη, είναι ότι η βασική αιτία που αυξήθηκαν οι τιμές τους τελευταίους μήνες, η τιμή του πετρελαίου, έχει αρθεί ως προς την αύξηση των τιμών και ήταν και ο λόγος που αποφασίστηκαν κάποια μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Βλέπουμε μέσα σε δέκα μέρες μια αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και αυτό είναι κάτι που αξίζει να επισημανθεί και θα επισημανθεί και στη σύσκεψη. Για οτιδήποτε παραπάνω, αν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, γιατί το ξαναλέω γίνονται συνέχεια συσκέψεις, αν υπάρξει κάτι παραπάνω θα ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα, γιατί τώρα όπως αντιλαμβάνεστε είναι εν εξελίξει η σύσκεψη».

Για τη μείωση φόρων

«Καταρχάς δεν αυξήσαμε κανέναν φόρο. Κανέναν. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Κανέναν φόρο. Και έχουμε μειώσει πάρα πολλούς ΦΠΑ. Πάρα πολλούς ΦΠΑ έχουμε μειώσει. Και κάποιους προσωρινά, που τους μονιμοποιήσαμε και κάποιους από την αρχή μόνιμα, για τις μεταφορές, για τα βρεφικά είδη, για τα προϊόντα σχετιζόμενα με την υγεία, για τον κινηματογράφο, ΦΠΑ για την εστίαση, ο καφές, όχι ο σερβιριζόμενος που ήταν προσωρινά μειωμένος αλλά επανήλθε στο προηγούμενο, ο καφές take away, μια σειρά από προϊόντα, τα οποία έχουν να κάνουνε με τα βρέφη, στα οποία αναφερθήκατε. Αυτοί είναι ΦΠΑ, είναι 23 ΦΠΑ, μπορώ να σας τους επισυνάψω, τους οποίους έχει μειώσει η Κυβέρνηση αυτή. Και έχουμε μειώσει και πολλούς άμεσους φόρους που η μείωσή τους έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση για την κοινωνία. Ο φόρος εισοδήματος, ο φόρος δηλαδή που αφορά το σύνολο των εργαζομένων. Είναι τα λεφτά που παρακρατούνται από έναν μισθωτό. Από 29% το έχουμε πάει στο 20% και αν έχεις ένα παιδί στο 18%, αν έχεις δύο παιδιά στο 16%, αν είσαι τρίτεκνος στο 9%. Αν είσαι νέος στο μηδέν, μέχρι 30 ετών στο 9%.

Έχουμε μειώσει την προκαταβολή φόρου για τα φυσικά πρόσωπα, στο μισό. Καταργήσαμε το τέλος επιτηδεύματος. Μειώσαμε τον φόρο των επιχειρήσεων από το 28% στο 22% και των μερισμάτων από το 15% στο 5%. Μειώσαμε την προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις στο 80% από το 100%, αλλά τη μειώσαμε. Ο κύριος Τσίπρας την είχε διπλασιάσει, απ’ το 50% στο 100%. Μειώσαμε τον ΕΝΦΙΑ στο μισό. 35% για όλους και αν είναι ασφαλισμένο ένα ακίνητο στο 50% κάτω ο ΕΝΦΙΑ. Μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Μπορώ να συνεχίζω να μιλάω. Έχουμε μόνο μειώσει ή καταργήσει φόρους. Αν λοιπόν, με ρωτάτε αν θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε, θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε, αλλά θέλουμε κάθε τέτοια πρωτοβουλία, κάθε μείωση φόρου, να μπορεί να χρηματοδοτηθεί, να μην γίνεται με ψεύτικα λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας 45% δεν πήρε όταν έλεγε ότι «ο γάιδαρος πετάει». Πήρε 36%, γιατί τότε δεν είχε κυβερνήσει, μπορούσε να λέει ό,τι θέλει και υπήρχε κόσμος που εξαπατήθηκε και τον ψήφισε. Αλλά όταν ήρθε στην εξουσία, δεν είδαμε κανέναν «γάιδαρο να πετάει». Είδαμε 120 δισεκατομμύρια ευρώ να μας φορτώνονται. Άρα, κάθε υπόσχεση του κυρίου Τσίπρα, για να επαναφέρω αυτό που είπα προχθές, είναι υπόθεση του θρυλικού Ανδρέα Τεπενδρή. Και εκτός από τον Ανδρέα Τεπενδρή, υπάρχει και ο Μαυρογιαλούρος, που άλλα έλεγε και άλλα έκανε».

Για την επιστολή του Β. Φεύγα

«Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κυρίου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της Κυβέρνησης», είπε. Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν παραμένει γραμματέας, απάντησε: «Από ό,τι γνωρίζω ναι, δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση. Οπότε δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού».

Για τις δηλώσεις Τσίπρα για τις τράπεζες

«Καταρχάς, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι μιλάει ο κ. Τσίπρας για τον αναβαλλόμενο φόρο. Τον παραπέμπω στο 2017 και τη δική του νομοθέτηση. Δεύτερον, έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον να μιλάει για τις τράπεζες ο άνθρωπος που έκλεισε τις τράπεζες. Προ ημερών ήταν και η επέτειος του κλεισίματος των τραπεζών, σε λίγες ημέρες έχει και άλλη επέτειο, το δημοψήφισμα. Γενικά βρίθει επετείων η περίοδος του κ. Τσίπρα, μάλιστα είχε πει ότι έπρεπε να τις έχει κλείσει από την πρώτη ημέρα, δεν είναι ότι δηλαδή ζήτησε και συγγνώμη. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι είναι αμετανόητος ο κ. Τσίπρας και θέλει να μας οδηγήσει στις εφιαλτικές ημέρες τις οποίες ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πέραν του ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, καθώς τα λεγόμενα υπερκέρδη των τραπεζών, τα οποία εγώ δεν τα υποβαθμίζω, δεν αναλύονται όπως τα αναλύει ο κ. Τσίπρας, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών έχει να κάνει με τον περιορισμό σε λειτουργικά κόστη. Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται σε μια απίστευτα λαϊκίστικη και απλοϊκή βάση. Οι τράπεζες στη χώρα μας είναι οι μόνες τράπεζες που έκλεισαν, χρειάστηκαν συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις. Βρέθηκαν στην κυριολεξία «στον αέρα» οι κόποι των Ελλήνων πολιτών. Οι τράπεζες πρέπει να μπορούν να στηρίζουν την οικονομία. Όλη αυτή η ανάπτυξη την οποία περιγράφουμε, η Ελλάδα αναπτύσσεται με διπλάσιο ποσοστό από ό,τι η Ευρώπη, βασίζεται και στην επιστροφή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, στο γεγονός ότι μπορεί να δίνονται δάνεια, να στηρίζονται επιχειρήσεις και έτσι να δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Επίσης, η Κυβέρνηση είναι η πρώτη Κυβέρνηση, εγώ δεν θυμάμαι καμία άλλη, που έχει κάνει παρεμβάσεις στις τράπεζες και για τις χρεώσεις και για μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες. Είναι η Κυβέρνηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, είναι η Κυβέρνηση που σε συνεργασία με τις τράπεζες έχει προχωρήσει σε προγράμματα, όπως τα προγράμματα ανακαίνισης σχολείων. Ο κ. Τσίπρας όταν είχε τη δυνατότητα, όσο είχε τη δυνατότητα, το μόνο που έκανε είναι να κλείσει τις τράπεζες και να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό. Όλα, λοιπόν, όσα λέει, είτε βασίζονται σε ανακρίβειες, είτε σε απλοϊκές αναλύσεις και εν πάση περιπτώσει είναι βαθύτατα επικίνδυνα για την οικονομία.

Λοιπόν, πρώτον, σε αντίθεση με όσα λέει ο κ. Τσίπρας, οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν την υψηλότερη κερδοφορία στην Ευρώπη. Υπάρχουν κράτη, έξι συγκεκριμένα, που έχουν υψηλότερη κερδοφορία. Είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά δεν έχουν την υψηλότερη κερδοφορία. Οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία, αυτό που είπα πριν, περισσότερες επενδύσεις, απασχόληση, εισοδήματα, ευημερία. Και το σταθερό τραπεζικό σύστημα δεν είναι κάτι δεδομένο για την Ελλάδα. Η αύξηση της τελικής κερδοφορίας των τραπεζών το 2025 σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, δεν οφείλεται πρωτίστως σε αύξηση των καθαρών λειτουργικών τους εσόδων. Αντίθετα, συνδέεται κυρίως με τη μεγάλη μείωση των απομειώσεων ενεργητικού και των προβλέψεων για μελλοντικές ζημιές. Αυξήθηκε, δηλαδή, γιατί μειώσαμε ζημιές, άρα γιατί έχει βελτιωθεί η οικονομία. Οι τράπεζες χρωστάνε στο Δημόσιο, για ποιο λόγο; Λόγω του αναβαλλόμενου φόρου, σωστό είναι αυτό. Αν δεν έχουν κέρδη, αυτός ο φόρος έρχεται σαν λογαριασμός στο φορολογούμενο. Το ξαναλέω, δεν υποτιμώ τη συζήτηση. Σίγουρα πρέπει να δούμε διάφορα θέματα, όπως όταν κάνουμε παρέμβαση για τις χρεώσεις των πολιτών, αλλά ο τρόπος που υποβάλλει όλα αυτά τα αιτήματα και κάνει αυτή την ανάλυση ο κ. Τσίπρας, είναι ένας τρόπος που βρίθει λαϊκισμού, ανακριβειών και στο τέλος της ημέρας οδηγεί στα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά τα οποία χρειάζεται η χώρα. Η χώρα χρειάζεται ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα που να λειτουργεί υγιώς με κανόνες, όχι ασύδοτα, που να χρηματοδοτεί την οικονομία και να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασία και να είναι ένας παράγων επίσπευσης της ανάπτυξης».