Νέα μέτρα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυξάνοντας ορισμένα επιδόματα για τις συντάξεις και τα ενοίκια. Συγκεκριμένα δίνει και νέο επίδομα 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά, ενώ ανακοίνωσε άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, διεύρυνση πεδίου εφαρμογής εξωδικαστικού, ένταξη σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών αρρύθμιστων οφειλών.

Νέα μέτρα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυξάνοντας ορισμένα επιδόματα για τις συντάξεις και τα ενοίκια. Συγκεκριμένα δίνει και νέο επίδομα 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά, ενώ ανακοίνωσε άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, διεύρυνση πεδίου εφαρμογής εξωδικαστικού, ένταξη σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών αρρύθμιστων οφειλών.

Οι συνταξιούχοι παίρνουν 50 ευρώ επιπλέον του επιδόματος 250 ευρώ που ήδη έχει θεσμοθετηθεί και θα δίνεται κάθε Νοέμβριο.

Η λίστα με τα μέτρα:

Επέκταση επιδότησης στο diesel

Επέκταση επιδότησης στα λιπάσματα

Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου

Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά

Αύξηση ενίσχυσης και διεύρυνση συνταξιούχων

Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού

Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής εξωδικαστικού

Ένταξη σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών αρρύθμιστων οφειλών

Επιδότηση στο diesel -Επεκτείνεται και τον Μάιο η επιδότηση 20 λεπτών

Επιδότηση στα λιπάσματα - Παρατείνεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση 15%

Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου

Από 20.000 στα 25.000 ευρώ - Από 28.000 στα 35.000 ευρώ

Για μονογονεϊκές από 31.000 στα 39.000 ευρώ

Συν 5.000 ευρώ ανά τέκνο

Κόστος: 25 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: επιπλέον 70.000 ενοικιαστές – σύνολο 1 εκατ.

Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά

Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά τέκνο στα τέλη Ιουνίου

Κόστος: 240 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: 975.000 νοικοκυριά

Διεύρυνση ενίσχυσης συνταξιούχων

Από 250 σε 300 ευρώ καθαρά κάθε Νοέμβριο

Διεύρυνση ορίων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας

Αφορά συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, ΑμεΑ

Κόστος: 198 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: επιπλέον 420.000, σύνολο 1,87 εκατ.

Για αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους