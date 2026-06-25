Ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη με αφορμή τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον ALPHA.

Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα εξέδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη σημερινή συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, εξαπολύοντας πυρά τόσο για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του όσο και για τις σημερινές του αναφορές.

Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε καυστικά τη στάση του κ. Τσίπρα, σημειώνοντας: «Αρχικά, δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας στη σημερινή του συνέντευξη αισθάνθηκε για ακόμα μία φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα "εντιμότητας"». Συνεχίζοντας στο ίδιο έντονο ύφος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Μιλάμε για τον πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικασθέντων υπουργών, του παραϋπουργείου Δικαιοσύνης που, σύμφωνα με παραδοχή δικού του υπουργού, λειτουργούσε εντός του Μεγάρου Μαξίμου, των μαζικών αποφυλακίσεων βαρυποινιτών και του Ποινικού Κώδικα που ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων και ψηφίστηκε λίγες μόλις ημέρες πριν παραδώσει την εξουσία».

Παράλληλα, στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκαν και οι δηλώσεις του κ. Τσίπρα για την οικονομία, με τον Παύλο Μαρινάκη να επισημαίνει ότι «σήμερα μάθαμε από τον κ. Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή».

Ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση, αξιοποιώντας πλήρως τον δημοσιονομικό χώρο, προχώρησε από τις αρχές του έτους στη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών, ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ, εφαρμόζοντας μειώσεις φόρων για όλους, μηδενισμό φόρου εισοδήματος για τους νέους και ελαφρύνσεις για πολύτεκνους.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η κυβερνητική πλευρά θέτει στον τέως πρωθυπουργό τρία συγκεκριμένα ερωτήματα, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν τρία πιθανά ενδεχόμενα:

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Είτε ο κ. Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να παρθούν πίσω αυτά τα θετικά μέτρα.

Είτε αγνοεί πλήρως τους δημοσιονομικούς κανόνες και τις οροφές δαπανών που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είτε επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα λιτότητα.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει ξεκάθαρη θέση, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Όσο κι αν πιστεύει ότι η "δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς" ή ότι μπορεί να "δοξάζεται κρυπτόμενος", οφείλει, έστω και μία φορά, να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά».