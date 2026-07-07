Η συγκινητική ανάρτηση της Χριστίνας Σάλτη για τη μητέρα της, ανήμερα της γιορτής της.

Με μία συγκινητική ανάρτηση αφιερωμένη στη μητέρα της επέστρεψε την Τρίτη 7 Ιουλίου, η Χριστίνα Σάλτη και με αφορμή την γιορτή της Αγίας Κυριακής, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της.

Η ερμηνεύτρια, έχασε την μητέρα της τον Σεπτέμβριο του 2025, ύστερα από μάχη που είχε δώσει με τον καρκίνο και λίγους μήνες αργότερα παραχώρησε συνέντευξη κατά τη διάρκεια της οποίας μίλησε για εκείνη.

Σήμερα, Τρίτη, δημοσίευσε δύο συγκινητικές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μέσω των οποίων μοιράστηκε ορισμένα από τα συναισθήματα που βιώνει ύστερα από την απώλειά της.

«Σήμερα θα γιόρταζε η μανούλα μου η Κυριακή! 7/7», έγραψε πάνω στο πρώτο στιγμιότυπο. Στην φωτογραφία απεικονίζεται η μητέρα της σε νεαρή ηλικία.

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Λίγο αργότερα, δημοσίευσε μία ακόμη εικόνα στην οποία απεικονίζεται η ίδια να ποζάρει στο πλευρό της μητέρας της, φορώντας μάσκες στο πρόσωπό τους:

«Μόνο εσύ! Έσπασε το καλούπι μετά! Δεν υπάρχουν τέτοιες καλές καρδιές σαν της μαμάς μου! Σπάνιο. Σε λατρεύουμε!», έγραψε ακόμα η Χριστίνα Σάλτη.

Τα λόγια της Χριστίνας Σάλτη για τη μητέρα της λίγους μήνες μετά την απώλειά της

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το Νοέμβριο του 2025 στην Κατερίνα Καινούργιου και την εκπομπή «Super Κατερίνα», η ερμηνεύτρια είχε αναφέρει:

«Πίστευα ότι, αν πάθει κάτι η μάνα μου, θα πεθάνω. Το αντιμετωπίζω, γιατί σκέφτομαι τη μαμά μου που μου έλεγε ‘Μικρά παιδάκια έχουν καρκίνο, βρε Χριστίνα, δεν πειράζει’. Δε γίνεται να κάνεις και διαφορετικά, αν και πολλές φορές είχα ενοχές που έβγαινα και τραγουδούσα, ενώ η μαμά μου ήταν στο νοσοκομείο».

«Δεν την πίκρανα και δεν με πίκρανε. Δεν έχω ενοχές ότι της μίλησα άσχημα, γενικά αγαπιόμασταν πολύ. Και στο νοσοκομείο μου έλεγε ‘σε λατρεύω, σ’ αγαπώ πολύ’. Αυτές οι φράσεις μου έχουν μείνει και τώρα με συγκινούν. Τον πρώτο καιρό ήταν πολύ δυνατή, μαγείρευε, έπλενε. Ακόμα κι όταν έγινε μετά μία μετάσταση και ήταν πιο δύσκολα, ήταν πολύ αισιόδοξη. Μου έλεγε: ‘κοίτα, περπατάω’».

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