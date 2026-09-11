Η παρέμβασή του κ. Κουτεντάκη έρχεται στον απόηχο των κυβερνητικών εξαγγελιών από τη ΔΕΘ για αύξηση από 5% σε 15% της φορολόγησης υψηλών αμοιβών άνω των 60.000 ευρώ.

Δύο διαφορετικές αντιλήψεις για τη φορολογία, την προσέλκυση κεφαλαίων και τελικά το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας βρίσκονται πίσω από την αντιπαράθεση του τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Φραγκίσκου Κουτεντάκη, με το υπουργείο Οικονομικών για τα φορολογικά κίνητρα σε στελέχη hedge funds και private equity.

Η παρέμβασή του κ. Κουτεντάκη έρχεται στον απόηχο των κυβερνητικών εξαγγελιών από τη ΔΕΘ για αύξηση από 5% σε 15% της φορολόγησης υψηλών αμοιβών άνω των 60.000 ευρώ που λαμβάνουν στελέχη επιχειρήσεων από τη συμμετοχή τους στα διανεμόμενα κέρδη, μέτρο που παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση ως κίνηση «φορολογικής δικαιοσύνης».

Ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ αντιπαραβάλλει σε αυτή την πολιτική τις κινήσεις για την προσέλκυση διαχειριστών hedge funds και private equity. Επικαλείται, μάλιστα, πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times για επαφές κυβερνητικών εκπροσώπων στο Λονδίνο με στελέχη του κλάδου, με στόχο την προβολή των φορολογικών κινήτρων που προσφέρει η Ελλάδα.

Ο κ. Κουτεντάκης αναφέρεται ειδικότερα στον ν. 5313/2026 και στο άρθρο 96, το οποίο, όπως επισημαίνει, προβλέπει φορολόγηση με συντελεστή 5% του carried interest, δηλαδή της αμοιβής που λαμβάνουν οι διαχειριστές ως ποσοστό επί των κερδών των funds, για όσους πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την κριτική του, το καθεστώς έχει διάρκεια επτά ετών και λειτουργεί παράλληλα με τις προβλέψεις του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για απαλλαγή από τον φόρο του 50% του εισοδήματος από εργασία, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

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Ο ίδιος στέκεται και στην προϋπόθεση των 3 εκατ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται υποχρεωτικά για παραγωγική επένδυση, καθώς μπορεί να αφορά ετήσιες δαπάνες της ελληνικής εταιρείας που απασχολεί τα στελέχη, όπως μισθούς, γραφεία και λειτουργικά έξοδα.

«Η κυβέρνηση έστησε ένα ειδικό καθεστώς για στελέχη hedge funds και private equity», τονίζει ο κ. Κουτεντάκης, κάνοντας λόγο για προνομιακή φορολογική μεταχείριση και υποστηρίζοντας ότι δημιουργείται ζήτημα φορολογικής ισότητας σε σχέση με εργαζομένους και μικρομεσαίους.

Η απάντηση του ΥΠΟΙΚ

Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών απορρίπτουν την κριτική και αντιτείνουν ότι τα συγκεκριμένα κίνητρα έχουν στόχο να φέρουν στην Ελλάδα φορολογουμένους, επιχειρήσεις και οικονομική δραστηριότητα που μέχρι σήμερα βρίσκονταν εκτός χώρας.

«Ο κ. Κουτεντάκης ανακάλυψε έναν περίεργο “φορολογικό παράδεισο”: άνθρωποι και εταιρείες που μέχρι χθες δεν ήταν στην Ελλάδα, δεν επένδυαν, δεν δημιουργούσαν δουλειές και δεν πλήρωναν φόρους εδώ, τώρα έρχονται να κάνουν ακριβώς αυτά», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε έσοδα εκεί όπου μέχρι χθες αυτά ήταν στο μηδέν», προσθέτουν οι ίδιες πηγές, σημειώνοντας ότι τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα ενισχύουν τα δημόσια οικονομικά και δημιουργούν περιθώρια για χαμηλότερους φόρους και μεγαλύτερη κοινωνική στήριξη.

Το ΥΠΟΙΚ υποστηρίζει, τέλος, ότι η στόχευση είναι ευρύτερη: η δημιουργία ενός νέου οικοσυστήματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με νέες επιχειρήσεις, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, επιστροφή Ελλήνων από το εξωτερικό και προσέλκυση διεθνών στελεχών που θα επιλέξουν την Ελλάδα ως τόπο εργασίας, διαμονής και επενδύσεων.