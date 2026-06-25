Τα μηνύματα που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας στους πρώην συντρόφους του.

Την πρώτη του εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη από την ημέρα ίδρυσης της ΕΛΑΣ, παραχώρησε στον Alpha και στον Αντώνη Σρόιτερ, ο Αλέξης Τσίπρας.

Μήνυμα στους «πρώην» συντρόφους

Την ώρα που στην Κουμουνδούρου βρίσκονταν σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε ο ίδιος να ξεκαθαρίσει την κατάσταση για το τι θα συμβεί με τους βουλευτές και τα στελέχη του του κόμματος που θέλουν να προσχωρήσουν στη Συμπαράταξη.

«Δεν κάνω πάρτι για να καλώ στο σπίτι αυτούς που θέλω. Κάνουμε μια νέα αρχή, με την κοινωνία. Είχα δηλώσει πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει αποκλεισμός. Αλλά έθεσα δυο όρους. Ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα από τη Βουλή. Αν θέλουν να παραιτηθούν, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Ο δεύτερος όρος είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν», ήταν τα λόγια του κ.Τσίπρα.

Παράλληλα, όμως, σημείωσε πως για τις πιθανές υποψηφιότητες, αυτές θα αποφασιστούν από τα όργανα της ΕΛΑΣ και όλα τα μέλη του θα έχουν ισότιμα, την ίδια πιθανότητα να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια.

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Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, θα ήταν επιλογή ευκολίας να γυρίσει από εκεί που έφυγε ή να επιδιώξει τη «συγκόλληση των θραυσμάτων» ενός χώρου που διαλύθηκε χωρίς τη δική του ευθύνη, όπως υπογράμμισε.

Α.Γ.