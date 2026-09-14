Τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν ότι το σύστημα είναι διάτρητο, το κράτος γνωρίζει την κατάσταση, αλλά κάνει τα στραβά μάτια, και όσοι έλεγχοι γίνονται είναι «στο μεταξύ μας», συχνά προσχηματικοί.

Την ώρα που κανείς δεν γνωρίζει πόσα κέντρα με εναλλακτικές θεραπείες λειτουργούν πραγματικά στην Ελλάδα και η κυβέρνηση, διά του υπουργού Υγείας, ζητάει συγνώμη, τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν ότι το σύστημα είναι διάτρητο, το κράτος γνωρίζει την κατάσταση, αλλά κάνει τα στραβά μάτια, και όσοι έλεγχοι γίνονται είναι «στο μεταξύ μας», συχνά προσχηματικοί.

Η γιατρός που ανέλαβε την πλασμαφαίρεση του Γ. Μαζωνάκη εμφανιζόταν ως γυναικολόγος με μεταπτυχιακά σε μοριακή βιολογία και κβαντική ιατρική, ενώ στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου καταγράφεται ως ιατρός άνευ ειδικότητας. Σε συνέδρια, δε, που γίνονταν υπό την αιγίδα επίσημων φορέων, διαφήμιζε τα «θαύματα» που κάνει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της.

Η Αιματολογική Εταιρεία εδώ και χρόνια φωνάζει ότι είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση στις λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες. Ήδη το 2019, με επιστολή της στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και στο υπουργείο Υγείας, είχε χτυπήσει καμπανάκι, αλλά κανένας δεν θέλησε να ακούσει.

Τώρα, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνει ότι θα απαγορεύσει όλες τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο, σχολιάζοντας πάντως ότι: «Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει και ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες, το κράτος δεν μπορεί να είναι παντού».

Σε αυτό το μήκος κύματος, ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε (ΣΚΑΪ) νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας και είπε ότι θα μπουν κανόνες για να μπορούν να λειτουργήσουν. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι στο εξής κάθε ιατρείο θα διαθέτει QR code και ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει «τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι».

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Νομοθετική παρέμβαση για τις κλινικές μακροβιότητας μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Την πρόθεσή του να εντάξει στη νομοθετική παρέμβαση για τις κλινικές μακροβιότητας, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη από ανακοπή στη Stem Cell στο Κολωνάκι, ένα application με QR code στο οποίο οι πολίτες θα βλέπουν την άδεια του ιατρείου που επισκέπτονται, γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Θα καλέσω τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, το ΕΚΠΑ, για να συσταθεί μια διεπιστημονική επιτροπή για την ιατρική μακροβιότητας. Μέσα στον νόμο που θα φτιάξουμε θα κάνουμε και ένα app που κάθε ιατρείο θα έχει ένα QR code για να βλέπει ο πολίτης την άδειά του», είπε ο κ. Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι διαφημίσεις κλινικών όπως η Stem Cell «θα απαγορευτούν. Πριν από 10 ημέρες στη ΔΕΘ είχα κάνει μια συνάντηση με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Μια από τις προτάσεις που έκαναν ήταν η απαγόρευση των διαφημίσεων αυτών, πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη».

Όσον αφορά την επίμαχη κλινική της οδού Καρνεάδου, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «ένα ιατρείο με άδεια παθολογικού ιατρείου αποφάσισε παράνομα να κάνει ιατρικές πράξεις που δεν επιτρέπεται. Έχουμε παραβίαση του νόμου και εξαπάτηση των πολιτών. Η πλασμαφαίρεση πρέπει να γίνεται εκεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Άδεια παθολογικού ιατρείου είχε, το clinic το έβαζαν αυτοί στον τίτλο».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι «ο ΙΣΑ είχε κάνει ελέγχους τρεις φορές στο ιατρείο αυτό, άρα δεν ισχύει ότι υπήρχε αμέλεια. Ένας απατεώνας πάντα μπορεί να υπάρχει, σε οποιονδήποτε έλεγχο ο απατεώνας μπορεί να κρύψει κάτι. Αυτό που γινόταν σε αυτό το ιατρείο δεν είχε καμία σχέση με την ιατρική μακροβιότητας».

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι «η πλασμαφαίρεση σε ιατρείο απαγορεύεται, είναι μια πολύ σοβαρή ιατρική πράξη που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους, ένας από αυτούς είναι η ανακοπή, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να τελείται παρά μόνο σε ιατρικό περιβάλλον, για να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν επιπλοκές».