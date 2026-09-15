Η συζήτηση αυτή ανοίγει, ακόμη μια φορά, σε μια χώρα όπου η προστασία από την ανεργία παραμένει διαχρονικά ανεπαρκής.

Η πρόταση για μείωση του χρόνου απονομής του επιδόματος ανεργίας βρίσκει απέναντι τα Συνδικάτα και την αντιπολίτευση. ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ απορρίπτουν κάθε συζήτηση για περιορισμό της προστασίας των ανέργων, τονίζοντας πως ήδη μόλις ένας στους έξι επιδοτείται.

Αντιδρώντας στην πρόταση η οποία αιφνιδίως τέθηκε στον δημόσιο διάλογο για μείωση του χρόνου κάλυψης των άνεργων στους δύο μήνες, τα συνδικάτα επισημαίνουν ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι φιλοδώρημα ούτε προνοιακή παροχή, αλλά ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, χρηματοδοτούμενο κυρίως από εισφορές εργαζομένων για την κάλυψη του κινδύνου απώλειας της εργασίας.

Η συζήτηση αυτή ανοίγει, ακόμη μια φορά, σε μια χώρα όπου η προστασία από την ανεργία παραμένει διαχρονικά ανεπαρκής, τονίζουν, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, τον Ιούνιο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανέρχονταν σε 672.293, αριθμός υψηλότερος από τους υπολογισμούς της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ οι επιδοτούμενοι που πληρώθηκαν μέσα στον μήνα ήταν λιγότεροι από ένας στους έξι (106.727).

Παράλληλα, σχεδόν το 55% (368.098) ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Δηλαδή, παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας για τουλάχιστον ένα έτος.

Μεγάλη θολούρα με τα στοιχεία για την ανεργία

Βέβαια, με τα στοιχεία της ανεργίας υπάρχει μεγάλη θολούρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε 338.820 λιγότερους ανέργους από τη ΔΥΠΑ (τέως ΟΑΕΔ) για τον Ιούλιο 2026 (διαφορά 7,1%)!

Ειδικότερα:

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε 376.508 ανέργους (ποσοστό 7,9%) και ΜΕΙΩΣΗ των ανέργων κατά 5.261 άτομα

Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε 715.328 ανέργους (ποσοστό 15%) και ΑΥΞΗΣΗ των ανέργων κατά 43.035 άτομα

Η ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας ανακοίνωσε 13.795 απολύσεις περισσότερες από τις προσλήψεις για τον Ιούλιο 2026

Για αλαλούμ κάνει λόγο έρευνα του Καθηγητή και Προέδρου της ΕΝΥΠΕΚΚ, κ. Αλέξη Μητρόπουλου, σχετικά με τα ποσοστά ανεργίας ανάμεσα στους τρεις κρατικούς Οργανισμούς (ΕΛΣΤΑΤ, ΔΥΠΑ, ΕΡΓΑΝΗ).

Στο ζήτημα του επιδόματος ανεργίας και στις κυβερνητικές προθέσεις γύρω από τη χορήγησή του επικεντρώθηκε η συνάντηση που είχε το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ), στο κεντρικό κτίριο του Οργανισμού στον Άλιμο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο τομεάρχης Εργασίας, Διονύσης Τεμπονέρας, και η αναπληρώτρια τομεάρχισσα Εργασίας, Νεκταρία-Ελευθερία Αγγελάκη.

Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Αλέξης Τσίπρας απέρριψε την εκδοχή ότι οι πρόσφατες τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, για επαναξιολόγηση του επιδόματος ανεργίας από μηδενική βάση και περιορισμό της χορήγησής του στους δύο μήνες, αποτελούν προσωπικές απόψεις.

«Πρώτα απ’ όλα, να πω ότι δεν πρόκειται για προσωπική άποψη Μαρινάκη. Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του ο κ. Μαρινάκης.

Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Το επιβεβαίωσαν και στελέχη της Ν.Δ., και ο γραμματέας του κόμματος και ο κ. Βορίδης, που έκαναν δηλώσεις στο ίδιο μήκος κύματος.

Ποια είναι εδώ η ουσία; Η ουσία είναι ότι μας λένε ότι το επίδομα ανεργίας ουσιαστικά συντηρεί κάποιους ανθρώπους που επιλέγουν να είναι άνεργοι.

Πρώτα απ’ όλα, το επίδομα ανεργίας δεν είναι κρατική γενναιοδωρία. Είναι ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή. Παρακρατείται από τον μισθό του εργαζομένου, ακριβώς για να μη βρίσκεται στη δύσκολη θέση να ζητάει χάρη, όταν βρεθεί εκτός εργασίας.

Αν χρειάζεται, λοιπόν, κάποιος εξορθολογισμός, όπως είπε ο κ. Βορίδης, ο εξορθολογισμός δεν είναι στα επιδόματα που παίρνουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και ειδικά εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό, στον επισιτισμό, στις αγροτικές εργασίες, στην οικοδομή», σημείωσε.

Ακριβώς μία εβδομάδα μετά το πακέτο παροχών ύψους 2,1 δις από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, η κυβέρνηση κατάφερε να συζητιέται μόνον το αν σκέφτεται να κόψει το επίδομα ανεργίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Π. Μαρινάκης, που έβαλε στο τραπέζι του δημόσιου διαλόγου τον συγκεκριμένο προβληματισμό προφανώς δεν περίμενε ότι θα ξεσηκώσει τόσες αντιδράσεις. Ούτε ότι θα δημιουργήσει ενδοκυβερνητικό ζήτημα.

Ίσως επειδή –όπως λέει ο ίδιος– πρόκειται για προσωπική του άποψη, την οποία είχε εκφράσει και παλιότερα.

Οι διευκρινήσεις Mαρινάκη δεν κόπασαν τις αντιδράσεις

«Τι είπα; Μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές στις επιχειρήσεις και να επιδοτείται η εργασία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Ζούμε σε έναν κόσμο όπου δεν υπάρχει μαγαζί, επιχείρηση που να μην διαμαρτύρεται ότι δυσκολεύεται να βρει εργαζόμενους. Ποτέ δεν είπα μετά από αυτό το χρονικό διάστημα να ‘πετάμε κάποιον στον Καιάδα’».

Με το μεγάλο ερώτημα να αιωρείται και από πολλούς συναδέλφους του Π. Μαρινάκη εντός της Ν.Δ.: Μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπικές απόψεις; «Ναι», απαντά το περιβάλλον Μαρινάκη. «Όχι», απαντούν ορισμένοι «γαλάζιοι» υπουργοί και βουλευτές.

«Γαλάζια»... αδειάσματα

Αποτέλεσμα: Πρώτη «άδειασε» τον Π. Μαρινάκη η αρμόδια υπουργός Εργασίας και συνυποψήφιά του στον Β. Τομέα, Νίκη Κεραμέως. «Δεν αλλάζει τίποτε στο επίδομα ανεργίας», είπε, και στην ίδια λογική τον «άδειασε» και ο υφυπουργός Εργασίας Κ. Καραγκούνης.

«Ήταν μια προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη. Προφανώς δεν κόβεται το επίδομα ανεργίας. Προφανώς είναι ένα δικαίωμα που έχει πληρώσει ο φορολογούμενος».

Τη σκυτάλη των εσωκομματικών αντιδράσεων πήραν και βουλευτές της Ν.Δ.

Με πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις τις δηλώσεις του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου Στ. Πέτσα και του βουλευτή Δωδεκανήσων Γ. Παππά.

«Θεωρώ ότι ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου. Διαφωνώ επί της ουσίας», δήλωσε κοφτά ο κ. Πέτσας, επιρρίπτοντας εμμέσως πλην σαφώς επικοινωνιακό «φάουλ» στο σημερινό Μαξίμου.

Ο βουλευτής Δωδεκανήσων Γ. Παππάς, αντιλαμβανόμενος τις αντιδράσεις των δικών του ψηφοφόρων, που στην πλειοψηφία τους είναι εποχικά εργαζόμενοι, έσπευσε να τους υποστηρίξει:

«Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και γι’ αυτό δεν πρέπει να δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Οι εποχικά εργαζόμενοι στα νησιά μας πρέπει να έχουν ουσιαστική και εκτεταμένη προστασία κατά τους μήνες που δεν μπορούν, αντικειμενικά, να εργαστούν».