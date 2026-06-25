«Μού καταλογίζουν πολλά, αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει ανεντιμότητα» είπε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω τον αρχηγός, αλλά χρήσιμος στη χώρα».

Την πρώτη του συνέντευξη, μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο του Alpha ο Αλέξης Τσίπρας.

«Ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Αυτό φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις. Δείχνουν ότι υπάρχει μια τάση να καλυφθεί αυτό το κενό. Επί 3 χρόνια η χώρα μας πορεύτηκε με ένα κόμμα, χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση. Και τις καλύτερες προθέσεις να είχε, η κυβέρνηση έγινε πιο αλαζονική» σημείωσε ξεκινώντας δυναμικά τη συνέντευξή του ο Αλέξης Τσίπρας.

{https://www.facebook.com/tsiprasalexis/videos/962047283500873}

Στο ερώτημα αν έκανε καλά που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι «έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι έχει κλείσει και ένας δικός μου κύκλος» ενώ ξεκαθάρισε πως «Ανοίγω έναν νέο κύκλο, με νέα πρόσωπα αλλά ίδιες αξίες, με την ανάγκη να συσπειρώσουμε ευρύτερες δυνάμεις. Θέλω να είμαι χρήσιμος σε μία δημοκρατία για τον τόπο, θέλουμε να είμαστε κυβερνώσα αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας».

Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ακόμα πως «μπαίνουμε σε μία νέα φάση, από το 2016 και μετά. Από τότε το κόμμα του κ. Μητσοτάκη, πήρε ένα προβάδισμα δημοσκοπικό άνω των 10 μονάδων. Σήμερα φαίνεται ότι η ψαλίδα κλείνει. Τώρα πάμε ξανά σε ένα σύστημα ισχυρών πόλων. Αυτό ήταν ο μισός στόχος, ο άλλος είναι η νίκη για την αλλαγή πολιτικής που είναι ο βασικός στόχος».

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Τσίπρας για δημοσκοπήσεις και ΣΥΡΙΖΑ

Δεν έχω καμία επιδίωξη ή φιλοδοξία, είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας. «Έχασα και έφυγα αλλά με το κεφάλι ψηλά, μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Μού καταλογίζουν πολλά, αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει ανεντιμότητα. Δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω τον αρχηγός. Στόχος είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα που ασφυκτιά σήμερα».

Για τη συμπόρευση και τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ απάντησε χιουμοριστικά «πως δεν κάνω πάρτι για να καλώ σπίτι μου αυτούς που θέλω ή δεν θέλω. Κάνουμε μία νέα αρχή, μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Από την πρώτη στιγμή είχα δηλώσει ξεκάθαρα πως δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός με δύο όρους: 1ον) δεν θα γεννηθεί η προσπάθεια αυτή μέσα από τη Βουλή, θέλουμε να ξεκινήσουμε από την κοινωνία με νέα πρόσωπα. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή κάποιοι είναι στο χέρι τους. 2ον), δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν. Για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση αλλά δεν έχουμε ρεζερβέ θέσεις».

Πρόσθεσε πως «θα μπορούσε να είναι εύκολη λύση για μένα είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, είτε να επιδιώξω τη συγκόλληση των θραυσμάτων του χώρου που δεν έσπασαν με δική του ευθύνη». Για συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ είπε χαρακτηριστικά «αυτό δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ για τις μετεκλογικές ή προεκλογικές συνεργασίες: ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό όχι για να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους.

«Αν βγούμε πρώτοι στις εκλογές θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και αν όχι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για καθαρή εντολή».

Τόνισε ότι κοινωνικά μιλάει με τον Σωκράτη Φάμμελο, ότι δεν κρατάει έχθρες με τους παλιούς του συντρόφους και διευκρίνισε για όσα ακούγονται πως «δεν ήρθα για να μιλήσω για το πρόβλημα του Πολάκη με τον Φάμελλο».

Για φορολογία

«Η δημοσιονομική δυνατότητα της χώρας είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων προκειμένου να ικανοποιηθούν όλα όσα έχουμε εξαγγείλει. Υπάρχει χώρος δημοσιονομικός να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνίας χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, τα χαμηλά ακόμα και τα υψηλά στρώματα.

»Πρέπει να υπάρξει κλίμα αποκατάστασης. Βιώσουμε συσσώρευση πλούτου - σε παγκόσμια κλίμακα - σε πολύ λίγα χέρια. Αντίστοιχα και στην Ελλάδα, Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον των επόμενων γενιών, με σχολεία, νοσοκομεία κλπ πρέπει να γίνει και μία αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία. Αυτό δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας ή του σκάφους Αλλά από την πατριωτική εισφορά που έχουμε καταθέσει. Δεν θα είναι εθελοντική, θα αφορά το 1% των πλουσίων και επιχειρήσεων. Θα τα πούμε όλα στη ΔΕΘ» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Επισήμανε ακόμα πως «η Ελλάδα είναι η χώρα με 25% μεγαλύτερη επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας από ό,τι το κεφάλαιο. Φορολογεί τον μισθωτό από το μέρισμα του επιχειρηματία, αυτό θα πρέπει να εξορθολογισθεί» σημείωσε.

Πρόσθεσε πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχασε μία πολύ μεγάλη ευκαιρία, το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε καταθέσει πρόταση για εθνικό ταμείο ανάκαμψης, επίσης σημαντικό κεφάλαιο είναι η διαφθορά, θα βρούμε εκεί τα χρήματά μας.Υπάρχουν 1.200 φοροαπαλλαγές στην Ελλάδα, κάποιες είναι χρήσιμες πολλές είναι φοροαπαλλαγές απληστίας. Για παράδειγμα υπήρχε φόρος της υπεραξίας πώλησης μετοχών. Με βάση τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ οι απώλειες ήταν 600 εκατ. και αφορούσε μόνο 61 νομικά πρόσωπα.

Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ακόμα στις προτάσεις του:

- Δωρεάν μετακινήσεις σε ΜΜΜ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

-Αυξήσεις σε μισθούς σε γιατρούς, δασκάλους κλπ

-Να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για τους πολίτες μας.

Κλείνοντας την πρώτη του συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ραντεβού στη ΔΕΘ.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τρίτη ανακοινώθηκαν όλα τα ονόματα της σκιώδους κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός ανακοίνωσε τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη «σκιώδη κυβέρνηση» του, αλλά και το ποιοι θα αναλάβουν ανά την Ελλάδα την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν το Σάββατο, στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου.

Παράλληλα την Παρασκευή 26 Ιουνίου συνεδριάζουν για πρώτη φορά στις 12:00, οι τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η συνεδρίαση θα γίνει στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt» (Λεωφ. Συγγρού 115), στην Αίθουσα Παρθενών, και θα ξεκινήσει με εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα.

Μαρινάκης σε Τσίπρα: Να δώσει απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα

«Αρχικά, δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας στη σημερινή του συνέντευξη αισθάνθηκε για ακόμα μία φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα «εντιμότητας». Μιλάμε για τον πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικασθέντων υπουργών, του παραϋπουργείου Δικαιοσύνης που, σύμφωνα με παραδοχή δικού του υπουργού, λειτουργούσε εντός του Μεγάρου Μαξίμου, των μαζικών αποφυλακίσεων βαρυποινιτών και του Ποινικού Κώδικα που ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων και ψηφίστηκε λίγες μόλις ημέρες πριν παραδώσει την εξουσία.

Πέραν αυτού, σήμερα μάθαμε από τον κ. Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή. Το είπε ενώ η κυβέρνηση, αξιοποιώντας στο έπακρο τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, προχώρησε από την 1η Ιανουαρίου στη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών, ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ, με μειώσεις φόρων για όλους, μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για τους νέους και σημαντικές ελαφρύνσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Επομένως, τρία είναι τα ενδεχόμενα:

1. Ο κ. Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά τα μέτρα.

2. Αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οροφές δαπανών.

3. Επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος, με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας.

Όσο κι αν πιστεύει ότι η «δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς» ή ότι μπορεί να «δοξάζεται κρυπτόμενος», οφείλει, έστω και μία φορά, να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά».