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Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Mega κλήρωση είχαμε σήμερα από το Eurojackpot το οποίο μοίρασε 91 εκατ. ευρώ. Οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 21, 30, 36, 43 και 48.

Τζόκερ οι αριθμοί: 1 και 5

Ο πίνακας κερδών

Συμμετοχή σε ομαδικά δελτία

Μπορείς να παίξεις σε 4 απλά βήματα:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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