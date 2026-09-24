Κάποιος που αποχωρεί από μια δουλειά στα 52 του πρέπει να εξετάσει επισταμένως τον τρόπο κάλυψης των εξόδων πριν από την παραδοσιακή ηλικία συνταξιοδότησης.

Μετά από 23 χρόνια στην ίδια εταιρεία, το να απομακρυνθείς από έναν μισθό 207.000 δολαρίων μπορεί να ακούγεται απερίσκεπτο. Αλλά όταν ο εργοδότης είναι αυτός που προσφέρει 150.000 δολάρια για να φύγεις, τα δεδομένα γίνονται λίγο πιο ενδιαφέροντα.

Ένας 52χρονος χρήστης του Reddit δήλωσε ότι εργαζόταν στην ίδια εταιρεία για περισσότερες από δύο δεκαετίες, αλλά είχε φτάσει στο σημείο να «τρέμει» κάθε μέρα που πήγαινε στη δουλειά. Η εταιρεία τού προσέφερε μια περίοδο έξι μηνών για ομαλή αποχώρηση, κατά την οποία θα διατηρούσε τον μισθό των 207.000 δολαρίων μέχρι τον Μάρτιο του 2027 και θα λάμβανε επιπλέον 150.000 δολάρια ως πακέτο αποχώρησης.

Ο εργαζόμενος ρώτησε στο Reddit αν θα ήταν τρελό να αποδεχθεί τη συμφωνία.

Σε οικονομικό επίπεδο, το νοικοκυριό δεν ξεκινά από το μηδέν. Το ζευγάρι έχει εξοφλήσει το σπίτι του, το οποίο αξίζει περίπου 720.000 δολάρια. Ο εργαζόμενος έχει 660.000 δολάρια σε Simple IRA, 89.000 δολάρια σε Roth IRA, 65.000 δολάρια σε χρηματιστηριακό λογαριασμό και 45.000 δολάρια σε αποταμιεύσεις. Ένα εξοφλημένο αυτοκίνητο αξίζει περίπου 50.000 δολάρια, ενώ η σύζυγός του, επίσης 52 ετών, έχει άλλα 775.000 δολάρια αποταμιευμένα για τη συνταξιοδότηση. Τα παιδιά τους είναι ενήλικα και οικονομικά ανεξάρτητα, με καταπιστεύματα από την οικογένεια της μητέρας τους.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η συνταξιοδότηση είναι πλήρως εξασφαλισμένη στα 52. Ωστόσο, η αντίδραση στο Reddit ήταν σε μεγάλο βαθμό προς μία κατεύθυνση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Πάρ’ τα φίλε. Αν σου προσφέρουν πακέτο αποχώρησης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να καταλήξεις να χάσεις τη δουλειά σου έτσι κι αλλιώς», έγραψε ένας σχολιαστής. Του πρότεινε μάλιστα να χρησιμοποιήσει ο εργαζόμενος το εξάμηνο της σταδιακής αποχώρησης για να αποφασίσει τι θα κάνει στη συνέχεια, είτε αυτό σημαίνει να ακολουθήσει μια διαφορετική καριέρα είτε να βρει μια δουλειά με λιγότερη πίεση.

Ένας άλλος σχολιαστής ήταν ακόμη πιο άμεσος. «Θα ήσουν τρελός αν δεν δεχόσουν αυτή την προσφορά», έγραψε.

Η ελκυστικότητα της πρότασης είναι προφανής. Ο εργαζόμενος παίρνει άλλους έξι μήνες μισθού, επιπλέον 150.000 δολάρια και χρόνο για να αναζητήσει άλλη δουλειά ενώ εξακολουθεί να εργάζεται.

«Μια τέτοια προσφορά είναι ΣΠΑΝΙΑ. Πάρ’ την. Πάρ’ την», έγραψε ένας άλλος χρήστης.

Όμως δεν επικεντρώθηκαν όλοι οι σχολιαστές μόνο στο ποσό του πακέτου αποχώρησης σύμφωνα με το benzinga.com.

Ένας χρήστης αναρωτήθηκε αν ο εργαζόμενος θα μπορούσε πράγματι να συνταξιοδοτηθεί στα 52, ιδιαίτερα αν η εύρεση μιας νέας δουλειάς διαρκούσε περισσότερο από το αναμενόμενο. Ένας άλλος ρώτησε πόσο σίγουρος ήταν ότι θα μπορούσε να βρει άλλη θέση αφού έπαιρνε κάποιο διάστημα άδεια και αν η απόρριψη της προσφοράς απλώς θα καθυστερούσε μια τελική απώλεια της δουλειάς.

Ένας σχολιαστής προειδοποίησε ότι η ασφάλιση υγείας έγινε «υπερβολικά ακριβή» μετά το δικό του πακέτο αποχώρησης. Ο χρήστης του Reddit διευκρίνισε ότι καλυπτόταν μέσω του εργοδότη της συζύγου του, αφαιρώντας έτσι μία από τις μεγαλύτερες άμεσες ανησυχίες.

Τα 45.000 δολάρια σε μετρητά εγείρουν ένα ερώτημα

Το μεγαλύτερο ζήτημα που έθεσαν οι σχολιαστές δεν ήταν στην πραγματικότητα οι λογαριασμοί συνταξιοδότησης. Ήταν το σχετικά μικρό ποσό σε μετρητά. Το ζευγάρι διαθέτει σημαντική περιουσία, αλλά μόνο 45.000 δολάρια σε αποταμιεύσεις και 65.000 δολάρια σε χρηματιστηριακό λογαριασμό. Ένας σχολιαστής επισήμανε ότι το ζευγάρι φαίνεται να κερδίζει περίπου 300.000 δολάρια συνολικά, δεν έχει στεγαστικό δάνειο και παρ’ όλα αυτά διαθέτει σχετικά λίγα ρευστά μετρητά.

«Αυτό που βρίσκω συναρπαστικό είναι ότι εσύ και η σύζυγός σου κερδίζετε περίπου 300.000 δολάρια τον χρόνο, το σπίτι σας είναι εξοφλημένο και έχετε μόνο 45.000 δολάρια σε αποταμιεύσεις (+ τον χρηματιστηριακό λογαριασμό)», έγραψε ο σχολιαστής. «Η μηνιαία σας κατανάλωση πρέπει να είναι τεράστια και αυτό θα πρέπει να το λάβετε υπόψη στην απόφασή σας, γιατί αν ξοδεύετε 20.000 δολάρια τον μήνα, οι αποταμιεύσεις σας δεν θα διαρκέσουν πολύ».

Ένας άλλος σχολιαστής υπέθεσε ότι το σπίτι μπορεί να εξοφλήθηκε μόλις πρόσφατα, κάτι που θα μπορούσε να εξηγεί πού πήγε μέρος των διαθέσιμων μετρητών.

Αυτή είναι μια σημαντική διάκριση. Ένα νοικοκυριό μπορεί να έχει σημαντική καθαρή περιουσία και παρ’ όλα αυτά να αισθάνεται οικονομικά περιορισμένο, εάν το μεγαλύτερο μέρος αυτού του πλούτου είναι δεσμευμένο σε ένα σπίτι και σε συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς.

Πριν αποδεχθεί ένα πακέτο αποχώρησης, ο εργαζόμενος θα πρέπει να γνωρίζει πόσα πραγματικά ξοδεύει κάθε μήνα, για πόσο καιρό θα επαρκούσαν τα 45.000 δολάρια σε μετρητά και αν η σύζυγος σκοπεύει να συνεχίσει να εργάζεται. Αυτοί οι αριθμοί θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ του «συνταξιοδοτούμαι νωρίς» και του «παίρνω έξι μήνες άδεια και μετά βρίσκω κάτι λιγότερο δυσάρεστο».

Οι λογαριασμοί συνταξιοδότησης χρειάζονται επίσης προσοχή. Κάποιος που αποχωρεί από μια δουλειά στα 52 μπορεί να χρειαστεί να λάβει αρκετές αποφάσεις σχετικά με τους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς του, τις μελλοντικές εισφορές και τον τρόπο κάλυψης των εξόδων πριν από την παραδοσιακή ηλικία συνταξιοδότησης.

Για όποιον εξετάζει μια σημαντική αλλαγή στην καριέρα ή στη συνταξιοδότηση, η Advanta IRA προσφέρει αυτοδιαχειριζόμενους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς που μπορούν να δώσουν στους επενδυτές πρόσβαση σε εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία πέρα από τις παραδοσιακές μετοχές, τα ομόλογα και τα αμοιβαία κεφάλαια. Η εταιρεία συνδέει τους πελάτες με έναν αποκλειστικό διαχειριστή λογαριασμού και παρέχει εκπαιδευτικό υλικό για να βοηθήσει τους επενδυτές να κατανοήσουν τη διαδικασία και τους κανόνες των αυτοδιαχειριζόμενων λογαριασμών.

Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάποιον που εξετάζει τι θα κάνει με τις συνταξιοδοτικές του αποταμιεύσεις κατά τη διάρκεια μιας επαγγελματικής μετάβασης.

Ο χρήστης του Reddit μπορεί να μην είναι έτοιμος να συνταξιοδοτηθεί για πάντα. Όμως, με ένα εξοφλημένο σπίτι, περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια δολάρια συνολικά στους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς του ζευγαριού, ένα περιθώριο έξι μηνών και ένα πακέτο αποχώρησης 150.000 δολαρίων στο τραπέζι, η απόφαση δεν είναι απλώς αν θα παραιτηθεί.

Είναι το αν άλλα 10 χρόνια σε μια δουλειά που μισεί αξίζουν περισσότερο από την οικονομική ασφάλεια που έχει χτίσει επί 23 χρόνια.

Χτίζοντας πλούτο πέρα από την αγορά

Η δημιουργία ενός ανθεκτικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου απαιτεί να κοιτάζει κανείς πέρα από μία και μόνο κατηγορία επενδύσεων ή μια πρόσκαιρη τάση της αγοράς. Οι οικονομικοί κύκλοι αλλάζουν, οι κλάδοι παρουσιάζουν άνοδο και πτώση και καμία επένδυση δεν αποδίδει εξίσου καλά σε όλες τις οικονομικές συνθήκες. Γι’ αυτό και πολλοί επενδυτές επιλέγουν να διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιό τους μέσω πλατφορμών που προσφέρουν πρόσβαση σε ακίνητα, επενδύσεις σταθερού εισοδήματος, πολύτιμα μέταλλα, ακόμη και σε αυτοδιαχειριζόμενους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς. Με τη διασπορά των επενδύσεων σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, γίνεται ευκολότερη η διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου, η επίτευξη πιο σταθερών αποδόσεων και η δημιουργία μακροπρόθεσμου πλούτου, χωρίς η οικονομική πορεία του χαρτοφυλακίου να εξαρτάται αποκλειστικά από μία εταιρεία ή έναν κλάδο.

Arrived

Με την υποστήριξη του Jeff Bezos, η Arrived Homes κάνει την επένδυση σε ακίνητα προσβάσιμη με χαμηλό αρχικό ποσό. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν κλασματικά μερίδια σε μονοκατοικίες προς ενοικίαση και εξοχικές κατοικίες ξεκινώντας από μόλις 100 δολάρια. Αυτό επιτρέπει στους απλούς επενδυτές να διαφοροποιήσουν τις επενδύσεις τους σε ακίνητα, να εισπράττουν εισόδημα από ενοίκια και να δημιουργούν μακροπρόθεσμο πλούτο χωρίς να χρειάζεται να διαχειρίζονται οι ίδιοι ακίνητα.

Realberry

Για επενδυτές που αναζητούν επιλογές πέρα από τις παραδοσιακές μετοχές και τα ομόλογα, η Realberry παρέχει πρόσβαση σε επενδύσεις ακινήτων θεσμικού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένης μιας ευκαιρίας προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου στο Hyatt Place Boston Seaport των 297 δωματίων. Η εταιρεία έχει επενδύσει σε διάφορους τύπους ακινήτων και αγορές, με 13 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια ακίνητης περιουσίας σε επτά πολιτείες των ΗΠΑ και 481 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικές διανομές προς επενδυτές έως το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Skybound Entertainment

Τα franchise ψυχαγωγίας μπορούν να γίνουν πολύτιμα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία όταν επεκτείνονται με επιτυχία σε πολλές πλατφόρμες. Η Skybound Entertainment, η εταιρεία πίσω από τα The Walking Dead και Invincible, αναπτύσσει πρωτότυπη πνευματική ιδιοκτησία που εκτείνεται σε κόμικς, τηλεόραση, κινηματογράφο, βιντεοπαιχνίδια, εμπορεύματα και αδειοδοτήσεις. Με περισσότερα από 250 IPs στο χαρτοφυλάκιό της και στρατηγική που επικεντρώνεται στη διατήρηση των δικαιωμάτων των franchise, ενώ παράλληλα επεκτείνει επιτυχημένες ιστορίες σε διαφορετικά μέσα, η Skybound προσφέρει στους επενδυτές έκθεση στην αναπτυσσόμενη οικονομία της ψυχαγωγίας και των δημιουργών μέσω μιας ιδιωτικής εταιρείας αντί των παραδοσιακών δημόσιων αγορών.

Green Coffee Company

Ο καφές αποτελεί καθημερινή συνήθεια για εκατομμύρια καταναλωτές, όμως οι επενδυτές σπάνια έχουν άμεση έκθεση στις μάρκες και τις αλυσίδες εφοδιασμού πίσω από αυτόν. Η Green Coffee Company προσφέρει έναν τρόπο συμμετοχής στην ανάπτυξη της αγοράς καφέ μέσω των αποκλειστικών δικαιωμάτων διανομής στις ΗΠΑ και τον Καναδά για την κολομβιανή μάρκα Juan Valdez. Με τη μάρκα να επεκτείνεται σε μεγάλες αλυσίδες λιανικής, όπως οι Target, Walgreens και Kroger, και την GCC να αναφέρει αύξηση εσόδων κατά 26 φορές μέσα σε τέσσερα χρόνια, η εταιρεία επιδιώκει να φέρει μια γνωστή κολομβιανή μάρκα καφέ σε περισσότερους καταναλωτές στη Βόρεια Αμερική.

American PowerGen

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η αξιόπιστη παραγωγή ενέργειας γίνεται κρίσιμο μέρος του τεχνολογικού οικοσυστήματος. Η American PowerGen αναπτύσσει μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο στο Τέξας, μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά που τροφοδοτείται από τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, την επέκταση της μεταποίησης και την αύξηση του πληθυσμού. Προχωρώντας τα έργα μέσω της αδειοδότησης, της προμήθειας καυσίμων και της διασύνδεσης με το δίκτυο, η εταιρεία επιδιώκει να συμβάλει στην κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών, προσφέροντας παράλληλα στους επενδυτές έκθεση στις υποδομές που υποστηρίζουν το επόμενο κύμα ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και της βιομηχανίας.

Qnetic

Καθώς η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται παράλληλα με την τεχνητή νοημοσύνη, τα κέντρα δεδομένων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η μακράς διάρκειας αποθήκευση ενέργειας γίνεται όλο και πιο σημαντική. Η Qnetic αναπτύσσει ένα σύστημα αποθήκευσης κινητικής ενέργειας σχεδιασμένο να παρέχει μακράς διάρκειας αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς χημικά, προσφέροντας στους επενδυτές έκθεση στις υποδομές που υποστηρίζουν ένα πιο ανθεκτικό και αξιόπιστο ηλεκτρικό δίκτυο.

EquityMultiple

Για επενδυτές που αναζητούν επιλογές πέρα από τις μετοχές και τα ομόλογα, η EquityMultiple παρέχει πρόσβαση σε ελεγμένες εμπορικές επενδύσεις ακινήτων, ξεκινώντας από 5.000 δολάρια, με μόνο περίπου 5% των ευκαιριών να περνούν τη διαδικασία ελέγχου δέουσας επιμέλειας.

FarmTogether

Η αγροτική γη έχει ιστορικά διατηρήσει την αξία της κατά τη διάρκεια της μεταβλητότητας της αγοράς και έχει αποφέρει αποδόσεις που δεν συσχετίζονται μετοχές και ομόλογα. Για διαπιστευμένους επενδυτές, η FarmTogether προσφέρει άμεση πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας αγροτική γη στις ΗΠΑ, ξεκινώντας από 15.000 δολάρια — με πλήρη διαχείριση και χωρίς τις υποχρεώσεις ενός ιδιοκτήτη ακινήτου.

Fundrise

Τα ιδιωτικά ακίνητα και η ιδιωτική πίστωση μπορούν να προσθέσουν εισόδημα και σταθερότητα σε ένα χαρτοφυλάκιο που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μετοχές. Η Fundrise παρέχει πρόσβαση σε διαφοροποιημένες στρατηγικές ιδιωτικών ακινήτων και πιστώσεων μέσω εύχρηστης πλατφόρμας, με επαγγελματικά διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια που έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν παθητικό εισόδημα και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.