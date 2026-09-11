Δημόσιο ή ιδιωτικό ξενόγλωσσο σχολείο; Τι απαντά στο ερώτημα αυτό η Δικαιοσύνη στους γονείς ενός ανήλικου παιδιού που διαφωνούν ως προς την επιλογή του σχολείου του.

Τη λύση στη διαμάχη τους για την επιλογή του σχολείου του παιδιού τους, αναζήτησαν από τα δικαστήρια οι γονείς ενός 8χρονου αγοριού οι οποίοι, έξι χρόνια μετά τη λύση του γάμου τους, εξακολουθούν να βρίσκονται στα «χαρακώματα», διαφωνώντας για το δημοτικό σχολείο στο οποίο θα το εγγράψουν.

Ασυμφωνία των γονέων για το σχολείο

Η Ελληνοκαναδή μητέρα επιθυμεί το παιδί το οποίο έχει την ελληνική υπηκοότητα και διαμένει στην Αττική, να πάει σε δίγλωσσο ιδιωτικό σχολείο, ενώ αντίθετα, ο πατέρας που είναι Έλληνας, έχει την άποψη ότι ο 8χρονος πρέπει να γραφτεί σε ελληνόφωνο σχολείο.

Οι δύο γονείς είχαν γνωριστεί στο Καζακστάν το 2017 κι ένα χρόνο αργότερα ήρθε στο ζωή τους το παιδί. Ο πατέρας ήταν ερευνητικός συνεργάτης και καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο, ενώ η μητέρα βιβλιοθηκονόμος. Το 2020 το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στο Βιετνάμ όπου το παιδί πήγε σε αγγλόφωνο παιδικό σταθμό. Το 2021 η οικογένεια ήρθε στην Ελλάδα αλλά στα τέλη του ίδιου χρόνου, το ζευγάρι χώρισε. Από τότε ξεκίνησε ξεκίνησε «βροχή» αιτήσεων και ασφαλιστικών μέτρων μεταξύ τους για τη διατροφή, τη γονική μέριμνα την επιμέλεια του παιδιού.

Υπέρ του αγγλόφωνου ιδιωτικού σχολείου η μητέρα

Το τελευταίο επεισόδιο στο δικαστικό σήριαλ που πρωταγωνιστεί το ζευγάρι, αφορά την επιλογή του σχολείου του παιδιού με τη μητέρα να υποστηρίζει πως ο 8χρονος δεν ομιλεί την ελληνική γλώσσα και «η δίγλωσση εκπαίδευση εξυπηρετεί καλύτερα το συμφέρον του». Αντίθετα, ο πατέρας που είναι Έλληνας, «αντιτίθεται στη φοίτηση του παιδιού σε αγγλόφωνο εκπαιδευτήριο, υποστηρίζοντας ότι, λόγω της χρήσης της αγγλικής γλώσσας ως βασική γλώσσα διδασκαλίας, δεν εξασφαλίζεται η παροχή εκπαίδευσης με επαρκή ελληνοκεντρικό προσανατολισμό».

Η δικαστική μάχη

Το «χορό» των ασφαλιστικών μέτρων έσυρε πρώτη η μητέρα όταν ο πατέρας του 8χρονου αγοριού αρνήθηκε να συναινέσει στην εγγραφή του σε δίγλωσσο παιδικό σταθμό, πετυχαίνοντας να της δοθεί, με δικαστική απόφαση η επίμαχη άδεια.

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Ο καιρός πέρασε αλλά οι δύο γονείς δεν κατάφεραν να τα βρουν στο θέμα του σχολείου.

Μονομελές Πρωτοδικείο: Ιδιωτικό αγγλόφωνο σχολείο

Δύο χρόνια μετά, η μητέρα κατέθεσε νέα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και με νέα δικαστική απόφαση που εκδόθηκε, κατάφερε να πετύχει την εγγραφή του παιδιού σε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο.

Η απόφαση ωστόσο του Μονομελούς Πρωτοδικείου έλυσε μόνο προσωρινά τη διαφωνία των δύο γονέων, καθώς άμεσα ο πατέρας κατέθεσε έφεση σε αυτήν, πετυχαίνοντας την ανατροπή της.

Μονομελές Εφετείο: Δημόσιο ελληνικό σχολείο

Το Μονομελές Εφετείο της Αθήνας έκανε δεκτές τις αιτιάσεις του πατέρα, κρίνοντας πως το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έσφαλε! Σύμφωνα με την εφετειακή απόφαση, μόνο το δημόσιο ελληνικό σχολείο μπορεί να παρέχει τις βάσεις της γενικής παιδείας που έχει ανάγκη το παιδί σε αυτό το στάδιο και θα του επιτρέψει να χαράξει την περαιτέρω εκπαιδευτική του πορεία, ενώ παράλληλα, θα το βοηθήσει να αναπτύξει την προσωπικότητά του και να δημιουργήσει την κοινωνική του ταυτότητα.

Το σκεπτικό

Στο σκεπτικό της υπ’ αρ. 4108/ 2026 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου της Αθήνας αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η φοίτηση το παιδιού σε δημόσιο ελληνικό σχολείο εξυπηρετεί πρωτίστως την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία μέσα στην οποία αναπτύσσεται, μέσω της καθημερινής επαφής του με την ελληνική γλώσσα, την ιστορία, τη λογοτεχνία και την πολιτιστική παράδοση, στοιχεία τα οποία συγκροτούν βασικούς άξονες της ελληνικής εκπαίδευσης και συμβάλλουν ουσιωδώς στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της κοινωνικής του ταυτότητας.

Περαιτέρω, η συστηματική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, τόσο στη σύγχρονη μορφή της όσο και της αρχαίας ελληνικής, δεν αποτελεί απλώς επίτευγμα γλωσσικής κατάρτισης, αλλά καλλιεργεί την αφαιρετική σκέψη, τη γλωσσική ακρίβεια, την κριτική ικανότητα και τη βαθύτερη κατανόηση της ελληνικής γραμματείας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η δε διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, η οποία εντάσσεται οργανικά στο ελληνικό πρόγραμμα σπουδών σε δεύτερο στάδιο, κατά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διευρύνει τις γνωστικές δεξιότητες του μαθητή και ενισχύει την πνευματική του συγκρότηση, χωρίς να περιορίζει τις δυνατότητες μελλοντικής ακαδημαϊκής του εξέλιξης.

Εξάλλου, η επιλογή του δημόσιου ελληνικού σχολείου διασφαλίζει την παροχή μιας εκπαιδευτικής βάσης γενικής παιδείας, η οποία δεν προσανατολίζει από τόσο πρώιμο στάδιο το τέκνο προς συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό δρόμο, αλλά του επιτρέπει να διαμορφώσει σταδιακά τις προσωπικές του κλίσεις και ενδιαφέροντα, καθώς ωριμάζει. Αντιθέτως, η ένταξή του ήδη από την ηλικία των επτά περίπου ετών σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο είναι οργανωμένο με γνώμονα το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα, στην ουσία προετοιμάζει το ανήλικο τέκνο για συνέχιση σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού γεγονός που συνιστά επιλογή με σαφή εκπαιδευτικό προσανατολισμό, η οποία προδικάζει, σε σημαντικό βαθμό, τη μελλοντική εκπαιδευτική διαδρομή του ανηλίκου, πριν ακόμη καταστεί δυνατή η διαμόρφωση της προσωπικής του βούλησης και των ιδιαίτερων ακαδημαϊκών του ενδιαφερόντων. Και τούτο διότι δεν θα δύναται να συμμετάσχει στις πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή του σε ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα εάν και εφόσον το επιθυμεί».

Μέχρι το Γυμνάσιο η απόφαση

Η απόφαση πάντως διευκρινίζει ότι «η παρούσα κρίση αφορά αποκλειστικά στην επιλογή του σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του ανηλίκου και δεν προκαταλαμβάνει την φοίτησή του στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εφόσον η διαφωνία των γονέων εξακολουθεί να υφίσταται, η επιλογή του σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα αποτελέσει αντικείμενο νέας δικαστικής κρίσης, με αποκλειστικό γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά τον χρόνο εκείνο»