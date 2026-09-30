Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 21:00, το «The Voice of Greece» στον ΣΚΑΙ, είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μερικές εβδομάδες έχουν περάσει από την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στην τέχνη, τη μουσική και τη νυχτερινή διασκέδαση.

Η απώλεια του σπουδαίου ερμηνευτή σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας σε θλίψη το πανελλήνιο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, κατά τη διάρκεια της καριέρας του άφησε το δικό του αποτύπωμα και στην τηλεόραση, ενώ τα τελευταία χρόνια συμμετείχε στον διαγωνισμό τραγουδιού «The Voice of Greece».

Μετά την απώλειά του στην κόκκινη καρέκλα αναμένεται να καθίσει η Πάολα, ενώ η φετινή σεζόν ξεκινά με ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον σπουδαίο καλλιτέχνη.

«The Voice»: Η ανακοίνωση του ΣΚΑΙ για το επεισόδιο αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη

Υπάρχουν φωνές που δεν σιωπούν ποτέ. Φωνές που μένουν μέσα μας, στα τραγούδια, στις αναμνήσεις και τις στιγμές που συνδέθηκαν μαζί τους!

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Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, θα ζήσουμε μια βαθιά συγκινητική βραδιά, αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη, τον σπουδαίο καλλιτέχνη που έχει αφήσει το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο της μουσικής.

Ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης ενώνουν τις δυνάμεις τους για αυτό το ξεχωριστό αφιέρωμα και υποδέχονται στη σκηνή του «The Voice of Greece» τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα και την Έλενα Παπαρίζου - τρεις καλλιτέχνες που γέλασαν, συγκινήθηκαν, τραγούδησαν και έζησαν ξεχωριστές στιγμές με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στη σκηνή ωστόσο ανεβαίνουν και άνθρωποι που έχουν τη δική τους ξεχωριστή σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη μουσική του. Καλλιτέχνες που τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του, τραγούδησαν δίπλα του ή συνδέθηκαν με τα τραγούδια του και έρχονται να μοιραστούν μαζί μας τις δικές τους αναμνήσεις και τα δικά τους συναισθήματα: ο Apon, η Κατερίνα Στανίση, ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Στέλιος Διονυσίου και η Πίτσα Παπαδοπούλου.

Ακόμα, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εμφάνιση, η ξεχωριστή του φίλη και συνεργάτιδα Πάολα. Επέλεξε, με την υπέροχη φωνή της, να ερμηνεύσει ένα τραγούδι που είχε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη: το «Ποτέ, Ποτέ», σε στίχους και μουσική του Γιάννη Πάριου.

Γιατί κάποια τραγούδια δεν είναι απλώς τραγούδια. Είναι άνθρωποι, στιγμές, αγάπες, χωρισμοί, αναμνήσεις. Και αυτή τη φορά, στη σκηνή του «The Voice of Greece», όλοι έγιναν μια μεγάλη αγκαλιά. Για τον Γιώργο μας.

{https://www.youtube.com/watch?v=RMTBqVBdiKY&t=72s}