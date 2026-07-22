Η Μεγάλη Κυρία του Ελληνικού Τραγουδιού, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών, σήμερα 22 Ιουλίου 2026.

Η Μαίρη Λίντα έχει συνδεθεί στη συνείδηση του κοινού με τον Μανώλη Χιώτη, αν και στην πραγματικότητα αποτελεί ένα αυτόφωτο αστέρι τόσο του λαϊκού όσο και του έντεχνου τραγουδιού. Με το εκρηκτικό σκέρτσο, το μπρίο, το χαμόγελο και το ταπεραμέντο της, έγραψε ιστορία και καταξιώθηκε στο μουσικό στερέωμα, ενώ μαζί με τον Χιώτη που αποτελούσαν μια μουσική σχολή μόνοι τους, έγιναν ένα από τα πιο επιδραστικά ντουέτα για πολλές επόμενες γενιές καλλιτεχνών.

Η Μαίρη Λίντα ήταν εργατική και αφοσιωμένη στη μουσική, ερμηνεύοντας πάνω από 1.200 τραγούδια και καταγράφοντας συνεργασίες με σπουδαίους λαϊκούς δημιουργούς όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Μητσάκης αλλά και με μεγάλους συνθέτες όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Το πρώτο «δικό της» τραγούδι ήταν το «Ήρθε ο Χειμώνας» σε στίχους και μουσική του Κώστα Καπλάνη, το οποίο ηχογράφησε το 1953.

10+1 αξέχαστα τραγούδια που σφράγισε η φωνή της Μαίρης Λίντα

Περασμένες μου αγάπες

Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια και σταθμός στην καριέρα της Μαίρης Λίντα, σε μουσική του αξεπέραστου Μανώλη Χιώτη και στίχους της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου.



{https://youtu.be/Ztum_6NoGXE?si=innK6W2Py1yPNTyx}

Πολλές φορές

Αν και έχει ταυτιστεί απόλυτα με τη Λίντα, η πρώτη του ηχογράφηση έγινε το 1955 από τη Μάγια Μελάγια. Ωστόσο, η εκτέλεση της Μαίρης Λίντα με το δεξιοτεχνικό στερεοφωνικό μπουζούκι του Χιώτη είναι αυτή που έμεινε στην ιστορία και λατρεύεται μέχρι σήμερα.

{https://youtu.be/moxurznyLvc?si=Yly9l1OwnjmIUtMy}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω

Κυκλοφόρησε το 1970 στο άλμπουμ «Το τελευταίο ηλιοβασίλεμα».

{https://youtu.be/fj8c1TmPggE?si=E6uDCV0D_278V1bF}

Δεν θέλω πια να ξαναρθείς

Μία από τις κορυφαίες συνθέσεις του Χιώτη. Το τραγούδι έχει γνωρίσει δεκάδες επανεκτελέσεις, ενώ οι νεότεροι θυμούνται την ευφάνταστη διασκευή από τους Imam Baildi.



{https://youtu.be/VTThJh2-3l0?si=jvMnZGSeuRYQ_zFE}

Ηλιοβασιλέματα

Ένα ακόμα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου που σφραγίζει με τη φωνή της η Λίντα.

{https://youtu.be/h9-ocx-WerU?si=HAtzhMHIJnbp_lqo}

Το τελευταίο ποτηράκι

Μια από τις πιο διαχρονικές επιτυχίες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Κυκλοφόρησε το 1960, ενώ τη δεκαετία του '90 απέκτησε νέα ζωή από την σπουδαία ερμηνεία του αξέχαστου Μανώλη Λιδάκη.

{https://youtu.be/GQLLVssAZ54?si=RrzS7Ym9-EKCl4l2}

Αφού το θες

Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία που περιλαμβάνεται στο πλούσιο ρεπερτόριο της.

{https://youtu.be/CtnhgUjKYWc?si=4xqfz7BNEqOCguHG}

Λαός και Κολωνάκι

Μαίρη Λίντα και Μανώλης Χιώτης εμφανίζονται στον ομώνυμη ταινία του 1959 με τον Κώστα Χατζηχρήστο, τη Ρίκα Διαλυνά, την Κάκια Αναλυτή, την Ξένια Καλογεροπούλου, τον Κώστα Κακκαβά και τον Σταύρο Ξενίδη.



Εκτός από το ομότιτλο τραγούδι, ερμήνευσαν επίσης και το επίσης πασίγνωστο «Πάρε με στο τηλέφωνο».

{https://youtu.be/0n7Db5JeF5U?si=1g60Gl3JDbTyJeBF}

Απόψε φίλα με

Φυσικά η πρώτη εκτέλεση ανήκει στον Στέλιο Καζαντζίδη και την Καίτη Γκρέυ, ωστόσο η ερμηνεία της Μαίρης Λίντα με τον Μανώλη Χιώτη σφράγισε το κομμάτι.

{https://youtu.be/Vg9k0-GSyO4?si=SrqpyqQEFL3uxVjN}

Αν θυμηθείς τ΄ όνειρό μου

Από τη συνεργασία της με τον σπουδαίο Μίκη Θεοδωράκη...



{https://youtu.be/ERUdpERZLmQ?si=2ik52Q30_8Olgd1J}

Η Μαργαρίτα η Μαργαρώ

... Η Μαίρη Λίντα απέδειξε για ακόμα μια φορά, πόσο σπουδαία φωνή ήταν.

{https://youtu.be/PD_F5nUvuK8?si=MI6D8Wtx1OD0BUzH}