Γαλλικό δικαστήριο επιδίκασε συμβολική αποζημίωση 1 ευρώ στην Κιμ Καρντάσιαν για τη ληστεία του 2016.

Δικαστήριο του Παρισιού επιδίκασε την Τρίτη το ποσό του 1 ευρώ στην Κιμ Καρντάσιαν επειδή υπήρξε θύμα ένοπλης ληστείας στη γαλλική πρωτεύουσα το 2016. Το ποσό αυτό ήταν ακριβώς η αποζημίωση που είχε ζητήσει η ίδια, σύμφωνα με δικηγόρο που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η Καρντάσιαν προσπαθεί να αφήσει πίσω της το συμβάν, αφότου το δικαστήριο έκρινε πέρυσι ενόχους οκτώ ανθρώπους για τον ρόλο τους σε αυτό που η ίδια η διασημότητα περιέγραψε ως «την πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου». Η ίδια και η στυλίστριά της, Σιμόν Χαρούς, εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς τη γαλλική δικαιοσύνη με κοινή τους δήλωση.

«Η εμπειρία αυτή ήταν βαθιά τραυματική και ο αντίκτυπός της μας συνοδεύει μέχρι σήμερα. Η σημερινή απόφαση δεν αφορά την οικονομική αποζημίωση, αλλά την απόδοση ευθυνών και την αναγνώριση», ανέφερε η δήλωσή τους στο Associated Press. «Είμαστε ευγνώμονες στο Δικαστήριο και σε όλους όσοι μας στήριξαν σε αυτή τη διαδικασία, και ελπίζουμε τώρα να προχωρήσουμε μπροστά και να συνεχίσουμε την επούλωση των τραυμάτων μας».

Τι άλλο αποφάσισε το δικαστήριο

Το δικαστήριο επιδίκασε, παράλληλα, στον πρώην ρεσεψιονίστ του ξενοδοχείου Hôtel de Pourtalès το ποσό των 109.516 ευρώ, σύμφωνα με τον δικηγόρο του. Η Καρντάσιαν διέμενε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο όταν η συμμορία των ληστών την έβαλε στο στόχαστρο.

Ο ρεσεψιονίστ δήλωσε ότι είχε υποστεί σοβαρό ψυχικό τραύμα από τη ληστεία των κοσμημάτων στις 2 Οκτωβρίου 2016, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας. Ο ίδιος είχε διεκδικήσει 550.000 ευρώ για αποζημίωση και τόκους. Ο δικηγόρος του, Μοχάντ Ουιντζά, χαιρέτισε την απόφαση ως νίκη.

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Το δικαστήριο επιδίκασε στο ξενοδοχείο 50.000 ευρώ, ενώ επιδίκασε επίσης 1 ευρώ - το ποσό που είχε ζητήσει - στη Χαρούς, τη στυλίστρια της Καρντάσιαν που ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της ληστείας.

Οι «παπούδες ληστές» δεν άσκησαν έφεση

Δύο από τους ληστές, μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς, εισέβαλαν με τη βία στη σουίτα της, έδεσαν την Καρντάσιαν με δεματικά και ταινία, και διέφυγαν με κοσμήματα αξίας άνω των 6 εκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ των οποίων και ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι που φορούσε εκείνο το βράδυ σε επίδειξη του οίκου Givenchy.

Λόγω της ηλικίας τους, οι ληστές έγιναν γνωστοί στη Γαλλία ως «les papys braqueurs» (οι παππούδες ληστές). Έξι από αυτούς διανύαν τη δεκαετία των 60 και των 70 όταν δικάστηκαν για ένοπλη ληστεία, απαγωγή, σύσταση συμμορίας και άλλες κατηγορίες.

Έχοντας ήδη εκτίσει ποινή σε προφυλάκιση, κανείς από όσους κρίθηκαν ένοχοι δεν επέστρεψε στη φυλακή, ενώ κανένας δεν άσκησε έφεση κατά της ετυμηγορίας.

Η Καρντάσιαν δήλωσε μετά την καταδίκη τους ότι ήταν «βαθιά ευγνώμων στις γαλλικές αρχές για την απονομή δικαιοσύνης στην υπόθεση».

«Το έγκλημα αυτό ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου, αφήνοντας ανεξίτηλο το σημάδι του σε εμένα και την οικογένειά μου», ανέφερε. «Αν και δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα συνέβησαν, πιστεύω στη δύναμη της εξέλιξης και της ανάληψης ευθυνών, και εύχομαι επούλωση για όλους. Παραμένω αφοσιωμένη στην προάσπιση της δικαιοσύνης και την προώθηση ενός δίκαιου νομικού συστήματος».

Πηγή: Associated Press