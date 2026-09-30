Ο Μητσοτάκης ζητά ευελιξία, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Την εξαίρεση των μέτρων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς, προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε επιστολή του προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στην εισαγωγική τοποθέτησή του κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι έστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, την οποία κοινοποίησε και επικεφαλής του Eurogroup.

«Η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει την εξαίρεση των προσωρινών μέτρων που παίρνουν τα μέλη της ΕΕ, έως ένα συγκεκριμένο σημείο, από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς», προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επιστολή του, σύμφωνα με πηγή του Bloomberg.

Επίσης, ο πρωθυπουργός προτείνει ότι οι χώρες μέλη «θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που δημιουργούνται από την απρόβλεπτη αύξηση των γενικών τιμών, για να βοηθήσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις», συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Μητσοτάκης: Ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις

Μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο- πριν από την ανακοίνωση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης, το diesel και τη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών έως τις 120 δόσεις- ο Κυρικάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι στην επιστολή «ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη μέλη να αποκτήσουν μια πρόσθετη έκτακτη ευελιξία» εν μέσω της παρούσας κρίση.

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«Είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις, πέρα από τις γενικές παραινέσεις, όπως αυτές που έχουμε ακούσει έως σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.