Ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε για την στην κάμερα του «Happy Day».

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», παραχώρησε ο Νίκος Μουτσινάς και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρώι της Τετάρτης 17 Ιουνίου.

Ο παρουσιαστής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι βρίσκεται στην «καλύτερη εκδοχή του εαυτού του».

«Ναι! Έκανα restart όταν σταμάτησα να κάνω τηλεόραση για έναν χρόνο. Εκεί ξεκίνησε όλο το κομμάτι και εσωτερικά έχει γίνει εδώ και καιρό, και εξωτερικά, μετά σιγά – σιγά λίγη παραπάνω φροντίδα. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, με το μυαλό που έχω και τις σκέψεις που κάνω. Είμαι πολύ πιο χαλαρός και ήρεμος. Προτεραιότητα είμαι εγώ!».

Όταν ωστόσο ρωτήθηκε για το αν θα συνεχίσει τη νέα τηλεοπτική σεζόν να βρίσκεται στο Star όπου παρουσιάζει το τηλεπαιχνίδι «Lingo», δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει κάτι σχετικά με αυτό.

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Σε άλλο σημείο, ο δημοσιογράφος εξέφρασε την απορία του σχετικά με το γεγονός ότι οι δηλώσεις του Νίκου Μουτσινά σχολιάζονται έντονα, με τον ίδιο να αναφέρει: «Δεν είναι το ζητούμενό μου αυτό, αλήθεια. Με ρωτάνε κάτι, απαντάω. Αποφεύγω γενικά να κάνω δηλώσεις. Όχι από άποψη και ύφος, απλά δεν με ενδιαφέρει όλο το μετά. Ο κάθε ένας να κάνει την μετάφρασή του. Εκείνη τη στιγμή δεν είσαι εκεί για να πεις τι εννοούσες, οπότε, επειδή με κουράζει πάρα πολύ δεν θέλω να μιλάω και να λέω την άποψή μου σε πολλά. Την έλεγα μέσα από τις εκπομπές μου. Τώρα που είμαι σε τηλεπαιχνίδι δεν χρειάζεται να πω καμία άποψη, είμαι πολύ χαρούμενος. Ας μην σχολιάσουμε… Αν και δεν βλέπω πολύ τηλεόραση νιώθω ότι όπως μέσα στα χρόνια παθαίνει μία εμμονή η τηλεόραση, τώρα θεωρώ ότι έχει εστιάσει στο κοινωνικό – βαρύ κομμάτι».

Τέλος, απάντησε θετικά στο αν θα συνεργαζόταν τηλεοπτικά με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, απορρίπτοντας ωστόσο να επιστρέψει σε κάποια πρωινή εκπομπή.