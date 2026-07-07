Η τοποθέτηση της Μαρίας Ηλιάκη για τη συνάντηση με τον Νίκο Μουτσινά και το σχόλιο του Λάμπρου Κωνσταντάρα.

Η Μαρία Ηλιάκη, το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου, υποδέχθηκε στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς – νωρίς» τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο οποίος της παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Ένα από τα κυριότερα θέματα της συζήτησής τους, ήταν η φετινή τηλεοπτική σεζόν και τα επόμενα επαγγελματικά βήματα του παρουσιαστή, ενώ με αφορμή τα όσα ειπώθηκαν στάθηκαν στις συνεργασίες του για φέτος.

Παρ’ όλα αυτά, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, προς το τέλος της συζήτησης θέλησε να προσθέσει το δικό του σχόλιο αναφορικά με την συνάντηση της παρουσιάστρια με τον φίλο και πρώην συνεργάτη της, Νίκο Μουτσινά:

«Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα με το Νίκο Μουτσινά», σχολίασε αρχικά ο Κωνσταντάρας, και συμπλήρωσε: «Χάρηκα πολύ που ανταμώσατε και χάρηκε και πολύς κόσμος».

Η τοποθέτησή του, έδωσε βήμα στην Μαρία Ηλιάκη για να εκφράσει την άποψή της λέγοντας: «Εντάξει, δεν ήταν και το εθνικό ζήτημα. Χάρηκε ο κόσμος, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε ευχηθεί για το μωρό, ούτε μου είχε στείλει δώρο. Αλλά περασμένα ξεχασμένα. Όταν βρεθήκαμε με το Νίκο, ήταν σαν να τον είχα δει εχθές. Σαν να το πιάσαμε από εκεί που το αφήσαμε. Αυτό ήταν το εντυπωσιακό», κατέληξε η Μαρία Ηλιάκη.

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Οι δύο φίλοι και πρώην συνεργάτες, είχαν απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια, χωρίς ωστόσο να μιλούν ανοιχτά για τη σχέση τους. Παρ’ όλα αυτά, οι φήμες μιλούσαν για ρωγμή, η οποία φαίνεται πλέον να έχει αποκατασταθεί.

Μάλιστα, στις 22 Ιουνίου, οι δυο τους βρέθηκαν από κοντά και μοιράστηκαν κοινές τους φωτογραφίες και βίντεο.