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Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:00.

Νέα μεγάλη κλήρωση σήμερα από το Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 91 εκατ. ευρώ.

Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 20:00, ενώ λίγο μετά τις 21:00 θα ξέρουμε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών.

Πλήρη συστήματα

Το EUROJACKPOT σου προσφέρει τη δυνατότητα να συμμετέχεις στο παιχνίδι με Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης.

Τα Πλήρη Συστήματα παίζονται επιλέγοντας περισσότερους από 5 αριθμούς στο 1ο πεδίο ή/και περισσότερους από 2 αριθμούς στο 2ο πεδίο σε κάθε περιοχή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται περισσότεροι συνδυασμοί (στήλες), άρα πολλαπλασιάζεις τις στήλες με τις οποίες συμμετέχεις στο παιχνίδι.

Σε περίπτωση επιτυχίας με Πλήρες Σύστημα, προκύπτουν πολλαπλές επιτυχίες/κέρδη και στις χαμηλότερες κατηγορίες.

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