Η τελευταία ημέρα του φετινού 52ου Φεστιβάλ συνέπεσε με τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ αποτελεί αντικειμενικά το μεγαλύτερο πολιτικό-πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς. Και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

Την περασμένη εβδομάδα, επί τέσσερις ημέρες, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν στο Πάρκο «Τρίτση», στο Ίλιον και παρακολούθησαν το εξαιρετικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αλλά και δεκάδες πολιτικές συζητήσεις και εκθέσεις –από τις οποίες φέτος ξεχώρισαν εκείνη για τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές της Καισαριανής–, καθώς και το αφιέρωμα στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, με αφορμή τα 80 χρόνια από την ίδρυση του.

Ωστόσο, η τελευταία ημέρα του φετινού 52ου Φεστιβάλ, συνέπεσε με τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση, στο Ολυμπιακό Στάδιο. 90.000 άνθρωποι υπολογίζεται ότι βρέθηκαν στη μεγάλη σταρ και άλλοι τόσοι, στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Η αλήθεια είναι ότι η πλειοψηφία των Μέσων Ενημέρωσης επέλεξαν να αφιερώσουν πολλές ώρες στη συναυλία της κ.Βίσση και ελάχιστο ή καθόλου σε εκείνο της Κομμουνιστικής Νεολαίας.

Πάντως, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο Mega News 104,6, ερωτώμενος από τον Παύλο Τσίμα για τον πλήθος που βρέθηκε στο Πάρκο «Τρίτση» -που όπως είπε ίσως και να είχε περισσότερο κόσμο από την Άννα Βίσση, είπε ένα μεγάλο «μπράβο» στην Άννα Βίσση. Και για τον κόσμο που συγκέντρωσε και για τα 50 χρόνια που βρίσκεται στο τραγούδι.