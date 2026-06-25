«Είχα την επιλογή είτε να πάω σπίτι μου, είτε να μπω σε κάτι το οποίο φέρνει και ελπίδα και αισιοδοξία και δυνατότητα ανατροπής της κατάστασης στη χώρα μας», είπε ο Μαρίνος Σκανδάμης.

Ο Μαρίνος Σκανδάμηςτόνισε, με δηλώσεις του στο ΕΡΤnews Radio, πως αποφάσισε την προσχώρησή του στην ΕΛΑΣ μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ.

«Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Ανακοίνωσα τη Δευτέρα ότι δεν μπορώ να συνεχίσω. Δεν μπορούσα πια να σηκώσω αυτό το εσωτερικό βάρος. Εδώ και καιρό έχω διαφοροποιηθεί από τις θέσεις της ηγεσίας. Έχω ασκήσει επανειλημμένα δημόσια κριτική για τις επιλογές της και ότι δεν παίρνει μία αταλάντευτα ακηδεμόνευτη, σοσιαλδημοκρατική, σοσιαλιστική, αριστερή, οικολογική τάση, όπως πάντα ήταν το ΠΑΣΟΚ» επισήμανε ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ.

«Το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα στις μεγάλες του δυνάμεις που έκανε τις μεγάλες πολιτικές αλλαγές, ένα κόμμα που είχε ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, σοσιαλιστικά, είχε μια άλλη μορφή. Εγώ λοιπόν επέμενα ότι είναι άλλο το πλαίσιο σήμερα, αλλά οι αρχές δεν ξεχνιούνται. Είναι ο οδηγός για το μέλλον. Λοιπόν, το κόμμα συνέχιζε να έχει μια αμφίθυμη στάση πάνω στα θέματα τα ιδεολογικά.

Το τελευταίο διάστημα, το οποίο και με απελευθέρωσε κιόλας, είδα και την κυρία Διαμαντοπούλου να κάνει αυτές τις απίθανες δηλώσεις, όπου εξυμνούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για την οικονομική πολιτική της χώρας, για τη διεθνή εικόνα της και είπα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό όταν ατιμώρητα λέγονται αυτά. Θα θυμάστε ότι πέρυσι είχαν διαγράψει την κυρία Μπατζελή επειδή είχε πει ότι μας κρατούν από το δεξί πέτο. (…)

Εγώ λέω το αυτονόητο ότι, δεν μπορείς να λες ατιμώρητα αυτά, όχι το δεξιό πέτο, πας και παραδίδεις το κουστούμι με εύφημο μνεία, με εύσημα στον κύριο Μητσοτάκη ότι τα κάνει όλα καλά. Δεν καταλαβαίνω αυτό ποιον κόσμο του ΠΑΣΟΚ απηχεί. Αυτό με απελευθέρωσε. Γιατί συναισθηματικά η εμπλοκή με ένα κόμμα τόσα χρόνια είναι αυτονόητη. Λογικά όμως δεν έπρεπε να συνεχίσω εκεί.

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Στη συνέχεια, όταν τη Δευτέρα έκανα τη δήλωσή μου το βράδυ αργά μετά την εμφάνισή μου στο Κόντρα, δέχτηκα ένα τηλέφωνο από το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα. Μιλήσαμε πάρα πολύ, μιλήσαμε και ξημερώματα την επόμενη μέρα. Δεν είναι εύκολες αυτές οι μεταβάσεις, δεν είναι εύκολες. Θεωρώ όμως ότι είναι ένας πόλος που δημιουργείται αυτή τη στιγμή, που αναπτύσσει τη δική του δυναμική. Και προσέξτε, έχει καθαρά προοδευτικά αντιδεξιά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όλα αυτά που υποστήριζα τόσο καιρό μέσα από το ΠΑΣΟΚ, τα οποία αναδεικνύει αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο Τσουκαλάς προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ»

Σε ό,τι αφορά την αναφορά του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Τσουκαλά, ότι τέτοιες αποφάσεις δεν λαμβάνονται μέσα σε μία νύχτα, ο κ. Σκανδάμης απάντησε «μπορεί να πει ο κύριος Τσουκαλάς την εκτίμησή του. Ευχαριστώ που μου κάνει την τιμή να ασχολείται μαζί μου. Θα έλεγα το εξής. Ο κύριος Τσουκαλάς προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πέρασε στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή την περίοδο δεχθεί στο στελεχιακό δυναμικό απίθανα στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τελευταία μεταγραφή ήταν ο κύριος Φαραντούρης, είδαμε την κυρία Θρασκιά, τον κύριο Παππά. Θέλω να πω, δεν καταλαβαίνω γιατί, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ κάτι το οποίο κατά κόρον κάνει.

Άρα υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα εδώ ενός λόγου ο οποίος δεν έχει ορθολογικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί δηλαδή η κριτική να είναι αλα καρτ και να μην κοιτάς τι πραγματικά ο ίδιος κάνεις μέσα από τις κομματικές σου επιλογές. Η απόφασή μου ελήφθη τη Δευτέρα αργά το βράδυ, μετά, όπως σας είπα, από συνεχείς επικοινωνίες ένταξης στο νέο σχηματισμό.

Είχα την επιλογή είτε να πάω σπίτι μου και να λένε τι καλό παιδί ήταν και να απενεργοποιηθώ πολιτικά, είτε να μπω σε κάτι το οποίο φέρνει και ελπίδα και αισιοδοξία και δυνατότητα ανατροπής της κατάστασης στη χώρα μας από μία κυβέρνηση η οποία λειτουργεί διαφθορικά και παράγει λεηλασία της ζωής των πολιτών και του εθνικού πλούτου.

Προτίμησα λοιπόν και μπήκα καθαρά μπροστά και ανοιχτά στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, γιατί βλέπω ότι πραγματικά εκεί δημιουργείται ο πόλος, ο οποίος μπορεί να καταγάγει ακόμα και νίκη ουσιαστικά με τα τελευταία δημοσκοπικά αποτελέσματα στις εκλογές που έρχονται. Μιλάμε για ένα ρευστό πολιτικό πεδίο όπου αποδομείται κάθε μέρα η Νέα Δημοκρατία. Συμβάλλουν σε αυτό οπωσδήποτε όχι μόνο η οικονομική της πολιτική, η εσωτερική, η εξωτερική, αλλά κυρίως και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί διαφθορικά. Προσέξτε, δεν είναι μόνο τα σκάνδαλα, τα οποία είναι συνεχή πια και ιδίως προέρχονται από ευρωπαϊκές αρχές, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αποκαλύπτονται όλο και περισσότερο. Είναι το γεγονός ότι η μαζικότητα και η πυκνότητα των σκανδάλων αυτών αποκαλύπτει τελικά ότι υπάρχει κουλτούρα διαφθοράς σε ένα μεγάλο κομμάτι υψηλού στελεχιακού δυναμικού της Νέας Δημοκρατίας που καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι εδώ η διαφθορά ασκείται ως πολιτική από τη Νέα Δημοκρατία και η πολιτική ασκείται ως διαφθορά» συμπλήρωσε ο κ. Σκανδάμης.

«Δεν χρεώνεται η μετακίνησή μου στον Δούκα»

Δεδομένου ότι βρίσκεται κοντά στον κ. Δούκα, ο κ. Σκανδάμης ερωτήθη κατά πόσο ισχύει ότι η μετακίνησή του είναι προάγγελος και άλλων μετακινήσεων, το οποίο απέρριψε κατηγορηματικά.

«Όχι, είναι καθαρά μια προσωπική απόφαση. Προς Θεού, δε χρεώνεται αυτή στον Δούκα. Μην το πούμε αυτό ποτέ. Ο κύριος Δούκας έχει μια καθαρή στάση, η οποία απηχεί ιδέες πολλών στελεχών στο ΠΑΣΟΚ που πιστεύουν στη σοσιαλιστική του ταυτότητα, στην αριστερή του ταυτότητα, στο οικολογικό πρόταγμά του. Αυτό είναι γεγονός. Δυστυχώς αυτές οι φωνές μέσα στο ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολλοί οι σύντροφοί μας, δεν θεωρώ πρώην, με τους ανθρώπους αυτούς συνδεόμαστε για πάντα, οι οποίοι νιώθουν εγκλωβισμένοι σε ένα κόμμα το οποίο επικαλείται τη θεσμικώς ρητά για να αποδεικνύει τελικά ότι δεν έχει το θάρρος να προχωρήσει δυνατά, μπροστά και προοδευτικά.

Μακάρι το ΠΑΣΟΚ να βρει το δρόμο του. Αυτή τη στιγμή όμως οι εξελίξεις παράγονται από αλλού. Και βλέπω μια τεράστια τάση μετακίνησης ανθρώπων από τη βάση, από την κοινωνική βάση προς τον Αλέξη Τσίπρα γιατί βλέπουν ότι εκεί υπάρχει μόνο μία δυνατότητα, η ισχυρότερη δυνατότητα να ανατραπεί αυτή η κυβέρνηση και πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια» εξήγησε.

«Είδα έναν πιο ώριμο Τσίπρα»

Σε ό,τι αφορά τον κ. Τσίπρα και το επιχείρημα ότι εφόσον έχει υπάρξει πρωθυπουργός της χώρας και ένας μεγάλος αριθμός συνεργατών του ήταν μαζί του την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ άρα ενδεχομένως είναι ψευδεπίγραφη η εμφάνιση ως κάτι καινούργιο, ο κ. Σκανδάμης τοποθετήθηκε ως εξής: «Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας, με τον οποίο συνομίλησα και αρκετά και έβαλα και ερωτήματα, κάποια πιο δύσκολα, είδα καταρχάς μια τεράστια αμεσότητα στις απαντήσεις, όχι δεύτερες σκέψεις, που έχει σημασία. Είδα έναν πιο ώριμο άνθρωπο, έναν πιο έμπειρο πολιτικά που έρχεται να συνδυάσει το όραμα με το ρεαλισμό.

Επομένως, μιλάμε για έναν Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο εναποτίθενται οι ελπίδες της Ελλάδας για να αλλάξει η χώρα ουσιαστικά την κυβερνησιμότητά της και να πάμε σε μία κυβέρνηση είτε κυρίως με την ΕΛ.Α.Σ. από μόνη της, γιατί διαμορφώνονται νέα αποτελέσματα, όπως βλέπετε, είτε με τη σύμπραξη όσων κομμάτων θέλουν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα προοδευτικό. Επομένως δημιουργείται αυτός ο πόλος που αλλάζει τα πράγματα στην Ελλάδα. Εγώ λοιπόν συντάσσομαι σε αυτό. Αναλαμβάνω μία θέση πολιτικής ευθύνης γι’ αυτό που έρχομαι να κάνω και θα είμαι στην πρώτη γραμμή της αλλαγής της πολιτικής που χρειάζεται η χώρα μας».