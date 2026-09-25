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Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:00.

Νέα μεγάλη κλήρωση σήμερα από το Eurojackpot, το οποίο μοιράζει το ποσό των 80 εκατ. ευρώ.

Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 20:00 και λίγο μετά τις 21:00 θα ξέρουμε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 20:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:

α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης

β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και

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γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων.