Ανάκληση αυγών μετά τον εντοπισμό Salmonella Enteritidis – H ανακοίνωση των γαλλικών LIDL για τις επίμαχες παρτίδες.

Σε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων αυγών προχωρούν τα σούπερ μάρκετ Lidl στη Γαλλία, μετά τον εντοπισμό του βακτηρίου Salmonella Enteritidis, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας στους καταναλωτές. Η ανάκληση αφορά τα προϊόντα «Oeufs Frais x20» και «Oeufs Frais x30», τα οποία διακινήθηκαν στην αγορά έως και τις 17 Ιουλίου 2026. Τα αυγά προέρχονται από την εταιρεία OVOTEK SP. Z O.O. και αποσύρονται προληπτικά λόγω κινδύνου τροφικής λοίμωξης.

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει τα συγκεκριμένα προϊόντα καλούνται να μην τα καταναλώσουν και να τα επιστρέψουν στο κατάστημα από όπου τα προμηθεύτηκαν. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται ακόμη και χωρίς την επίδειξη της απόδειξης αγοράς. Η σαλμονέλα μπορεί να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση με συμπτώματα όπως διάρροια, κοιλιακούς πόνους, εμετούς και πυρετό, τα οποία συνήθως εμφανίζονται μέσα σε διάστημα 48 ωρών μετά την κατανάλωση μολυσμένων προϊόντων. Ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες θεωρούνται τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Οι καταναλωτές που έχουν καταναλώσει τα συγκεκριμένα αυγά και εμφανίσουν συμπτώματα καλούνται να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους, ενημερώνοντάς τον για την κατανάλωση του προϊόντος.

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης εδώ

Αυτές είναι οι επίμαχες παρτίδες που ανακαλούνται

Συγκεκριμένα, ανακαλούνται:

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Oeufs Frais x20

Κωδικός EAN: 5906295184119

Παρτίδα: Όλες

Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: Όλες





Oeufs Frais x30

Κωδικός EAN: 5906295184126

Παρτίδα: Όλες

Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: Όλες





Σαλμονέλα: Τα συμπτώματα που πολλοί μπερδεύουν με γαστρεντερίτιδα

Η σαλμονέλα είναι μια ομάδα επικίνδυνων βακτηρίων που μπορεί να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Η τροφική δηλητηρίαση συμβαίνει όταν καταναλώνεται τροφή ή νερό που έχει μολυνθεί με μικρόβια, τοξίνες ή άλλες χημικές ουσίες. Τα μικρόβια αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν βακτηρίδια, ιούς και παράσιτα. Τα παράσιτα είναι έμβια όντα (οργανισμοί) που ζουν στο εσωτερικό ή στην επιφάνεια ενός άλλου οργανισμού. Συνήθως, η τροφική δηλητηρίαση προκαλεί λοίμωξη του εντέρου, που ονομάζεται γαστρεντερίτιδα. Αυτή η λοίμωξη οδηγεί σε διάρροια και ναυτία (εμετό). Η σαλμονέλα μπορεί να μολύνει το κρέας, τα αυγά, το γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα που προέρχονται από αυτά τα ζώα. Η υψηλή θερμοκρασία στο μαγείρεμα του κρέατος συνήθως σκοτώνει τα βακτήρια της σαλμονέλας. Οι άνθρωποι μπορεί να μολυνθούν αν καταναλώσουν κρέας που δεν έχει μαγειρευτεί σε αρκετά μεγάλη θερμοκρασία. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και αν καταναλώσουν ωμά αυγά, ή γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα μολυσμένα με σαλμονέλα. Πολλά άτομα με μόλυνση από σαλμονέλα δεν έχουν συμπτώματα. Άλλοι αναπτύσσουν διάρροια, πυρετό και κοιλιακές κράμπες μέσα σε 8-72 ώρες. Οι περισσότεροι υγιείς γενικότερα άνθρωποι αναρρώνουν μέσα σε λίγες ημέρες χωρίς ειδική θεραπεία. Οι περισσότερες μολύνσεις σαλμονέλας μπορεί να παρερμηνευθούν αρχικά ως γαστρεντερίτιδα.

Τα πιθανά σημάδια και συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Ναυτία

Εμετός

Κοιλιακές κράμπες/πόνοι

Διάρροια

Πυρετός

Ρίγη

Πονοκέφαλος

Αίμα στα κόπρανα

Τα συμπτώματα της μόλυνσης από σαλμονέλα γενικά διαρκούν 4-7 ημέρες, αν και μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες προκειμένου το εντερικό σας σύστημα να επιστρέψει στο κανονικό. Μερικοί τύποι βακτηρίων της σαλμονέλας οδηγούν σε τυφοειδή πυρετό, μια ασθένεια που σε κάποιες περιπτώσεις αποδεικνύεται θανατηφόρα και είναι πιο συχνή στις αναπτυσσόμενες χώρες.