Ενώ ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία της πλασμαφαίρεση το alarm το μηχάνημα ενημέρωνε τους γιατρούς ότι η καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη είχε σταματήσει.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στις 14:55 ο δημοφιλής τραγουδιστής εισέρχεται στο ιατρείο όπου μένει για 10 λεπτά στο σαλονάκι υποδοχής. Έπειτα μπαίνει στην αίσουσα και ξεκινάει η πλασπατοθεραπεία.

Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε έως τώρα, το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία για 42 λεπτά. Στις 15:15 χτυπούν δύο και τρεις φορές οι συναγερμοί του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά με τον ασθενή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες το μηχάνημα σταματά να λειτουργεί κάπου ανάμεσα στις 15:23 και 15:27 «δείχνοντας» ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε πιά ζωτικές λειτουργίες.

Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας

Την ίδια ώρα, ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών που συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η οικογένεια Μαζωνάκη έχει ήδη ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, το οποίο μπορεί να επισύρει ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται οι δύο κατηγορούμενοι να λάβουν νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο, καθώς οι δικαστικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλαγής του κατηγορητηρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα ψηφιακά ευρήματα και το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα

Ο ανακριτής αναμένει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, νέα στοιχεία από την αστυνομία και συγκεκριμένα ψηφιακά ευρήματα, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες εξελίξεις στην υπόθεση.

Παράλληλα, οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό το χρονοδιάγραμμα όσων συνέβησαν στο ιατρείο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το διάστημα από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγο πριν από τις 14:00, έως τις 16:23, όταν και έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ.