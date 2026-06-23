Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας για τους εργαζόμενους συνταξιούχους παρέχει η δυνατότητα ετήσιας εκκαθάρισης των ποσών που έχουν καταβληθεί, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν έχουν πραγματοποιηθεί κρατήσεις πέραν του ανώτατου προβλεπόμενου ορίου.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από τον ΕΦΚΑ η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από τον πόρο υπέρ του ασφαλιστικού φορέα σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και παρέχεται η δυνατότητα ετήσιας εκκαθάρισης των ποσών που έχουν καταβληθεί, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν έχουν πραγματοποιηθεί κρατήσεις πέραν του ανώτατου προβλεπόμενου ορίου.

Η νέα υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. Η πρόσβαση θα γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet και την επιβεβαίωση των στοιχείων του ενδιαφερόμενου μέσω του ΑΜΚΑ. Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ολοκληρώνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες του Φορέα ή υποβολής πρόσθετων δικαιολογητικών.

Τα απαιτούμενα στοιχεία θα αντλούνται αυτόματα μέσω των διαθέσιμων ηλεκτρονικών διαλειτουργικοτήτων, ενώ οι αιτήσεις θα διασταυρώνονται με τα δεδομένα που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που έχουν υποβληθεί από τους εργοδότες. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου και η μείωση της γραφειοκρατίας.

Επιστροφή ποσών

Η επιστροφή ποσών αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συνολικές κρατήσεις από τον πόρο υπέρ ΕΦΚΑ υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Για το 2026, το ποσό της εθνικής σύνταξης διαμορφώνεται στα 446,86 ευρώ μεικτά για ασφαλισμένους με 20 έτη ασφάλισης και στα 402,18 ευρώ για όσους διαθέτουν 15 έτη ασφάλισης. Παράλληλα, το ανώτατο πλαφόν κύριας σύνταξης έχει διαμορφωθεί στα 5.362,44 ευρώ μηνιαίως, ποσό που αντιστοιχεί στο δωδεκαπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης.

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Σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ακολουθείται, ο ΕΦΚΑ θα πραγματοποιεί περιοδικές εκκαθαρίσεις των αιτήσεων που θα υποβάλλονται. Εφόσον από τον έλεγχο προκύπτει ότι έχουν καταβληθεί ποσά πέραν του προβλεπόμενου ορίου, οι δικαιούχοι θα αποκτούν δικαίωμα επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού.

Πριν από την καταβολή οποιασδήποτε επιστροφής θα διενεργείται έλεγχος για τυχόν βεβαιωμένες οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση που υπάρχουν χρέη, τα ποσά θα συμψηφίζονται με αυτές τις υποχρεώσεις. Εφόσον δεν διαπιστώνονται οφειλές, το επιστρεφόμενο ποσό θα πιστώνεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο συνταξιούχος.

Η λειτουργία της νέας εφαρμογής αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τους εργαζόμενους συνταξιούχους, καθώς καταργεί την ανάγκη χρονοβόρων διαδικασιών και επιτρέπει την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών εξ αποστάσεως. Παράλληλα, ενισχύει τη διαφάνεια στον τρόπο υπολογισμού και επιστροφής των ποσών που καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους.

Παράδειγμα

Εργαζόμενος συνταξιούχος απασχολήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ως μισθωτός και από τον πόρο υπέρ ΕΦΚΑ παρακρατήθηκαν συνολικά 5.800 ευρώ.

Με δεδομένο ότι το ανώτατο όριο ανέρχεται σε 5.362,44 ευρώ, προκύπτει υπέρβαση ύψους 437,56 ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή ο συνταξιούχος δικαιούται επιστροφή 437,56 ευρώ, εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ.