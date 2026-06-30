Οι καταναλωτές πληρώνουν περισσότερα χρήματα για να αγοράσουν σχεδόν τις ίδιες ή και μικρότερες ποσότητες προϊόντων.

Ένα ακόμη καμπανάκι για την πορεία του πληθωρισμού στην ελληνική οικονομία στέλνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το λιανικό εμπόριο τον Απρίλιο του 2026.

Παρά το γεγονός ότι ο τζίρος των καταστημάτων αυξήθηκε κατά 4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ο όγκος των πωλήσεων –δηλαδή η πραγματική ποσότητα αγαθών που αγοράστηκε– υποχώρησε κατά 0,1%.

Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι οι καταναλωτές πληρώνουν περισσότερα χρήματα για να αγοράσουν σχεδόν τις ίδιες ή και μικρότερες ποσότητες προϊόντων. Με άλλα λόγια, η αύξηση του τζίρου δεν οφείλεται στην ενίσχυση της κατανάλωσης αλλά κυρίως στις υψηλότερες τιμές, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να είναι ισχυρές.

Ανησυχητικά στοιχεία για τα είδη διατροφής

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο προέρχεται από τα τρόφιμα. Ο κύκλος εργασιών στα καταστήματα ειδών διατροφής αυξήθηκε κατά 7,1% σε ετήσια βάση, ενώ ο όγκος των πωλήσεων ενισχύθηκε μόλις κατά 4,1%. Η διαφορά των τριών ποσοστιαίων μονάδων αντανακλά ουσιαστικά την επίδραση των ανατιμήσεων στα τρόφιμα, τα οποία εξακολουθούν να επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα στην κατηγορία «Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός». Ο τζίρος αυξήθηκε κατά 6,8%, ενώ ο όγκος κατά μόλις 3,3%. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι μεγάλο μέρος της ανόδου των πωλήσεων προέρχεται από τις υψηλότερες τιμές και όχι από αυξημένη καταναλωτική ζήτηση.

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Ο τζίρος στα καύσιμα

Τα στοιχεία για τα καύσιμα είναι επίσης ενδεικτικά. Ο τζίρος των πρατηρίων αυξήθηκε κατά 10,4%, όμως ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 7,4%. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές αγόρασαν μικρότερες ποσότητες καυσίμων, αλλά πλήρωσαν περισσότερα, εξέλιξη που συντηρεί τις πληθωριστικές πιέσεις σε ολόκληρη την οικονομία, καθώς το ενεργειακό κόστος επηρεάζει μεταφορές και παραγωγή.

Παράλληλα, η υποχώρηση του εποχικά διορθωμένου δείκτη όγκου κατά 1,4% σε σχέση με τον Μάρτιο δείχνει σημάδια κόπωσης της καταναλωτικής ζήτησης. Η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών εξακολουθεί να πιέζεται, καθώς οι μισθολογικές αυξήσεις δεν φαίνεται να αντισταθμίζουν πλήρως το αυξημένο κόστος ζωής.