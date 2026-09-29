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Δείτε τον πίνακα κερδών του Τζόκερ - Ένα δελτίο κερδίζει 100.000 ευρώ.

Η τελευταία κλήρωση του Τζόκερ για τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε απόψε (29/9) και ένα εκατομμύριο ευρώ περίμενε τους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 11, 18, 20, 24, 29 και Τζόκερ το 3.

Η κλήρωση 3125 του Τζόκερ δεν ανέδειξε μεγάλο τυχερό, αφού σημειώθηκε τζακ ποτ, αλλά ένα δελτίο κερδίζει 100.000 ευρώ, με πέντε σωστές προβλέψεις. Επιπλέον, οχτώ δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=QaTVE6L20Jk}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: