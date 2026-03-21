Eνισχύει το στρατηγικό της αποτύπωμα, υλοποιώντας ένα ακόμη βήμα ανάπτυξης.

Η ENDLESS EC συνεχίζει τη στρατηγική της ανάπτυξη, προχωρώντας στην εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ελληνικής εταιρείας FINEZZA, η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή και εκτύπωση χαρτοπετσετών, καθώς και στην εμπορία συμπληρωματικών προϊόντων για τον κλάδο HO.RE.CA. Η εξαγορά αυτή ενισχύει τη θέση της ENDLESS EC, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Για την ENDLESS EC η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης και μετασχηματισμού της εταιρείας, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά HO.RE.CA και τη διεύρυνση του παραγωγικού της αποτυπώματος. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην ενίσχυση της παρουσίας της σε εξειδικευμένες κατηγορίες προϊόντων, στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου λύσεων επαγγελματικής χρήσης και στη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος συνεργειών.

Η FINEZZA ιδρύθηκε το 2000 από τους κ.κ. Αθανάσιο Μαρκόπουλο, Αδάμ Κανδυλίδη και Γιώργο Αμπατζή, με ηγετική θέση και παρουσία στην αγορά και λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιαίτερα στους κλάδους της εστίασης και της φιλοξενίας. Η εταιρεία διαθέτει ευρύ και σταθερό πελατολόγιο, καθώς και συνεπή εξαγωγική δραστηριότητα με παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Η συνεργασία βασίζεται στη συμπληρωματικότητα των δύο εταιρειών, αξιοποιώντας αφενός την ισχυρή παρουσία και εμπειρία της FINEZZA στο κανάλι επαγγελματικών πελατών και αφετέρου τις παραγωγικές δυνατότητες, την οργανωτική δομή και το αναπτυξιακό όραμα της ENDLESS EC.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η FINEZZA θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρική οντότητα με τους κ.κ. Αθανάσιο Μαρκόπουλο και Αδάμ Κανδυλίδη να παραμένουν με συμβουλευτικό ρόλο για το απαιτούμενο διάστημα, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Γιώργος Αμπατζής αναλαμβάνει τη θέση του CEO.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Γιώργος Τρακάκης, CEO της ENDLESS EC:

«Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την ολοκλήρωση της εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου της εταιρείας FINEZZA, μία προσπάθεια συλλογική, που αποτελεί σημαντικό βήμα στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που έχουμε θέσει με ορίζοντα το 2030 για την ανάπτυξη της ENDLESS EC. Στόχος μας είναι η δημιουργία μίας ισχυρής και διαφοροποιημένης βιομηχανικής εταιρείας και η συγκεκριμένη στρατηγική συνεργασία θα συμβάλλει σημαντικά, ώστε να διευρύνουμε το παραγωγικό και εμπορικό μας αποτύπωμα και να ενισχύσουμε την παρουσία μας σε νέους κλάδους και αγορές. Επιδίωξη μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ακόμη περισσότερους πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεχίζοντας να επενδύουμε στην ποιότητα, στην καινοτομία, στις υποδομές και κυρίως στους ανθρώπους μας».

Ο Γιώργος Αμπατζής, CEO της FINEZZA:

«Η συμφωνία με την ENDLESS EC σηματοδοτεί μία νέα φάση ανάπτυξης για τη FINEZZA και ενισχύει ουσιαστικά τη δυναμική της για το μέλλον. Για εμάς, η συνεργασία αυτή δεν είναι απλώς μία επιχειρηματική εξέλιξη, αλλά μία στρατηγική επιλογή που βασίζεται σε κοινές αξίες, όραμα και προσανατολισμό στην ποιότητα και στην καινοτομία. Η σύγκλιση των απόψεών μας και η κοινή προσέγγιση ως προς την επόμενη ημέρα αποτέλεσαν τη βάση αυτής της συνεργασίας. Ξεκινώντας πριν από 26 χρόνια, η FINEZZA εξελίχθηκε με συνέπεια και προσήλωση στην κορυφαία εταιρεία του κλάδου. Σήμερα ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο, επιλέγοντας συνειδητά να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη διαδρομή. Χωρίς εφησυχασμό θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες και να επενδύουμε στην περαιτέρω εξέλιξη και μετασχηματισμό μας, πλέον μέσα από μία κοινή αναπτυξιακή πορεία με την ENDLESS EC».