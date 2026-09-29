Mega κλήρωση είχαμε σήμερα από το Eurojackpot το οποίο μοίρασε 91 εκατ. ευρώ. Οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 21, 30, 36, 43 και 48.
Τζόκερ οι αριθμοί: 1 και 5
Ο πίνακας κερδών
Συμμετοχή σε ομαδικά δελτία
Μπορείς να παίξεις σε 4 απλά βήματα:
- Κάνεις σύνδεση στον allwyn.gr λογαριασμό σου ή στην εφαρμογή allwyn
- Επιλέγεις TZOKEP και στη συνέχεια «Group Play»
- Μπορείς να διαλέξεις από μια πληθώρα διαθέσιμων ομαδικών δελτίων (οι αριθμοί και τα 20 ΤΖΟΚΕΡ είναι προεπιλεγμένοι)
- Αγοράζεις τις συμμετοχές σου στο δελτίο που επιθυμείς
Αφού έχεις ολοκληρώσει με επιτυχία την αγορά σου, μπορείς να μοιραστείς το link του ομαδικού δελτίου και με τους φίλους σου!