Αναλυτικά όσα ειπώθηκαν.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συζήτηση ανάμεσα στον Γιώργο Πατούλη και την Αναστασία Γιάμαλη στον αέρα του MEGA, με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τα ερωτήματα που έχουν τεθεί για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι.

Η συζήτηση στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» γρήγορα ξέφυγε από τα στενά όρια της αντιπαράθεσης για τις ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με τους δύο συνομιλητές να ανταλλάσσουν αιχμηρές αναφορές και τον διάλογο να μετατρέπεται σε έντονη λογομαχία.

Η ένταση ξεκίνησε όταν η Αναστασία Γιάμαλη έθεσε στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ερωτήματα σχετικά με το εάν ο Σύλλογος θα μπορούσε να είχε εντοπίσει νωρίτερα προβλήματα στη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου.

Ο Γιώργος Πατούλης, επιχειρώντας να απορρίψει την πολιτική διάσταση της συζήτησης, αναφέρθηκε στην πολιτική διαδρομή της παρουσιάστριας και στη σύνδεσή της με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η παρέμβασή του προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Αναστασίας Γιάμαλη, η οποία τον κατηγόρησε ότι επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από την ουσία της υπόθεσης στις πολιτικές της πεποιθήσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Μη λαϊκίζετε, εμένα η πορεία μου είναι διαφανής», ήταν μεταξύ άλλων η απάντησή της, με την ίδια να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί πολιτικές υποδείξεις ή προσωπικές επιθέσεις.

Η αντιπαράθεση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Ο Γιώργος Πατούλης επέμεινε στην κριτική του προς την παρουσιάστρια, υποστηρίζοντας ότι δεν ακούει τα επιχειρήματά του και ότι αντιμετωπίζει το θέμα σαν να έχει ήδη αποφανθεί για τις ευθύνες των εμπλεκομένων.

«Δεν ελέγχετε αυτούς που πρέπει να ελέγχετε και κάνετε τον δικαστή χωρίς να ακούτε και χωρίς να ξέρετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Αναστασία Γιάμαλη απάντησε ότι, εφόσον ο συνομιλητής της θεωρεί πως η στάση της είναι ενοχλητική, μπορεί να το εκφράσει, ενώ λίγο αργότερα η συζήτηση πέρασε σε ακόμη πιο προσωπικό επίπεδο.

«Είστε προκλητικός και απαράδεκτος»

Η φράση του Γιώργου Πατούλη ότι η παρουσιάστρια δεν θέλει να καταλάβει «επειδή είναι στον ΣΥΡΙΖΑ» πυροδότησε νέα έκρηξη.

Η Αναστασία Γιάμαλη χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη αναφορά «προκλητική» και «απαράδεκτη», υποστηρίζοντας ότι η επίκληση των πολιτικών της πεποιθήσεων δεν αποτελεί απάντηση στα ερωτήματα που του θέτει.

«Αν η υπερασπιστική σας γραμμή είναι ότι είμαι Συριζαία, δεν σας τιμά», ανέφερε, ενώ κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΙΣΑ ότι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την πολιτική της τοποθέτηση προκειμένου να αποφύγει την ουσία της συζήτησης.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Πατούλης επέμεινε ότι δεν του επιτρεπόταν να ολοκληρώσει τις τοποθετήσεις του και κατηγόρησε την παρουσιάστρια για διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

«Δεν είμαστε αστυνομία»

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών προσπάθησε παράλληλα να εξηγήσει τα όρια των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του Συλλόγου.

Όπως υποστήριξε, ο Ιατρικός Σύλλογος πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του και δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων κάθε πιθανή παρανομία που μπορεί να πραγματοποιείται σε έναν ιατρικό χώρο.

Μάλιστα, χρησιμοποίησε χαρακτηριστικά το παράδειγμα ότι κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου μπορεί να μην εντοπιστεί συγκεκριμένος εξοπλισμός, εφόσον αυτός έχει προσωρινά μετακινηθεί από τον χώρο.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε νέο σχόλιο από την Αναστασία Γιάμαλη, η οποία επισήμανε ότι, εφόσον ο Σύλλογος δεν μπορεί να γνωρίζει τι συμβαίνει σε έναν χώρο, αντίστοιχα ούτε οι δημοσιογράφοι μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων όλες τις παραμέτρους μιας υπόθεσης.

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Σημειώνεται πως στην εκπομπή του Σαββάτου (12/9) υπήρξε ακόμα ένα φραστικό επεισόδιο μεταξύ του Γιώργου Πατούλη και της Αναστασίας Γιάμαλη σε τηλεφωνική επικοινωνία του είχαν.

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