Νέα μέτρα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυξάνοντας ορισμένα επιδόματα για τις συντάξεις και τα ενοίκια. Συγκεκριμένα δίνει και νέο επίδομα 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά, ενώ ανακοίνωσε άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, διεύρυνση πεδίου εφαρμογής εξωδικαστικού, ένταξη σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών αρρύθμιστων οφειλών.
Οι συνταξιούχοι παίρνουν 50 ευρώ επιπλέον του επιδόματος 250 ευρώ που ήδη έχει θεσμοθετηθεί και θα δίνεται κάθε Νοέμβριο.
Η λίστα με τα μέτρα:
- Επέκταση επιδότησης στο diesel
- Επέκταση επιδότησης στα λιπάσματα
- Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου
- Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά
- Αύξηση ενίσχυσης και διεύρυνση συνταξιούχων
- Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού
- Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής εξωδικαστικού
- Ένταξη σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών αρρύθμιστων οφειλών
- Επιδότηση στο diesel -Επεκτείνεται και τον Μάιο η επιδότηση 20 λεπτών
- Επιδότηση στα λιπάσματα - Παρατείνεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση 15%
Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου
- Από 20.000 στα 25.000 ευρώ - Από 28.000 στα 35.000 ευρώ
- Για μονογονεϊκές από 31.000 στα 39.000 ευρώ
- Συν 5.000 ευρώ ανά τέκνο
- Κόστος: 25 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: επιπλέον 70.000 ενοικιαστές – σύνολο 1 εκατ.
Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά
- Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά τέκνο στα τέλη Ιουνίου
- Κόστος: 240 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: 975.000 νοικοκυριά
Διεύρυνση ενίσχυσης συνταξιούχων
- Από 250 σε 300 ευρώ καθαρά κάθε Νοέμβριο
- Διεύρυνση ορίων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας
- Αφορά συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, ΑμεΑ
- Κόστος: 198 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: επιπλέον 420.000, σύνολο 1,87 εκατ.
Για αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους
- Δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού
- Δυνατότητα ένταξης σε εξωδικαστικό και για χρέη 5.000-10.000 ευρώ
- Δυνατότητα ένταξης σε ρύθμιση 72 δόσεων για αρρύθμιστες παλιές οφειλές
- Αφορά 1,3 εκ. φυσικά και 284 χιλ. νομικά πρόσωπα με 95,3 δισ. ευρώ οφειλές