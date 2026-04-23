Η συμφωνία των 111 δισ. δολαρίων της Warner Bros Discovery - Paramount Skydance θα οδηγήσει σε λιγότερες ευκαιρίες για τους δημιουργούς, λιγότερες θέσεις εργασίας, υψηλότερο κόστος και λιγότερες επιλογές για το κοινό, αναφέρουν οι δημιουργοί.

Πάνω από 4.000 καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στην βιομηχανία του Χόλιγουντ, αντιτίθενται στην εξαγορά 111 δισ. δολαρίων της Warner Bros από την Paramount. Ανάμεσά τους πρωτοκλασάτα ονόματα όπως ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Γιώργος Λάνθιμος, η Σοφία Κόπολά, η Χόλι Χάντερ.

Άλλοι υπογράφοντες στην επιστολή είναι οι: Φλόρενς Πιου, Πέδρο Πασκάλ, Έντουαρτ Νόρτον, Ατσύκο, Οκατσούκα, Χοακίν Φίνιξ, Μπεν Στίλερ, Κρίστεν Στιούαρτ, Άνταμ ΜακΚέι, Άλαν Κάμινγκ, Αλίσα Μιλάνο, Μπράιαν Κράνστον, Σίνθια Νοξ, Τζέιν Φόντα, Τζει Τζει Άμπραμς, Τζέισον Μπέιτμαν, Μάργκαρετ τσο, Μαρκ Ράφαλο, Νόα Γουάιλ, Ραμί Γιουσέφ, Ρόσι Οντόνελ, Τεντ Ντάνσον κ.λπ.

Η συμφωνία των 111 δισ. δολαρίων που θα οδηγούσε στην απορρόφηση της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance ήρθε ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην πραγματικότητα την Πέμπτη, αφού οι μέτοχοι της WBD ψήφισαν με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της συγχώνευσης.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν έχει τελειώσει καθώς χρειάζεται έγκριση από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού. Αλλά μια νέα ομάδα αστέρων του Χόλιγουντ, υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή που αντιτίθεται στη συγχώνευση Paramount - WBD, επικαλούμενη την απειλή απώλειας θέσεων εργασίας, υψηλότερου κόστους για τους καταναλωτές και λιγότερων τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών.

Μέχρι το πρωί της Πέμπτης, η επιστολή είχε συνολικά 4.194 υπογράφοντες. Πρωτοδημοσιεύθηκε στις 13 Απριλίου με 1.000 ονόματα. Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι η λίστα των μελών των συνδικάτων της κινηματογραφικής και ψυχαγωγικής βιομηχανίας, ηθοποιών και σκηνοθετών περιλαμβάνει περισσότερους από 75 νικητές και υποψηφίους για Όσκαρ. Η ομάδα ελπίζει να στηρίξει την αντίθεση στη συμφωνία Paramount - Warner Bros., η οποία εκκρεμεί ακόμη την έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικών διαφορών που επιδιώκουν να σταματήσουν τη συγχώνευση από τους γενικούς εισαγγελείς των πολιτειών.

Ο συνασπισμός πίσω από την ανοιχτή επιστολή οργάνωσε επίσης μια συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά γραφεία της WBD στο Μανχάταν πριν από την ψηφοφορία των μετόχων. Επιπλέον, σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον, έξω από ένα ιδιωτικό δείπνο που διοργανώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Paramount Skydance, Ντέιβιντ Έλισον, «τιμώντας» τον Ντόναλντ Τραμπ και τους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου του CBS News. Η εκδήλωση του Έλισον πραγματοποιείται στο πρόσφατα μετονομασμένο σε «Ινστιτούτο Ειρήνης Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

«Ως κινηματογραφιστές, ντοκιμαντερίστες και επαγγελματίες σε όλη τη βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, σας γράφουμε για να εκφράσουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στην προτεινόμενη συγχώνευση Paramount - Warner Bros. Discovery», αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή στο BlockTheMerger.com.

«Αυτή η συναλλαγή θα ενίσχυε περαιτέρω ένα ήδη συγκεντρωμένο τοπίο μέσων ενημέρωσης, μειώνοντας τον ανταγωνισμό σε μια στιγμή που οι βιομηχανίες μας - και το κοινό που εξυπηρετούμε - έχουν τη λιγότερη οικονομική δυνατότητα. Το αποτέλεσμα θα είναι λιγότερες ευκαιρίες για τους δημιουργούς, λιγότερες θέσεις εργασίας σε όλο το οικοσύστημα παραγωγής, υψηλότερο κόστος και λιγότερες επιλογές για το κοινό στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο. Ανησυχητικά, αυτή η συγχώνευση θα μείωνε τον αριθμό των μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο των ΗΠΑ σε μόλις τέσσερα» σημειώνει η επιστολή.

Οι διοργανωτές της ανοιχτής επιστολής του BlockTheMerger.com περιλαμβάνουν το Writers Guild of America (WGA), το Film Future Coalition, το Democracy Defenders Fund, την Επιτροπή της Jane Fonda για την Πρώτη Τροποποίηση και το American Economic Liberties Project.

Δημοκρατικοί βουλευτές, συμπεριλαμβανομένων των γερουσιαστών Κόρι Μπούκερ από το Νιου Τζέρσεϊ και Ελίζαμπεθ Γουόρεν από τη Μασαχουσέτη, έχουν επίσης συγκεντρώσει τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν την εξαγορά της WBD από την Paramount.

«Η συγχώνευση Paramount - Warner Bros. δεν είναι κάτι που έχει ολοκληρωθεί», δήλωσε η Γουόρεν σε ανακοίνωσή της μετά την ψηφοφορία των μετόχων την Πέμπτη. «Οι γενικοί εισαγγελείς σε όλη τη χώρα αναλαμβάνουν δράση για να σταματήσουν αυτήν την καταστροφή που σχετίζεται με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα».

Με πληροφορίες του Variety