Ο βετεράνος ηθοποιός μαχαιρώθηκε θανάσιμα στην κατοικία του στην περιοχή Ταρζάνα της Καλιφόρνια.

Τραγικό τέλος είχε ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στο Λος Άντζελες. Ο 81χρονος ηθοποιός, γνωστός από συμμετοχές σε δημοφιλείς κινηματογραφικές παραγωγές όπως τα «Jumanji», «Top Gun: Maverick» και «Taps», βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος στην αυλή κατοικίας και υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας άνδρας επικοινώνησε με τις αρχές το πρωί της Τετάρτης, αναφέροντας ότι είχε σκοτώσει τον σύντροφο της μητέρας του. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον Χάντι χωρίς τις αισθήσεις του, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο στήθος. Παρά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της περιοχής, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Λίγο αργότερα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 44χρονου Μάικλ Γκλέντχιλ, γιου της συντρόφου του ηθοποιού, ο οποίος φέρεται να συνδέεται άμεσα με το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ύποπτος διέμενε μαζί με τη μητέρα του, ενώ υλικό από κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψε να κινείται κοντά στην κατοικία μετά το συμβάν. Σε βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία για ανθρωποκτονία και η εγγύησή του ορίστηκε στα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα που οδήγησαν στην αιματηρή επίθεση.

Ο Τζέιμς Χάντι είχε μακρά πορεία στον χώρο της υποκριτικής, ξεκινώντας την καριέρα του τη δεκαετία του 1970. Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στο «Top Gun: Maverick», όπου ενσάρκωσε έναν μπάρμαν με το όνομα Τζίμι. Παράλληλα, συμμετείχε σε πλήθος επιτυχημένων τηλεοπτικών σειρών, μεταξύ των οποίων οι «The West Wing», «NCIS: Los Angeles», «CSI: NY», «Criminal Minds», «ER» και «The X-Files», αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.