Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης του Σπύρου Μπιμπίλα.

Σε ηλικία 91 ετών πέθανε ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος, με την είδηση να γίνεται γνωστή το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου, μέσω σχετικής ανάρτησης του Σπύρου Μπιμπίλα.

Σύμφωνα με τα όσα σημείωσε στην ανάρτησή του ο ηθοποιός, η κηδεία του Τάκη Παναγόπουλου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δημητσάνα.

Ο ηθοποιός άφησε το δικό του αποτύπωμα μέσα από ρόλους που υποδύθηκε τόσο πάνω στο θεατρικό σανίδι, όσο και στην μικρή οθόνη.

Αποχαιρετώντας τον συνάδελφό του ο Σπύρος Μπιμπίλας, έγραψε στη δημοσίευσή του:

«Δυστυχώς ακόμα ένας αγαπημένος μας ηθοποιός έφυγε σήμερα από κοντά μας. Στα 91 του ο Τάκης Παναγόπουλος ένας αθόρυβος κι ακάματος ηθοποιός με σημαντική πορεία στο θέατρο και με δεκάδες χαρακτηριστικούς ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ένας αγωνιστής εργάτης του θεάτρου και πολιτικοποιημένος άνθρωπος... Η κηδεία του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Δημητσάνα .Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Τάκη...».

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