Το μεσημέρι της Δευτέρας έπεσε η αυλαία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Πλήθος κόσμου στην Νίκαια για την εξόδιο ακολουθία. Η συγκινητική αφιέρωση της Ελένης Μενεγάκη.

Πανελλήνια συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει ο πρόωρος και αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον κόσμο να αποχαιρετά τον αγαπημένο καλλιτέχνη μέσα από τα τραγούδια του και τις στιγμές του πάνω στην πίστα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου με τα αίτια του θανάτου του να ερευνώνται, ενώ η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Συνάδελφοι, καλλιτέχνες, οικογένεια και θαυμαστές βρέθηκαν στη Νίκαια για να τιμήσουν τον σπουδαίο ερμηνευτή ο οποίος επέστρεψε στην γειτονιά που μεγάλωσε για τελευταία φορά.

Η Ελένη Μενεγάκη, το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, θέλησε να γράψει το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, προχωρώντας σε μία ξεχωριστή και ιδιαίτερα τιμητική αφιέρωση.

Η γνωστή παρουσιάστρια, επέλεξε να κάνει μία λιτή αναφορά στον ερμηνευτή, αναφέροντας: «Κάποιοι άνθρωπο αφήνουν μέσα μας κάτι δεν φεύγει μαζί του. Καλό ταξίδι Γιώργο μου. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη».

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Αρκετοί επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο, κυρίως δε συνάδελφοι του εκλιπόντος, παραβρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία στην Αγία Τριάδα, ενώ η ταφή του αγαπητού στο ευρύ κοινό ερμηνευτή πραγματοποιείται στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών, υπό στενό οικογενειακό κύκλο.

Έπειτα από παράκληση της οικογένειάς του, όσοι επιθυμούν, αντί στεφάνων να παραχωρήσουν δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece.