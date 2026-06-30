Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι μέσω της ΔΙΑΣ δρομολογήθηκαν και εκκαθαρίστηκαν το 2025 διατραπεζικές συναλλαγές συνολικής αξίας 544,4 δισ. ευρώ.

«Το IRIS είναι το success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Payments 360 Conference 2026, powered by DIAS», υπογραμμίζοντας ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι η καθολική ενσωμάτωση των άμεσων ψηφιακών πληρωμών στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Ο υπουργός επισήμανε ότι οι πληρωμές εξελίσσονται πλέον σε κρίσιμη υποδομή εμπιστοσύνης, αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας, επηρεάζοντας όχι μόνο την ταχύτητα και το κόστος των συναλλαγών, αλλά και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και τη στρατηγική θέση μιας χώρας στο διεθνές περιβάλλον.

Εκρηκτική ανάπτυξη χρηστών και συναλλαγών

Αναφερόμενος στην πορεία του IRIS, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι περισσότεροι από 4,6 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν σήμερα την υπηρεσία για άμεσες μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων, αριθμός αυξημένος κατά 760.000 σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, 600.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν άμεσες εισπράξεις μέσω κινητού τηλεφώνου και ΑΦΜ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εκρηκτική ανάπτυξη των συναλλαγών μέσω της πλατφόρμας, επισημαίνοντας ότι το 2025 η συνολική αξία τους ανήλθε στα 10,9 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 70% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Όπως ανέφερε, οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν μια βαθύτερη αλλαγή στη συμπεριφορά πολιτών και επιχειρήσεων, οι οποίοι αναγνωρίζουν τα οφέλη των άμεσων πληρωμών, όπως η απουσία χρεώσεων για τους πολίτες, το χαμηλό κόστος για τους επαγγελματίες και η ταχύτητα των συναλλαγών.

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι μέσω της ΔΙΑΣ δρομολογήθηκαν και εκκαθαρίστηκαν το 2025 διατραπεζικές συναλλαγές συνολικής αξίας 544,4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 2,2 φορές το ελληνικό ΑΕΠ, γεγονός που, όπως είπε, αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο των υποδομών πληρωμών στην οικονομία.

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Η επόμενη πρόκληση: το IRIS στην καθημερινότητα

Παρά τη σημαντική πρόοδο, ο κ. Πιερρακάκης προειδοποίησε ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η χρήση του IRIS στα φυσικά σημεία πώλησης παραμένει περιορισμένη, με περίπου 55.000 συναλλαγές τον μήνα. Όπως τόνισε, η πρόκληση πλέον δεν είναι τεχνολογική, αλλά αφορά τη μετατροπή της δυνατότητας αυτής σε καθημερινή συνήθεια.

«Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ορατότητα του IRIS στο σημείο πληρωμής, καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, ισχυρότερα κίνητρα για τους εμπόρους, αλλά και μηχανισμούς επιβράβευσης από τις τράπεζες και τους acquirers», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, πρότεινε την υλοποίηση ενημερωτικών καμπανιών, την ενσωμάτωση προγραμμάτων επιβράβευσης αντίστοιχων με εκείνα των χρεωστικών καρτών και τη βελτίωση της εμπειρίας πληρωμών μέσω τεχνολογιών τύπου Tap & Pay και εφαρμογών NFC.

Η ευρωπαϊκή διάσταση και το ψηφιακό ευρώ

Στο ευρωπαϊκό πεδίο, ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη διασύνδεση του IRIS με αντίστοιχα συστήματα της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, στο πλαίσιο του European Payments Alliance (EuroPA). Όπως ανέφερε, από την έναρξη της πρώτης φάσης της διασύνδεσης, 57,3 εκατομμύρια πολίτες σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες αποκτούν τη δυνατότητα άμεσων μεταφορών χρημάτων, ενώ μέχρι το τέλος του έτους το δίκτυο θα επεκταθεί σε 173,1 εκατομμύρια πολίτες σε 18 χώρες.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως ένα ουσιαστικό βήμα προς μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών, υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή κυριαρχία δεν αφορά μόνο την άμυνα ή την ενέργεια, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κινείται το χρήμα μέσα στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Αναφερόμενος στο ψηφιακό ευρώ, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ανταγωνιστική λύση απέναντι σε πρωτοβουλίες όπως το IRIS ή το EuroPA. Αντίθετα, εκτίμησε ότι η δημόσια υποδομή του ψηφιακού ευρώ και η ιδιωτική καινοτομία μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών.

Η επιτυχία θα κριθεί από την καθημερινή χρήση

Κλείνοντας την ομιλία του, ο υπουργός τόνισε ότι η πραγματική επιτυχία του IRIS δεν θα κριθεί στους αλγορίθμους ή στα data centers, αλλά στην καθημερινή χρήση του από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. «Εκεί θα φανεί αν οι άμεσες πληρωμές έγιναν πραγματικά μέρος της οικονομικής μας κουλτούρας και αν η Ελλάδα, μαζί με την Ευρώπη, μπορεί να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της νέας εποχής των ψηφιακών συναλλαγών», κατέληξε.