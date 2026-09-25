Νέα μεγάλη κλήρωση σήμερα από το Eurojackpot, το οποίο μοιράζει το ποσό των 80 εκατ. ευρώ.
Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 20:00 και λίγο μετά τις 21:00 θα ξέρουμε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών.
Υπενθυμίζεται ότι από τις 20:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:
α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης
β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και
γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων.