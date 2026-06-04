Ξεκινά το επόμενο διάστημα η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Ιούλιο 2026.

Στις 25 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ – ΕΦΚΑ στους νέους συνταξιούχους (μισθωτούς και μη μισθωτούς) από 1.1.2017 και έπειτα, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, καθώς και οι συντάξεις των μη μισθωτών από ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Στις 29 Ιουνίου εκτιμάται ότι θα δοθούν οι κύριες συντάξεις από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπά εντασσόμενα ταμεία (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την ίδια ημέρα προβλέπεται να καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.