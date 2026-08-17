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Ο σεισμός 7,4 βαθμών που σημειώθηκε την 10η Αυγούστου σάρωσε τομείς της Κολομβίας κοντά στις ακτές της στον Ειρηνικό ωκεανό.

Στην Κολομβία συνεχιζόταν χθες Κυριακή η απελπισμένη αναζήτηση στα απομεινάρια κτιρίων, καθώς σήμερα συμπληρώνεται μια εβδομάδα από τον πολύ ισχυρό σεισμό ο οποίος έπληξε τμήμα της χώρας, ενώ οι ελπίδες πως θα εντοπιστούν και θα ανασυρθούν άνθρωποι ζωντανοί έχουν πια σχεδόν εκμηδενιστεί.

Μηχανήματα έργου έχουν αναλάβει δράση, ο θόρυβος πήρε τη θέση της ησυχίας των πρώτων ωρών, όταν σωστικά συνεργεία αφουγκράζονταν για ενδείξεις ζωής κάτω από τα συντρίμμια.

Ο σεισμός 7,4 βαθμών που σημειώθηκε την 10η Αυγούστου σάρωσε τομείς της Κολομβίας κοντά στις ακτές της στον Ειρηνικό ωκεανό, κατέστρεψε χιλιάδες κτίρια και στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 300 ανθρώπους, κατά τον επίσημο, ακόμη προσωρινό απολογισμό.

Τουλάχιστον 140 άνθρωποι συνεχίζουν ακόμη να αγνοούνται.

27.000 ακίνητα καταστράφηκαν

Ο σεισμός αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση του νέου προέδρου της λεγόμενης σκληρής δεξιάς, του Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, σκάρτες τρεις ημέρες αφού ανέλαβε την εξουσία.

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Προχθές Σάββατο, ο νέος αρχηγός του κράτους υπέβαλε στον σύμμαχό του, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να αναστείλει προσωρινά τους τελωνειακούς δασμούς στα εξαγόμενα προϊόντα της χώρας του, για να τη βοηθήσει μετά την καταστροφή.

Η δυτική Κολομβία κι η περιοχή όπου παράγεται καφές είναι οι τομείς που έχουν χτυπηθεί πιο σκληρά.

Σχεδόν 27.000 ακίνητα καταστράφηκαν, εν μέρει ή ολοσχερώς, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Σε κέντρα υποδοχής, χρησιμοποιούνται κωδικοί QR ώστε σεισμοπαθείς να δηλώσουν εξαφανίσεις συγγενών τους, ή τις ζημιές που υπέστησαν τα ακίνητά τους.ε.

Οι πιθανότητες επιβίωσης έπειτα από μεγάλο σεισμό θεωρείται πως μειώνονται δραματικά έπειτα από 72 ώρες.