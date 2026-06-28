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Όσα αλλάζουν με την Εθνική Πύλη Αναπηρίας θα λειτουργεί μέσω του gov.gr.

Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα πιστοποίησης της αναπηρίας, στη λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και στην έκδοση της Κάρτας Αναπηρίας φέρνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις 10 Ιουλίου.

Ειδικότερα δημιουργείται ένα ψηφιακό οικοσύστημα για τα άτομα με αναπηρία, στο οποίο όλες οι διαδικασίες – από την πιστοποίηση της αναπηρίας έως την έκδοση της Κάρτας Αναπηρίας και τη χορήγηση παροχών – θα πραγματοποιούνται μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας.

Η Εθνική Πύλη Αναπηρίας θα λειτουργεί μέσω του gov.gr και θα τηρείται από τον e-ΕΦΚΑ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Μέσα από αυτήν οι πολίτες θα μπορούν:

να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στα ΚΕΠΑ,

να παρακολουθούν την πορεία της πιστοποίησης,

να έχουν πρόσβαση στις γνωματεύσεις αναπηρίας,

να αιτούνται την έκδοση της Κάρτας Αναπηρίας,

να ενημερώνονται για όλες τις διαθέσιμες παροχές,

να βλέπουν ποιες παροχές ήδη λαμβάνουν,

να πληροφορούνται για τα κριτήρια επιλεξιμότητας κάθε παροχής.

Παράλληλα, η Πύλη θα λειτουργεί ως υπηρεσία «μιας στάσης», καθώς όλες οι πληροφορίες θα διακινούνται ηλεκτρονικά μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Ψηφιοποιείται πλήρως η διαδικασία των ΚΕΠΑ

Το Σύστημα Πιστοποίησης Αναπηρίας οργανώνεται σε τρία βασικά υποσυστήματα:

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- ηλεκτρονική αίτηση πιστοποίησης,

- ηλεκτρονικό Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο,

- ηλεκτρονική ιατρική αξιολόγηση από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ.

Ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος ενσωματώνεται στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, ώστε οι θεράποντες ιατροί και οι επιτροπές να έχουν ασφαλή και άμεση πρόσβαση στα απαιτούμενα στοιχεία.

Η νέα ηλεκτρονική διαδικασία προβλέπει αυτόματη άντληση στοιχείων από:

- το Μητρώο Πολιτών,

- το Φορολογικό Μητρώο,

-άλλα δημόσια πληροφοριακά συστήματα.

Έτσι περιορίζεται σημαντικά η ανάγκη προσκόμισης πιστοποιητικών και δικαιολογητικών από τους πολίτες.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης θα καταχωρίζονται:

- στοιχεία ταυτότητας,

στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (όπου απαιτείται),

- ασφαλιστική ικανότητα,

- επάγγελμα,

- οικογενειακή κατάσταση,

- μορφωτικό επίπεδο,

- αίτημα προχρονολόγησης της πάθησης,

- επιλογή αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης ΚΕΠΑ,

- συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των δεδομένων υγείας.

Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία

Στο μητρώο θα καταγράφονται:

- όλες οι ενεργές πιστοποιήσεις αναπηρίας,

- το συνολικό ποσοστό αναπηρίας,

- η διάρκεια ισχύος κάθε γνωμάτευσης,

- οι πιστοποιημένες παθήσεις,

- τα επιμέρους ποσοστά ανά πάθηση,

- οι κωδικοί ταξινόμησης των παθήσεων,

ειδικά χαρακτηριστικά της αναπηρίας (ανάγκη συνοδού, ανάγκη βοήθειας τρίτου προσώπου κ.ά.),

- στοιχεία κατοικίας,

- στοιχεία επικοινωνίας,

- στοιχεία εκπροσώπησης,

- ασφαλιστικά στοιχεία,

- στοιχεία των παροχών που λαμβάνει ο δικαιούχος.

Ποιοι αποκτούν πλέον Κάρτα Αναπηρίας

Κάρτα Αναπηρίας θα μπορούν να αποκτήσουν:

- όσοι διαθέτουν ενεργή πιστοποίηση αναπηρίας,

- όσοι λαμβάνουν αναπηρικό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ,

- όσοι λαμβάνουν αναπηρικό επίδομα από τον e-ΕΦΚΑ,

- όσοι λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας,

- όσοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω αναπηρίας,

- εφόσον διαθέτουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.

Η Κάρτα Αναπηρίας θα αποτελεί το ενιαίο αποδεικτικό της ταυτότητας του κατόχου, της ιδιότητας του ατόμου με αναπηρία και των πιστοποιημένων χαρακτηριστικών της αναπηρίας του.

Θα χρησιμοποιείται έναντι όλων των δημόσιων αρχών, αλλά και ιδιωτικών φορέων που παρέχουν εκπτώσεις ή ειδικά προνόμια.

Για όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία αλλά λαμβάνουν επίδομα ή σύνταξη αναπηρίας, η Κάρτα Αναπηρίας θα εκδίδεται μέσω του Μητρώου Παροχών Αναπηρίας ή των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ.

Στις περιπτώσεις αυτές η ισχύς της κάρτας θα είναι διετής.

Μητρώο Παροχών Αναπηρίας

Το νέο Μητρώο θα συγκεντρώνει όλες τις παροχές που χορηγούνται στα άτομα με αναπηρία.

Για κάθε δικαιούχο θα καταγράφονται:

η ονομασία κάθε παροχής,

η οικονομική της αξία,

η περίοδος χορήγησης,

ο φορέας που την απονέμει.

Οι δημόσιοι φορείς θα ενημερώνουν υποχρεωτικά το Μητρώο μέσω διαλειτουργικότητας.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόβλεψη ότι το σύστημα θα υποδεικνύει εξατομικευμένα:

ποιες παροχές λαμβάνει ήδη ο πολίτης,

ποιες επιπλέον παροχές δικαιούται αλλά δεν έχει αιτηθεί.

Δημιουργείται Μητρώο Δομών Αναπηρίας

Για πρώτη φορά δημιουργείται ενιαίο μητρώο όλων των δομών που εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία.

Σε αυτό θα ενταχθούν:

-οι γραμματείες των ΚΕΠΑ,

-τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας,

-οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας,

-τα Κέντρα Αποκατάστασης,

-οι Δομές Ψυχικής Υγείας,

-τα ΚΕΔΑΣΥ,

-τα Κέντρα Κοινότητας,

-τα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Παθήσεων,

-καθώς και άλλες δημόσιες και ιδιωτικές δομές.

Διασύνδεση και με ιδιωτικούς φορείς

Το σχέδιο νόμου επιτρέπει και σε ιδιωτικούς παρόχους που προσφέρουν εκπτώσεις ή ωφελήματα στα άτομα με αναπηρία να καταχωρούν τις παροχές τους στο Μητρώο Παροχών Αναπηρίας.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι, με τη ρητή συγκατάθεση του κατόχου, οι ιδιωτικοί φορείς θα μπορούν να επιβεβαιώνουν ηλεκτρονικά την εγκυρότητα της Κάρτας Αναπηρίας μέσω διαλειτουργικότητας με τον ΟΠΕΚΑ.