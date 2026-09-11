Καταδίωξη και συμπλοκή μεταξύ οδηγών.

Επεισοδιακή τροπή πήρε ένας καβγάς μεταξύ αναβατών μηχανής και επιβατών αυτοκινήτου το βράδυ της Πέμπτης στον Κορυδαλλό, με το περιστατικό να εξελίσσεται σε καταδίωξη και επίθεση.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ένα άτομο, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές. Δύο από τους προσαχθέντες αναμένεται να συλληφθούν, καθώς σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Ο καβγάς που εξελίχθηκε σε καταδίωξη

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9 το βράδυ, στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Κηφισού. Εκεί, δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με τους τρεις επιβαίνοντες ενός ΙΧ.

Η ένταση δεν έμεινε στα λόγια, καθώς ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, η οποία έφτασε μέχρι την πλατεία Ελευθερίας στον Κορυδαλλό.

Η σύγκρουση και η επίθεση στον οδηγό

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η μηχανή φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο. Το ΙΧ συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα και στη συνέχεια προσέκρουσε σε κολώνα.

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Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε και δεύτερη μηχανή, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα. Οι δύο αναβάτες φέρονται να επιτέθηκαν στον οδηγό του αυτοκινήτου και να τον χτύπησαν στο κεφάλι.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της πρώτης μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Πέντε προσαγωγές από την Αστυνομία

Στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε πέντε προσαγωγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο από αυτές αναμένεται να μετατραπούν σε συλλήψεις. Πρόκειται για τον οδηγό της μηχανής και τον οδηγό του αυτοκινήτου, ενώ η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόκληση σωματικών βλαβών.