Επανέλαβε πως είναι ώρα για πολιτική αλλαγή.

Σε δήλωσή του, ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τόνισε:

«Κύριε Μητσοτάκη, δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας.

Όσο και να προσπαθείτε να ωραιοποιήσετε την κατάσταση και να καμουφλάρετε την αλαζονεία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η αλήθεια είναι αμείλικτη:

Διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων, μεταρρυθμιστική άπνοια, διαφθορά, σπατάλη πόρων σε απευθείας αναθέσεις και σε ημέτερους, δυσανάλογα μικρό αναπτυξιακό αποτύπωμα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έλαβε η χώρα, ακρίβεια που σπάει ρεκόρ σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, η χαμηλότερη αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά, απρόσιτη στέγη, απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, εξαπάτηση των συνταξιούχων, καταστροφή του πρωτογενούς τομέα, ελληνικά καλοκαίρια χωρίς διακοπές για τους Έλληνες και αδιαφορία απέναντι στη δημογραφική κρίση.

Με λίγα λόγια, μια επταετία, που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα.

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Μια επταετία «ευλογία» για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία.

Επτά χρόνια ήταν αρκετά. Δεν πρέπει να γίνουν οκτώ. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ.

Γιατί η μόνη πολιτική δύναμη που διασφαλίζει τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αξιοπιστία, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, είναι η ισχυρή δημοκρατική παράταξη».

Η ανάρτηση Μητσοτάκη

Υπενθυμίζεται πως τη συμπλήρωση τριών ετών από την εκλογική νίκη της ΝΔ το 2023 αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του κατά την οποία κάνει απολογισμό του έργου που έχει γίνει σε αυτό το χρονικό διάστημα αλλά και από το 2019 όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας.

«Την εβδομάδα που πέρασε συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών το 2023 και σε λίγες μέρες επτά χρόνια από τότε που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μας ανέθεσαν, για πρώτη φορά το 2019, την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Προσπαθώ καθημερινά να τιμώ αυτήν την εντολή. Ξέρω ότι οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των πολιτών είναι υψηλές κι ότι δεν καταφέρνουμε πάντα να ανταποκριθούμε σε αυτές. Ωστόσο, από το 2019 η πατρίδα μας έχει καταγράψει αδιαμφισβήτητη πρόοδο σε πολλά πεδία πολιτικής. Γι' αυτό και σήμερα αντί του καθιερωμένου εβδομαδιαίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου επέλεξα να μοιραστώ μαζί σας πόσο έχει προοδεύσει η πατρίδα μας από το 2019 έως σήμερα. Με τρόπο μετρήσιμο και τεκμηριωμένο», τονίζει ο πρωθυπουργός.

Και σημειώνει: «Δεν πιστεύω ότι οι πολίτες αποφασίζουν με βάση μόνο έναν απολογισμό. Κοιτούν -και σωστά- κυρίως μπροστά. Απαιτούν από εμάς να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Όμως, η συνέπεια που συνδέει τις δεσμεύσεις με τα αποτελέσματα που κάνουν λίγο καλύτερη τη ζωή των πολιτών καθημερινά είναι αυτή που χτίζει την εμπιστοσύνη. Αυτό θέλουμε να είναι και το μεγαλύτερο συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε μια κυβέρνηση που αποδεικνύει στην πράξη ότι υλοποιεί σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεών της. Εννέα στις δέκα προεκλογικές μας δεσμεύσεις από το 2023 έχουν ήδη γίνει πράξη ή βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Και αυτό είναι ο καλύτερος δείκτης αξιοπιστίας».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει ότι «μέσα σε αυτά τα επτά χρόνια, η Ελλάδα άλλαξε σε πολλά» και επισημαίνει: «Από την οικονομία και την απασχόληση μέχρι την ψηφιακή λειτουργία του κράτους, την υγεία, την παιδεία και την ενίσχυση της άμυνας. Ξέρω καλά ότι δεν λύθηκαν όλα. Υπάρχουν ακόμη προβλήματα που δοκιμάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και γι' αυτά συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με την ίδια επιμονή. Όμως απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Τις δεσμεύσεις που μετατρέπονται σε χειροπιαστό αποτέλεσμα».

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