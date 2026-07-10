Οι αρχές αφήνουν ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης και της εγκληματικής ενέργειας.

Τραγικό θάνατο βρήκε μία 27χρονη influencer από τη Βραζιλία έπειτα από πτώση από τον 27ο όροφο ουρανοξύστη στο Ντουμπάι.

Ο λόγος για την Καουάνα Μπιλάρ, η οποία βρισκόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για ταξίδι, όταν σημειώθηκε η μοιραία πτώση. Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε η μητέρα της, Ντάρλα Μπιλάρ, με μια συγκινητική ανάρτηση, στην οποία αποχαιρέτησε την κόρη της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η σύντροφός της, Μπαρμπάρα Αμπράντες, βρισκόταν μαζί της τη στιγμή του περιστατικού και ήταν εκείνη που ενημέρωσε την οικογένεια για τον θάνατό της.

Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής καταλήξει στα αίτια της πτώσης, καθώς εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων το ενδεχόμενο αυτοκτονίας, ενός ατυχήματος ή εγκληματικής ενέργειας. Η ακριβής ημερομηνία του θανάτου της δεν έχει γίνει γνωστή.

{https://x.com/nypost/status/2075643085158051867}

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«Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να εκφράσουν το μέγεθος της νοσταλγίας που άφησες πίσω σου», έγραψε η μητέρα της σε ανάρτησή της στο Instagram. «Σήμερα δεν είσαι πλέον δίπλα μου όπως ονειρευόμουν, αλλά θα ζεις για πάντα μέσα μου».

Σε άλλη ανάρτησή της ανέφερε: «Σε αγαπώ απεριόριστα, κορίτσι μου. Μέχρι την ημέρα που θα μπορέσουμε να συναντηθούμε ξανά».

Η μητέρα της ταξίδεψε στο Ντουμπάι προκειμένου να επικοινωνήσει με τις αρχές που ερευνούν την υπόθεση και να οργανώσει τη μεταφορά της σορού της κόρης της πίσω στη Βραζιλία.

Η οικογένεια της 27χρονης φέρεται να ενημερώθηκε αρχικά για τον θάνατό της από τη σύντροφό της, με την οποία είχε πρόσφατα αρραβωνιαστεί, σύμφωνα με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Καουάνα Μπιλάρ είχε περισσότερους από 21.000 ακολούθους στο Instagram, όπου μοιραζόταν στιγμές από ταξίδια της στο εξωτερικό, την καθημερινότητά της και εμφανίσεις με επώνυμα ρούχα.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, η μητέρα της αντέδρασε σε αρνητικά σχόλια που εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας σεβασμό προς τη μνήμη της κόρης της.

«Έρχομαι να μιλήσω με την ψυχή μου κομμάτια», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Η κόρη μου αξίζει σεβασμό».