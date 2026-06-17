Λόγω καιρικών συνθηκών η προγραμματισμένη εμφάνιση του Γιώργου Τσαλίκη με τον Τριαντάφυλλο στην Θεσσαλονίκη ακυρώνεται.

Ο Γιώργος Τσαλίκης μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ανακοίνωσε την προγραμματισμένη του συναυλία στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης λόγω καιρικών συνθηκών.

Η εμφάνισή του με τον Τριαντάφυλλο ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, ωστόσο οι διοργανωτές πήραν την απόφαση να ακυρώσουν για λόγους ασφαλείας.

Στο σύντομο απόσπασμα που δημοσίευσε ο ερμηνευτής, απεικονίζεται προβληματισμένος και μιλώντας στους διαδικτυακούς του ακόλουθους τόνισε ότι θα προσπαθήσουν να οργανώσουν εκ νέου την σημερινή συναυλία.

{https://www.instagram.com/p/DZr7_jAtXHY/?hl=el}

Στο βίντεο αναφέρει: «Να σας πω ότι με ενημέρωσαν οι διοργανωτές ότι είναι χάλια ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και δεν μπορούν να πάρουν το ρίσκο να κάνουν την συναυλία. Εγώ δεν είχα εναλλακτική όπως καταλαβαίνεται, αν και είχα βγάλει εισιτήρια και τους είπα να δώσουν την ακύρωση αργά το απόγευμα μου είπαν ότι είναι τέτοιες οι καιρικές συνθήκες και έτσι οι συνθήκες οι επαγγελματικές που δεν γίνεται. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες. Έπρεπε να σεβαστώ το θέλω τους. Εγώ θα ήμουν πάνω γιατί είμαι και τρελός, θα ερχόμουν. Αλλά οι άνθρωποι τα ζύγισαν, τα μέτρησαν και το αναβάλλανε, όπως λένε, αλλά μάλλον για ακύρωση το πάμε γιατί εγώ δεν έχω άλλες μέρες εύκολες και εύκαιρες. Οπότε για να μην σας κοροϊδέψω θα σας πω ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε μία ημερομηνία η οποία τώρα δεν υπάρχει. Λυπάμαι που δεν θα σας δω σήμερα, λυπάμαι που δεν θα βρεθώ στη σκηνή με τον Τριαντάφυλλο. Ευχαριστούμε όπως και να έχει τους διοργανωτές που μας κάλεσαν. Οι αποφάσεις τους είναι σεβαστές».

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Στην λεζάντα της δημοσίευσής του πρόσθεσε: «Ακύρωση εμφάνισης σήμερα στον Εύοσμο!! Κρίμα θέλαμε πολύ να σας δούμε!!».