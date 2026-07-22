« Ο Γεωργιάδης ζητούσε από τον Φρουζή να δίνει χρήματα στα ΜΜΕ» τόνισε στη βουλή ο Μάριος Σαλμάς.

Νέα αιχμηρά καρφιά για τον Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο Μάριος Σαλμάς, ο οποίος κατήγγειλε τον υπουργό Υγείας πως «έχει σχέση με τη διαπλοκή», ενώ ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Novartis.

Μιλώντας στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση για την άρση ασυλίας του μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που έχει καταθέσει εναντίον του ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Μάριος Σαλμάς, κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας πως «μέσα στην κρίση ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα».

«Παθητική δωροδοκία»

«Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και ο ορισμός της διαπλοκής», είπε, προσθέτοντας ότι ο κ. Γεωργιάδης «ζητούσε από τον Φρουζή να δίνει χρήματα στα ΜΜΕ. Αυτά δείχνουν αντάλλαγμα! Ακόμη, ο Γεωργιάδης συνομιλούσε με τον Μανιαδάκη, ήταν τότε προστατευόμενος μάρτυρας της Novartis, και του υποδεικνύει πώς θα καταθέσει, λέγοντας πως θα του το ξεπληρώσει. Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έδωσε χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου».

Μάλιστα ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, κατέθεσε γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον Άδωνι Γεωργιάδη τα οποία όπως υποστήριξε, αποδεικνύουν τους παραπάνω ισχυρισμούς.

«Όταν τα έλεγα εγώ με βρίζατε. Τώρα που τα λέει ο Σαλμάς, μούγκα!», σχολίασε ο Παύλος Πολάκη που πήρε το λόγο ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. «Karma is a bitch! Δικαιωνόμαστε! Ο Μάριος Σαλμάς δείχνει στεγνό τον “αδιευκρίνιστο” Γεωργιάδη, ο οποίος ευνόησε τη Novartis να βάλει με υψηλές τιμές φάρμακα στη χώρα», πρόσθεσε.

«Αυτά που ακούσαμε, είναι αναβάθμιση της υπόθεσης. Είναι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί που πρέπει να διερευνηθούν από τη Δικαιοσύνη.Το ερώτημα είναι εάν στέκεται ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός Υγείας», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε πως αποκαλύπτεται ξανά το «βρώμικο πρόσωπο» της «εγκληματικής οργάνωσης» της ΝΔ.