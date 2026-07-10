Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν περίπου 330.000 συναλλαγές μέσω IRIS σε φυσικά σημεία πώλησης, συνολικής αξίας άνω των 14 εκατ. ευρώ.

Στα 4,6 εκατομμύρια ανήλθαν οι χρήστες του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS, ενώ περισσότεροι από 600.000 επαγγελματίες αξιοποιούν πλέον την υπηρεσία.

Το IRIS είναι διαθέσιμο σε περίπου 70.000 ηλεκτρονικά καταστήματα και σε 1,2 εκατομμύρια τερματικά POS, ενώ από τα τέλη Ιουνίου έχει συνδεθεί με το ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσων διασυνοριακών μεταφορών χρημάτων με την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία.

Παρά τη σημαντική διεύρυνση του δικτύου και της χρήσης του, η επόμενη πρόκληση αφορά την καθιέρωση του IRIS στις καθημερινές αγορές των καταναλωτών. Η δυνατότητα πληρωμής μέσω IRIS στα POS κατέστη υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις από τον περασμένο Δεκέμβριο, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση της παραμένει περιορισμένη. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν περίπου 330.000 συναλλαγές μέσω IRIS σε φυσικά σημεία πώλησης, συνολικής αξίας άνω των 14 εκατ. ευρώ.

Η ΔΙΑΣ εκτιμά ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος θα προέλθει από την ενσωμάτωση της τεχνολογίας ανέπαφων πληρωμών (NFC) στις εφαρμογές mobile banking, ώστε οι καταναλωτές να πραγματοποιούν πληρωμές απλώς ακουμπώντας το κινητό τους στο POS, καθώς και από τη σύνδεση του IRIS με προγράμματα επιβράβευσης, προσφέροντας κίνητρα αντίστοιχα με εκείνα των τραπεζικών καρτών.

Η ενίσχυση του IRIS εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών λύσεων στις ψηφιακές πληρωμές και τη μείωση της εξάρτησης από μη ευρωπαϊκούς παρόχους. Σύμφωνα με τη ΔΙΑΣ, η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες με τη μεγαλύτερη διείσδυση άμεσων πληρωμών στην Ευρώπη, έχοντας περάσει μέσα σε λίγα χρόνια από τη θέση του ουραγού σε εκείνη του πρωτοπόρου.

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Παράλληλα, μέσω της συμμετοχής της ΔΙΑΣ στο δίκτυο EuroPA, οι χρήστες του IRIS μπορούν ήδη να πραγματοποιούν άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη. Το δίκτυο αναμένεται να επεκταθεί έως το τέλος του 2026 σε συνολικά 18 ευρωπαϊκές χώρες, καλύπτοντας περίπου 176 εκατομμύρια χρήστες, ενώ από το 2027 προβλέπεται η επέκταση των υπηρεσιών και στις πληρωμές ηλεκτρονικού και φυσικού εμπορίου.