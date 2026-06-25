Οι νέοι τομεάρχες της ΕΛΑΣ θα βρεθούν για πρώτη φορά όλοι μαζί αύριο. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα.

Συνεδριάζουν για πρώτη φορά αύριο, Παρασκευή (26/6), στις 12:00, οι τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η συνεδρίαση θα γίνει στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt» (Λεωφ. Συγγρού 115), στην Αίθουσα Παρθενών, και θα ξεκινήσει με εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα.

Πρώτη συνέντευξη Τσίπρα

Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη δίνει σήμερα, Πέμπτη (25/6), στο κεντρικό δελτίο του Alpha ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ίδρυση του νέου κόμματος. Οι απαντήσεις του σε σειρά θεμάτων αναμένονται με ενδιαφέρον.

Όπως τι θα γίνει με τους «αρραβώνες» ΕΛΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ που περιμένει ο Σ. Φάμελλος. Ή πώς θα τοποθετηθεί απέναντι στον Ν. Ανδρουλάκη. Ή πώς θα επιχειρήσει να κάνει την εκλογική ανατροπή τη δεύτερη Κυριακή.

Θεοδωράκης: Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι στην ΕΛΑΣ αλλά χωρίς γαλόνια, είμαστε όλοι φαντάροι

Ο Γρηγόρης Θεοδωράκης τόνισε, στον απόηχο και των τελευταίων δημοσκοπήσεων που δείχνουν τον Αλέξη Τσίπρα να παγιώνεται στη δεύτερη θέση, πως διαμορφώνονται δύο ισχυροί πολιτικοί πόλοι στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ, παρά την ικανοποίηση που επικρατεί στις τάξεις του νέου πολιτικού φορέα, δεν υπάρχει εφησυχασμός ή υπερβολική αισιοδοξία.

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«Σε καμία περίπτωση τα μυαλά μας δεν παίρνουν αέρα. Είμαστε προσγειωμένοι και δουλεύουμε πραγματικά. Υπάρχει όμως μια σχετική ικανοποίηση, γιατί σταματάει η περίοδος του πολυκερματισμού στην αντιπολίτευση και διαμορφώνονται δύο ισχυροί πόλοι: η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υπό τον Αλέξη Τσίπρα», δήλωσε.

Ο τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι το νέο κόμμα επιχειρεί να εκφράσει δυνάμεις πέρα από τους παραδοσιακούς κομματικούς μηχανισμούς, δίνοντας χώρο σε πρόσωπα από την κοινωνία με επιστημονική επάρκεια και πολιτική κρίση.

Αναφερόμενος στο άνοιγμα του κόμματος προς νέα στελέχη, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν προαποφασισμένοι ρόλοι ή προνομιακές θέσεις για κανέναν.

«Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, όπως έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά χωρίς προγραμματισμένες θέσεις, χωρίς γαλόνια, χωρίς εξασφαλισμένες VIP θέσεις», τόνισε.

Μάλιστα, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο προσχώρησης στελεχών από άλλους πολιτικούς χώρους, όπως ο Παύλος Πολάκης, απέφυγε να μπει σε ονοματολογία, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα απευθύνεται πρωτίστως στην κοινωνία.

«Όποιος θέλει να έρθει στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι λευκός καμβάς. Είναι από την αρχή όλα. Είμαστε όλοι φαντάροι, πάμε από την αρχή, με ίσους όρους, να ξεκινήσουμε όλοι από την ίδια αφετηρία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις οικονομικές προτάσεις του κόμματος, απορρίπτοντας τα σενάρια περί νέων φορολογικών επιβαρύνσεων.

Όπως είπε, με βάση τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα, οι εξαγγελίες της ΕΛΑΣ μπορούν να χρηματοδοτηθούν χωρίς την επιβολή νέων φόρων, ενώ υποστήριξε ότι προτεραιότητα αποτελεί η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για μισθωτούς και η ελάφρυνση των έμμεσων φόρων.

«Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών όχι μόνο δεν θα δει επιβάρυνση, αλλά θα δει ελάφρυνση από μια δική μας κυβέρνηση. Χρειάζεται ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, με μείωση του φόρου μισθωτής εργασίας και των έμμεσων φόρων και ενδεχομένως μεγαλύτερη επιβάρυνση στα υπερκέρδη και τον μεγάλο πλούτο», ανέφερε.

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