Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να διαδραματίζουν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την αστυνομική επιχείρηση στην ιδιωτική κλινική.

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα το μεσημέρι, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο γιατροί μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδων από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών, οι οποίες προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του τραγουδιστή.

Τα ευρήματα από την έρευνα στην κλινική

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να διαδραματίζουν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την αστυνομική επιχείρηση στην ιδιωτική κλινική της οδού Καρνεάδου 11, στο Κολωνάκι.

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Οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν την έρευνα από το πρωί της Πέμπτης συνέλεξαν έγγραφα και ψηφιακό υλικό, ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι και άλλα μέσα αποθήκευσης.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα αρχεία και τα σκευάσματα που εντοπίστηκαν στον χώρο, αλλά και στοιχεία που σχετίζονται με τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές παρουσιάζει και το αν ο συγκεκριμένος εξοπλισμός διέθετε τις απαιτούμενες άδειες, ενώ εξετάζεται συνολικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η συγκεκριμένη δομή.

Στην προσπάθεια να αποσαφηνιστεί τι συνέβη πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη, οι ερευνητές αξιοποιούν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, αλλά και τις καταθέσεις που έχουν ληφθεί.

Αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις

Η ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στη σορό δεν έδωσε μέχρι στιγμής οριστική απάντηση για τα αίτια της ανακοπής.

Για τον λόγο αυτό, σημαντικά θεωρούνται πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Τα ευρήματά τους αναμένεται να προσθέσουν νέα στοιχεία στην έρευνα και να βοηθήσουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

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