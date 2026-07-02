Η αστυνομία κλήθηκε σε τουλάχιστον δύο καταστήματα Lidl, όπου συγκεντρώθηκαν πλήθη για να αγοράσουν κλιματιστικό έναντι μόλις 179 ευρώ.

Πολλοί άνθρωποι καβγάδισαν και πιάστηκαν στα χέρια σήμερα στα καταστήματα Lidl στο Παρίσι και τα προάστιά του, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν ένα φθηνό κλιματιστικό και να προλάβουν το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τη Γαλλία.

Καθώς σε άλλα καταστήματα τα περισσότερα συστήματα ψύξης πωλούνται σε τιμές άνω των 1.200 ευρώ, η αστυνομία κλήθηκε σε τουλάχιστον δύο καταστήματα Lidl, όπου συγκεντρώθηκαν πλήθη για να αγοράσουν κλιματιστικό έναντι μόλις 179 ευρώ.

{https://x.com/F_Desouche/status/2072617684592714185}

Ο Μούσα Τραορέ, ο οποίος περίμενε για περισσότερο από μία ώρα, μαζί με περίπου 200 ακόμη πελάτες, έξω από ένα μικρό κατάστημα Lidl σε συνοικία του βόρειου Παρισιού, δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί πως υπήρχαν μόνο δύο συσκευές διαθέσιμες προς πώληση.

«Μετά ήρθε η αστυνομία και μας είπαν ότι δεν υπήρχε καμία. Νομίζω πως τις πήραν οι αστυνομικοί», είπε γελώντας.

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Η Γαλλία μόλις βγήκε από ένα ιστορικό κύμα καύσωνα, το οποίο προκάλεσε πολλούς θανάτους, πίεσε ασφυκτικά τα νοσοκομεία, οδήγησε στο κλείσιμο σχολείων και στην ακύρωση μουσικών φεστιβάλ. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Λίγα σπίτια και σχολεία στη Γαλλία διαθέτουν κλιματισμό, γεγονός που τα καθιστά ανεπαρκώς προετοιμασμένα απέναντι στις όλο και πιο συχνές ακραίες θερμοκρασίες τις οποίες οι επιστήμονες συνδέουν με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

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«Είναι τρέλα»

Παρά τον συνωστισμό, το κλίμα έξω από το κατάστημα Lidl ήταν γενικά ήρεμο, αν και δεν έλειψαν οι εντάσεις όταν ορισμένοι προσπάθησαν να παρακάμψουν τη σειρά αναμονής.

«Δεν πρόκειται να ανοίξω το κατάστημα αν δεν απομακρυνθείτε», φώναξε η διευθύντρια στους συγκεντρωμένους πελάτες.

Εκατοντάδες ακόμη καταναλωτές συγκεντρώθηκαν σε κατάστημα της αλυσίδας στο προάστιο Σεβράν, με τις ουρές των αυτοκινήτων να μπλοκάρουν το κέντρο της συνοικίας. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο γειτονικό Λιβρί-Γκαργκάν.

{https://x.com/ShadesFrance/status/2072612001130463677}

«Τα παρατάω, είναι τρέλα. Άφησα το αυτοκίνητό μου αρκετά μακριά για να έρθω με τα πόδια, αλλά ήδη υπάρχει τεράστια ουρά στο πάρκινγκ. Είναι αδύνατο», δήλωσε στο AFP ένας κάτοικος.

Το ποσοστό των γαλλικών νοικοκυριών που διαθέτουν κλιματισμό αυξήθηκε από 18% το 2023 σε 24% το 2025.

Ο κλιματισμός έχει εξελιχθεί και σε πολιτικό ζήτημα στη Γαλλία. Το μεγαλύτερο ακροδεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν προετοιμάστηκε για τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ οι οικολόγοι προειδοποιούν για τη μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση που συνεπάγεται η εκτεταμένη χρήση κλιματιστικών.

Με πληροφορίες από channelnewsasia.com