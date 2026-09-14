Το τελευταίο αντίο είπαν φίλοι, συνάδελφοι και απλός κόσμος στην Γιώργο Μαζωνάκη, στη κηδεία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τρίαδας στη Νίκαια.

Χιλιάδες κόσμου είπε το τελευταίο αντίο στην δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε αδόκητα από την ζωή την προηγούμενη Τετάρτη. Φίλοι, συνάδελφοι και απλώς κόσμος γέμισαν τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας αλλά και τους γύρω δρόμους θέλοντας να πει το τελευταίο αντίο.

«Όσο ζω Μαζώ», αυτό είναι το σύνθημα δονήθηκε σήμερα την Νίκαια που έγινε η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη και ακούγεται σε κάθε άκρη της Ελλάδα.

Οι επώνυμοι που βρέθηκαν στον ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας είναι οι:

Γιάννης Βαρδής, Γιώργος Λιανός, Πάνος Μουζουράκης, Γιώργος Καπουτζίδης, Μάρκος Σεφερλής, Τάκης Ζαχαράτος, Φοίβος, Νατάσα Θεοδωρίδου, Έλενα Παπαρίζου, Χρήστος Μάστορας, Μιχάλης Κουινέλης, Ήβη Αδάμου, Νίκος Βέρτης, Ελένη Πετρουλάκη, Βασίλης Μπισμπίκης, Stan, Κωστής Μαραβέγιας, Πέτρος Ίμβριος, Ραλλία Χρηστίδου, Σάκης Αρσενίου, Θάνος Πετρέλης, Μπέττυ Μαγγίρα,Πάολα, Νίκος Βουρλιώτης, Γιώργος Σαμπάνης, Θανάσης Βισκαδουράκης, Νίκος Οικονομόπουλος, Βασίλης Μπουλούμπασης, Πάνος Κιάμος, Μαρία Μπεκατώρου, Αγάπη Πολίτη, Γιώργος Λεβέντης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Τραγάκης, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου, ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Γιώργος Λεμπέσης, Γιώργος Αρσενάκος, Κώστας Μαρτάκης, Μαριάννα Λάτση, Δημήτρης Σκουλός, Νίκος Βουρλιώτης, Δωροθέα Μερκούρη.

Χορός και τραγούδι πριν την εξόδιο ακολουθία

{https://www.tiktok.com/@dnews.gr/video/7685309206194375958}

Δείτε φωτογραφίες από την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη