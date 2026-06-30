Νέo μαλακτικό ρούχων και αρωματικό χαρτί υγείας για καθημερινή φροντίδα.

Η Endless EC εμπλουτίζει τη σειρά #goodmood με δύο νέα προϊόντα, φέρνοντας το διαχρονικά αγαπημένο άρωμα Musk στη φροντίδα ρούχων και την προσωπική υγιεινή. Απαντώντας στη σύγχρονη τάση που θέλει τα προϊόντα καθημερινής φροντίδας να προσφέρουν κάτι περισσότερο από λειτουργικότητα, η σειρά επενδύει στη δημιουργία εμπειρίας, στη δύναμη του αρώματος να προσφέρει αίσθηση φρεσκάδας, ευεξίας και συναισθηματικής σύνδεσης.

Το νέο συμπυκνωμένο μαλακτικό #goodmood AURA+ αναβαθμίζει την εμπειρία φροντίδας των ρούχων, προσφέροντας απαλότητα και φρεσκάδα που διαρκεί. Με ενισχυμένο άρωμα Musk, φρέσκα λουλούδια και τεχνολογία που συμβάλλει στην παράταση της διάρκειας του αρώματος στα υφάσματα, ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη των καταναλωτών για πιο έντονες και παρατεταμένες αρωματικές εμπειρίες. Η καινοτόμα σύνθεσή του συνδυάζει τη μεταξένια υφή με την προστασία χρωμάτων, ενώ η συσκευασία είναι 100% ανακυκλώσιμη. Διατίθεται σε μέγεθος 1L / 45 μεζούρες, για εύκολη καθημερινή χρήση.

Παράλληλα, τα νέα αρωματικά χαρτιά υγείας #goodmood φέρνουν την αίσθηση φροντίδας στην καθημερινή προσωπική υγιεινή. Με 3 φύλλα, αφράτο ανάγλυφο σχέδιο και άρωμα Musk, προσφέρουν απαλότητα, άνεση και μία πιο premium εμπειρία χρήσης, ενώ διατίθενται σε πρακτική συσκευασία 8 ρολών.

Με τα δύο νέα λανσαρίσματα, η Endless EC ενισχύει την παρουσία της σειράς #goodmood στην αγορά, συνδυάζοντας ποιότητα, σύγχρονη αισθητική, λειτουργικότητα και προσιτή τιμή. Η καθημερινή φροντίδα αποκτά πλέον πιο έντονο αρωματικό χαρακτήρα και μετατρέπεται σε εμπειρία και στιγμή ευχαρίστησης.